Seit über 40 Jahren im Showgeschäft: Kay Scheffel

„The Greatest Showman“ könnte sich um den Entertainer Kay Scheffel handeln. Seit über vier Jahrzehnten steht der Moderator, Komiker, Bauchredner, Sänger, Autor, Dichter und Unterhaltungsexperte auf der Bühne. Hierbei durfte er die unterschiedlichsten Publika in seinen Bann ziehen und mit Witz und Charme begeistern. Egal ob ein kleiner Auftritt auf einer Gala-Veranstaltung oder im Fernsehen vor einem Millionen-Publikum: Scheffel bedeutet Unterhaltung.

Kay Scheffel hat das Talent bereits in die Wiege gelegt bekommen

Als Sohn einer Akrobatin sowie eines klassischen Tenors wurde Kay Scheffel das Talent als Showmaster in die Wiege gelegt. Gegen Ende der 1970er Jahre durfte er bereits seine eigenen Versuche im Showgeschäft wagen – damals noch als Clown in der Manege des legendären Circus Busch-Roland. Die Philosophie des Künstlers prägt sich durch sein ganzes Leben: „Stillstand bedeutet Rückschritt“. Er verkörpert die Leidenschaft, die es auf der Bühne braucht, mit dem Willen, jeden Tag hart an sich zu arbeiten und immer besser zu werden. Nicht umsonst ist Scheffel ein echter Meister seines Fachs, Allrounder und Visionär, der sein Publikum ernst nimmt und auch einmal zwischen den Zeilen liest.

Auf einen erfolgreichen Weg mit Kay Scheffel

Wer bereits seit über 40 Jahren auf der Bühne steht, durfte dort auch schon der einen oder anderen Größe der Branche begegnen. Bei seinen Auftritten im großen Show-Universum konnte Kay Scheffel auf zahlreichen Gala-Bühnen, in Revue- und Varite-Häusern und großen Hallen der ganzen Welt seine Shows präsentieren. Die Gespräche und Ideen, die hierbei unter anderem durch die Begegnung zahlreicher berühmter Persönlichkeiten wie Rudi Carrell, Hans Joachim Kulenkampff oder Harald Juhnke zustande kamen, prägen den Künstler bis heute. So setzt Scheffel immer wieder neue Akzente und sogar völlig neue Trends im Showgeschäft.

Das Publikum liebt Kay Scheffel

Wer den Allrounder Kay Scheffel einmal erlebt hat, wird merken, warum er seit Jahren nicht nur in der Rolle Heinz Erhardts zu den Besten zählt, sondern es auch ist. Man will während dieser überaus unterhaltsamen Show einfach nicht glauben, dass es nicht das Comedy-Urgestein ist, das vor einem steht, sondern Scheffel, der in seiner perfekt gespielten Rolle einen Mann verkörpert, der vielen in Erinnerung geblieben ist. Gerade deswegen warten schon viele wieder gespannt auf seine nächste Show „Mit Kay allein Zuhaus“, die am 17.11.2022 virtuell im Netz stattfindet. Hier lädt der Entertainer ganz privat zu sich nach Hause ein, um mit ihm 60 interaktive Minuten voller Spaß, Spannung, Emotionen, Musik und vieles mehr zu erleben. Tickets für dieses besondere Ereignis können Interessent:innen online und ausnahmsweise völlig kostenlos erhalten. Außerdem ist Scheffel auf der All together Charity Gala am 07. Dezember 2022 Ehrengast und bespaßt sein Publikum wieder einmal mit Charme und Sympathie.

Auch im Kreis der „Kay-Society“ zeigt sich der Umgang seiner witzigen Art, in welcher sich zahlreiche Tier- und Menschenpuppen befinden, denen er aus dem Bauch heraus seine Stimmen verleihen kann. Zu den größten Stars dieser fiktiven Gruppe an Sidekick-Comedians zählen der schlagfertige Rabe „Rocky“, aber auch das überaus attraktive und naive Showgirl aus Las Vegas „Juanita“.

Das absolute Highlight in der Show

Als Bauchredner mit Alleinstellungsmerkmal überrascht Kay Scheffel die Zuschauer mit einem Part seines Programms, den er SynchroShow nennt. Zwei Probanden aus dem Publikum stehen links und rechts neben ihm und werden mittels Bauchrednerstimmen von Kay synchronisiert. Der Clou daran ist, dass sie scheinbar ohne ein Zeichen, wie Druck auf den Puls, oder Klaps auf die Schulter, fast hypnotisiert die Münder bewegen und Kay ihnen die Worte in dieselben legt. Quasi suggestiv und ohne Hilfsmittel. Mit dieser Form des Bauchredens ist er auf unserem Erdball einzigartig und bombardiert die Zwerchfelle seiner Gäste mit niveauvollen Lachkrämpfen, die noch am nächsten Tag ihre Nachwirkungen zeigen. Wenn Scheffel performed, dann lachen sie alle.

Kay Scheffel – 40 Jahre Leidenschaft für’s Showgeschäft. Entertainer, Showmaster und Moderator, Komiker, Bauchredner, Sänger, Autor, Dichter – Garant fur beste Unterhaltung.

Firmenkontakt

Kay Scheffel Show

Kay Scheffel

Im Pitzling 31

56412 Niedererbach

+49 6485880203

info@kay-home-channel.de

http://www.kayscheffel.de

Pressekontakt

The Way of Business TV

Marina Baldus

Bergstr.

57647 Enspel

02661 2094639

redaktion@thewayofbusiness.tv

https://www.thewayofbusiness.tv

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.