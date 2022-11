Gamechanger in der Supply Chain

Technologien: Cloud-Computing, Big Data, KI, IoT, Low-Code

Die Zukunft des Supply Chain Managements ist digital. Um die Lieferkette effizient und nachhaltig zu managen, ist die Nutzung innovativer Technologien unanfechtbar.

Technologien für die Lieferkette – beginnen bei der Cloud

Der intelligente Einsatz moderner Technologie, nämlich verschiedener Cloud-basierter Lösungen, kann Ihnen definitive Antworten auf einige der größten Herausforderungen in der Lieferkette geben. Durch die Nutzung von Informationen in Echtzeit, der Analysefunktionen, der auf maschinellem Lernen basierenden Vorhersage und anderer Funktionen, können Sie sich den ändernden Marktanforderungen anpassen und gewinnen sogleich auch einen Wettbewerbsvorteil für Ihr Unternehmen. Unvorhersehbarkeiten innerhalb der Lieferkette gibt es immer, aber Technologie kann Ihnen dabei helfen diese besser zu bewältigen. Wenn Sie mehr darüber lesen möchten, laden wir Sie ein den Artikel „Herausforderungen in der Lieferkette und wie Technologie diese bewältigen kann“ auf unserem Blog zu lesen. Wenn Sie direkt nach einem detaillierten Ratgeber suchen, stellen wir für Sie ein E-Book zur Verfügung.

E-Book als Download: “ Empowered by the Cloud – Optimierung der Supply Chain„

In diesem E-Book erhalten Sie einen Einblick, was die Technologie von heute bewirken kann und was verschiedene Branchen tun, um ihre Lieferkette zu transformieren.

Erfahren Sie mehr über:

– Nachhaltige Lieferketten durch Nutzung der Cloud-Technologie in Beschaffung und Logistik.

– Wie Sie dank verbesserter Prognose, Planung und Automatisierung in der Cloud Agilität im Supply-Chain-Betrieb erreichen.

– Wie Sie die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette verbessern, indem Sie Cloud-fähige Transparenz, Datenzugriff in Echtzeit und schnellere Zusammenarbeit nutzen.

– Fortschrittliche Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML) und das Internet of Things (IoT), um die Vorteile von Cloud Computing im Supply Chain Management zu nutzen.

Außerdem ergänzten wir unser E-Book mit einem Modell für eine Cloud-basierte Lösung zur Supply-Chain-Planung. Als Cloud-Experten stellen wir Ihnen vor, wie eine solche Lösung aufgebaut werden könnte – erreichen Sie somit die Effizienz, die Ihre Lieferkette erfordert.

