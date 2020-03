Schneller, einfacher, besser: Strategische Transformation erfolgreich gestalten

20. Jahreskonferenz Strategisches Management am 23. April 2020 in Stuttgart

Alte Wege verlassen, neue Pfade einschlagen – das haben sich viele Unternehmen als Ziel für die kommenden Jahre gesetzt. Doch welche Möglichkeiten des strategischen Wandels gibt es? Und wie können Organisationen umfassende Veränderungen konsequent implementieren, ihre Strukturen und Portfolios anpassen oder Ökosysteme gestalten? Diese und weitere Fragen stehen im Fokus der 20. Jahreskonferenz Strategisches Management, die am 23. April 2020 in Stuttgart stattfindet. Verantwortliche und Führungskräfte aus den Bereichen Strategie und Unternehmensentwicklung stellen aktuelle Herausforderungen, Lösungsbeispiele sowie Erfolgsfaktoren vor. Sie erläutern die Dos and Don’ts der Transformation und geben wertvolle Impulse für die eigene Strategiearbeit. Veranstalter ist die Horváth Akademie, der Weiterbildungsanbieter der Horváth & Partners-Gruppe.

“Als größte Strategiekonferenz im deutschsprachigen Raum ist unsere Veranstaltung eine der wichtigsten Plattformen für Strategen und Unternehmensentwickler jeglicher Branchen”, sagt Dr. Oliver Greiner, Partner im Bereich Strategy, Innovation & Sales bei Horváth & Partners. “Neben abwechslungsreichen Vorträgen und spannenden Diskussionen bieten wir den Teilnehmern die Möglichkeit, sich in exklusiven Einzelterminen mit unseren Experten zu Themen wie Digitalisierung, Ökosysteme, Organisationsentwicklung, Changemanagement und Innovation auszutauschen”, ergänzt er.

Zum Auftakt der Konferenz stellt Angela Yeung, Vice President Corporate Development & Strategy bei der Sixt Se, die Transformation des Konzerns vor. Sie beleuchtet die Mobilität der Zukunft, den digitalen Wandel sowie die Mobilitätsplattform ONE. Der nachfolgende Vortrag von Martin Wilckens, Senior Manager HR Digital & Innovation bei der Deutsche Telekom AG, trägt den Titel “Menschen – das Herz der Transformation”. Dabei veranschaulicht er Trends und Dilemmata in der Arbeitswelt der Zukunft sowie das Zusammenspiel von Agilität und Strategie.

Jochen Adelmann, Director Corporate Planning & Sales Planning bei der MAHLE International GmbH, spricht über die duale Konzernstrategie und teilt seine Erfahrungen bezüglich der technologischen Transformation. Anschließend berichten Stefan Bisterfeld, CEO der COMECO GmbH & Co. KG, und Fabian Goretzki, Experte im Bereich Strategy, Innovation & Sales bei Horváth & Partners, über den Aufbau eines Beyond-Banking-Ökosystems und die Erfolgsfaktoren des Wandels.

Im Vortrag von Dr. Bastian Hanisch, Senior Director IT Strategy bei der SAP Se, geht es um die Transformationstreiber im Unternehmen, ebenso wie um das Zielbild und die IT-Organisation. “Künstliche Intelligenz versus natürliche Dummheit?” Mit dieser Frage beschäftigt sich Dr. Mario Herger, renommierter Technologietrendforscher und Autor im Silicon Valley. Er erläutert in seiner Präsentation die Rolle des Menschen im Zeitalter von Automation und Artificial Intelligence. Zudem zeigt er anhand eines Fallbeispiels auf, wie Google, Tesla, Uber & Co. unsere Gesellschaft verändern.

Das ausführliche Konferenzprogramm mit allen Vorträgen und Referenten sowie die Möglichkeit zur Anmeldung sind verfügbar unter https://www.jahreskonferenz-strategie.de

Über die Horváth Akademie

Die Horváth Akademie bietet Weiterbildungsangebote für Experten und Manager mit Fokus auf Themen wie Unternehmenssteuerung und Performanceoptimierung. Zu den wichtigsten Angeboten zählen das Zertifikatsprogramm Horváth-Controller-Kolleg (HCK) und das Stuttgarter Controlling und Management Forum. Alle Veranstaltungen verbinden fachliche Expertise aus der Praxis mit State-of-the-Art-Erkenntnissen aus der Wissenschaft. Der didaktische Ansatz reicht von konventionellen bis zu neuen Lernformaten und -inhalten, die stets umsetzungsorientiert vermittelt und nachhaltig im Unternehmen verankert werden.

Horváth & Partners ist eine international tätige, unabhängige Managementberatung mit Sitz in Stuttgart. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.000 hochqualifizierte Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Österreich, Rumänien, der Schweiz, Ungarn, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Mitgliedschaft in der internationalen Beraterallianz “Cordence Worldwide” unterstützt die Fähigkeit, Beratungsprojekte in wichtigen Wirtschaftsregionen mit höchster fachlicher Expertise und genauer Kenntnis der lokalen Gegebenheiten durchzuführen.

Die Kernkompetenzen von Horváth & Partners sind Unternehmenssteuerung und Performanceoptimierung – für das Gesamtunternehmen wie für die Geschäfts- und Funktionsbereiche Strategie, Innovation, Organisation, Vertrieb, Operations, Controlling, Finanzen und IT. Horváth & Partners steht für Projektergebnisse, die nachhaltigen Nutzen schaffen. Deshalb begleitet Horváth & Partners seine Kunden von der betriebswirtschaftlichen Konzeption bis zur Verankerung in Prozessen und Systemen.

