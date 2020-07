Sichler Haushaltsgeräte Turmventilator VT-260.tu mit App

Die frische Brise – steuerbar und platzsparend

– Erfrischt Räume bis 20 m²

– Weltweit steuerbar per Gratis-App

– Per Sprachbefehl steuerbar: kompatibel zu Alexa, Google Assistant und Siri

– Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und 3 Modi

– Großflächige Raum-Abdeckung dank Schwenk-Funktion

– Ausschalt-Timer

Erfrischung nach Wunsch: Aus 3 Geschwindigkeitsstufen wählt man die gewünschte Einstellung

aus. Dank horizontaler Schwenk-Funktion wird die Kühle optimal im Raum verteilt.

Besonders reine Luft genießen: Der integrierte Ionisator befreit die Raumluft von unangenehmen

Gerüchen. Zugleich bekämpft er die Ausbreitung von Viren, Bakterien und Milben. So fühlt man

sich jederzeit pudelwohl!

Per App “Elesion” die Kontrolle behalten – auch weltweit: Alle Funktionen lassen sich direkt auf

dem Display des Smartphones und Tablet-PCs steuern – oder auch per Sprachbefehl!

Das Smart Home automatisieren: Sind andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert

man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander

vernetzen: Beispielsweise wird der Ventilator eingeschaltet, wenn die Klimaanlage aktiviert ist.

Platzsparendes Turm-Design: Mit einer Standfläche von nur 28 cm Durchmesser ist der Ventilator

von Sichler Haushaltsgeräte auch ideal für kleine Räume geeignet.

– Erfrischende Luftqualität: sorgt für frische und saubere Luft

– Für Räume bis 20 m²

– Ideal auch direkt am Bett, auf dem Balkon, der Terrasse u.v.m.

– Zuschaltbarer Ionisator: befreit die Luft von Keimen, Bakterien und Viren und bekämpft

unangenehme Gerüche

– 3 Geschwindigkeitsstufen: langsam, medium, schnell

– 3 Modi: konstanter, wechselnder und sanft wechselnder Luftstrom

– Schwenk-Modus zuschaltbar: oszilliert in einem 45°-Winkel

– Ausschalt-Timer: nach 1 bis 8 Stunden, einstellbar in 1-Stunden-Intervallen

– Gratis-App “Elesion” für iOS und Android: für weltweite Steuerung

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: per Sprachbefehl ein-/ausschalten

und Geschwindigkeits-Stufen wählen (benötigt Amazon Echo bzw. Google Home oder ein

kompatibles System)

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind

per iPhone und iPad konfigurierbar

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte

gleichzeitig, zum Einschalten des Ventilators bei Aktivierung der Klimaanlage

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– LED-Display mit Temperatur-, Modus- und Zeitanzeige

– 5 Bedientasten am Gehäuse: Ein/Aus, Schwenken/Ionisator, Timer, Modus, Geschwindigkeit

– Innenliegende Rotor-Mechanik: Sicherheit für Ihre Kinder und Haustiere

– Sicherer Stand dank großflächigem Standfuß

– Maximaler Luftdurchsatz: 14,51 m³/Min.

– Maximale Luftgeschwindigkeit: 2,47 m/Sek.

– Serviceverhältnis: 0,43 (m³/Min.)/Watt

– Schallleistungspegel: 58,3 dB(A)

– Leistungsaufnahme: 60 Watt, im Bereitschaftszustand: 0,48 Watt

– Stromversorgung: 230 Volt (Eurostecker)

– Tragegriff für einfachen Transport

– Maße (Ø x H): 28 x 87 cm, Gewicht: 3,4 kg

– Turmventilator VT-260.tu inklusive Standfuß und deutscher Anleitung

Preis: 69,32 EUR

Bestell-Nr. NX-6463-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6463-3103.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/1uBpmopT.

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.