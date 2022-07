SCALIDO: Die neue Badmarke für jeden Lebensstil

Skalierbares Designkonzept erleichtert den Weg zum Wunschbad

Die Nachfrage ist groß, die Planung oft aufwendig: Die Sanierung des eigenen Badezimmers ist seit vielen Jahren im Trend. Zeit für eine Marke, die den Weg hin zum neuen Bad vereinfacht: SCALIDO ist seit Juni 2022 bundesweit in über 200 Ausstellungen präsent und überrascht mit einem flexiblen System für individuelle Badkonzepte.

Mit SCALIDO stehen die persönlichen Wünsche und die unterschiedlichen Anforderungen an das neue Badezimmer im Mittelpunkt: Aus der skalierbaren Produktvielfalt für das gesamte Bad lässt sich für jeden Lebensstil ein stimmiges Raumkonzept entwickeln. Und das ganz nach dem eigenen Geschmack sowie Budget.

Designbad mit System

Das breit gefächerte Sortiment ist darauf ausgelegt, praktische, aber auch ästhetische Ansprüche an ein Bad zu erfüllen. Alle Produkte, von Waschplatz bis WC und von Dusche bis Wanne, sind daher flexibel und leicht miteinander kombinierbar. “Die Kundinnen und Kunden stellen sich alle Elemente des Badezimmers nach ihren Vorstellungen zusammen, ohne dafür auf verschiedene Hersteller zurückgreifen zu müssen. Das vereinfacht ihnen die Planung und stellt sicher, dass immer ein harmonisches Gesamtbild von nur einer Marke entsteht”, erklärt Thomas Müller von SCALIDO.

Zusammenspiel aus Design und Funktion

Gemeinsam mit dem Designteam von NOA entstand die zeitlose und balancierte Formsprache der Produkte, orientiert am skandinavischen Wohnstil. Doch bei SCALIDO geht es nicht nur um die Optik. Ressourcenschonend und hochwertig in Planung und Herstellung steht die neue Marke für Nachhaltigkeit und lang anhaltende Funktionalität mit fünf Jahren Garantie.

SCALIDO online und in den Ausstellungen erleben

Seit Juni ist SCALIDO in über 200 Ausstellungen bundesweit zu finden. Für einen ersten Eindruck lohne sich auch ein Blick auf die Website, so Müller: “Die Besucherinnen und Besucher erleben bereits in unseren Homestorys wie Bäder von SCALIDO wirken und erhalten gleichzeitig Inspiration für ihr eigenes Bad. Und das war erst der Anfang, denn so einfach war Bad noch nie.”

