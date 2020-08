Sesame und Trendstore eröffnen Shops im ALEXA

Zwei neue Handelskonzepte für Berlin

Das beliebte Shopping- und Freizeitcenter ALEXA am Alexanderplatz hat zwei neue Mieter gewonnen. Ende Juli eröffnete Sesame ein neues Fachgeschäft im Erdgeschoss des Centers und zugleich die erste Filiale in Berlin. Auf rund 40 Quadratmetern verkauft der Shop eine breite Palette an süßen und herzhaften Lebensmitteln aus und mit Sesam. Am 15. August feierte Trendstore seine Premiere in Berlin. Auf über 180 Quadratmetern im Erdgeschoss des ALEXA präsentiert der Shop hochwertige Gartenmöbel und -accessoires.

Seit Jahrtausenden schätzen die Menschen die vitamin- und mineralstoffreichen Samen der Sesampflanze. Bei Sesame im ALEXA dürfen sich die Kunden nun über viele Köstlichkeiten rund um die schmackhaften kleinen Körnchen freuen. Von der beliebten Süßspeise Halva in vielen Variationen über Tahini-Pasten, Snackriegel oder Tee bis hin zu hochwertigen Ölen – bei Sesame ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das einladende und inspirierende Ladendesign überzeugt mit warmen Farben, vielen Naturmaterialien sowie Messing und Beton. Die Marke Sesame setzt dabei auf Werte wie Wohlbefinden, Gesundheit, Frische und Genuss.

Trendstore bringt ein neues Ladenkonzept aus Süddeutschland ins ALEXA. Nach dem Markteintritt im Juni startet Trendstore nun in Berlin durch. Das vielfältige Angebot an Gartenmöbeln und -accessoires im hochpreisigen Segment lässt die Herzen von Gartenfans höherschlagen. Ob edle Sonnenliegen oder Sitzgruppen, Whirlpools, Grills und Feuerschalen, Brunnen oder Skulpturen – hier finden die Kunden alles für die außergewöhnliche Garteneinrichtung mit Stil. Bereits der Laden selbst gleicht einem schönen Garten. Bachläufe und Wasserspiele sowie ein abgestimmtes Duft-, Licht- und Tonkonzept geben den Kunden das Gefühl, mitten in der Natur zu sein.

“Wir beobachten, dass die Kunden in diesem Jahr besonders viel Wert auf Genuss, hochwertige Lebensmittel und eine gemütliche Gestaltung des Heims legen. Daher freuen wir uns, mit den neuen Shops von Sesame und Trendstore unsere Auswahl in den Segmenten Essen & Trinken sowie Freizeit und Wohnen zu erweitern”, sagt Oliver Hanna, Center Manager des ALEXA. “Unsere Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, die Shopkonzepte, die beide neu in Berlin sind, zu entdecken.”

Mehr über das ALEXA erfahren Sie hier oder bei Facebook.

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Spezialist für Einkaufszentren Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

Bildquelle: ALEXA