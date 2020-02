Schlagkräftig und Redegewandt

-Powerpaar aus Bruchsal gibt Vollgas-

Das bekannte Powerpaar Beatrice und Daniel Huchler führen in Bruchsal die Kampfsportschule “Fight Fever”. Es ist für sie eine Selbstverständlichkeit als Kampfsportler den Nachwuchs heranzuziehen, damit diese aus der langjährigen Erfahrung profitieren. Mit Leidenschaft bespielen sie auch die internationale Bühne. Am 13. und 14. 03. 2020 folgt ein weiterer Auftritt der beiden Speaker und Erfolgscoaches auf der 4. Speakercruise der Welt von Ernst Crameri. Dort treten sie gegen 16 weitere Top-Speaker um den Speaker-Award an, am Ende entscheidet das Publikum, wer das Rennen macht und die beste Speaker-Fähigkeiten an den Tag gelegt. Auf diesem Event wird ein weiteres Buch der beiden Autoren veröffentlicht einmal das Buch “Dein Erfolg in 100 Tagen” von Beatrice Huchler und “Durchstarter” von Daniel Huchler. Bereits bei der 3. Speakercrusie veröffentlichten die beiden ihre beiden Bücher Glücksgefühl – Dein Leben, deine Spielregeln von Beatrice Huchler und Kampfgeist – wer weiß wie man kämpft muss nie mehr kämpfen von Daniel Huchler. Das Glück vollendet die 4 Monate alte Tochter, die immer mit auf den Reisen dabei ist. Durch die Tätigkeit als Kampfsportlehrer, dem internationalen Bühnenauftritten sind die Beiden auch als gefragte Coaches unterwegs. Ein Tagescoaching und ein VIP Tagescoaching (2,5 Tage) führt sie mit ihren Klienten (Coachees) an die Top-Orte der Welt: Venedig, St. Moritz, um den Coachees eine andere Welt zu zeigen, die Welt des Erfolges, die Welt des no Limits.

www.beatrice-huchler.de

www.daniel-huchler.de

Kampfsportschule in Bruchsal

Persönlichkeitsentwicklung

