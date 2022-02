SIMWERT gehört zu den innovativsten Mittelständlern in Deutschland TOP100

FÜR INNOVATION UND INNOVATIONSMANAGEMENT AUSGEZEICHNET: SIMWERT GMBH GEHÖRT ZU TOP 100 IM DEUTSCHEN MITTELSTAND

Berlin, 01. Februar 2022

Das Berliner Telekommunikationsunternehmen SIMWERT GmbH darf sich zu Deutschlands Innovations-Champions zählen. Mit dem begehrten Siegel TOP 100 2022 wurden abermals mittelständische Unternehmen ausgezeichnet, die mit Innovationskraft überzeugen.

DER MITTELSTAND ALS TREIBENDE WIRTSCHAFTS- UND INNOVATIONSKRAFT

Der deutsche Mittelstand – kleine und mittlere Unternehmen – hat auch weltweit einen hervorragenden Ruf. Oft gehören KMU aus Deutschland zu Weltmarktgrößen ihrer jeweiligen Branchen. Das liegt in der Spezialisierung, dem Anspruch an Forschung und Entwicklung sowie natürlich auch der Innovationskraft dieser Unternehmen begründet.

Seit nunmehr 29 Jahren zeichnet TOP 100 als Deutschlands einziger, unabhängiger Wettbewerb diejenigen Unternehmen, die mit Innovationsmanagement und Innovationskraft überzeugen. Die Innovations-Champions werden einmal im Jahr gekürt. Das TOP 100-Siegel wird dabei in drei Größenklassen vergeben: Unternehmen bis 50 Mitarbeitende, 51 bis 200 Mitarbeitende und mehr als 200 Mitarbeitende.

TOP 100 – INNOVATION, AUSGEZEICHNET

Einmalig am Wettbewerb ist seine wissenschaftliche Seite. Als einzige unabhängige Auszeichnung für Innovationsmanagement in Deutschland beurteilt die TOP 100 die Innovationskraft der ausgewerteten Unternehmen nach wissenschaftlichen Methoden. Dabei werden keine einzelnen Innovationen hervorgehoben, sondern das gesamte Innovationsmanagement der sich bewerbenden Unternehmen erfasst und bewertet. Neben der im Betrieb verankerten Innovationskultur untersuchen die Innovationsforscher auch den Umgang mit der aktuellen Coronakrise.

Das Projekt wird von Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke vom Institut für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien und seinem Team geleitet. Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar begleitet TOP 100 seit 11 Jahren als Mentor und moderiert zudem die alljährliche Preisverleihung auf dem Deutschen Mittelstands-Summit.

Diese Würdigung der ausgezeichneten Unternehmen ist zugleich ein weiterer Höhepunkt des Projektes. Im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit am 24. Juni 2022 gratuliert Ranga Yogeshwar erneut jedem Top-Innovator, so auch den Vertretern der SIMWERT GmbH, in der Jahrhunderthalle in Frankfurt am Main persönlich. An diesem Tag erfolgt zudem die Bekanntgabe der “Innovatoren des Jahres®”.

SIMWERT GMBH: INNOVATION TRIFFT KOMMUNIKATION

Die in 2011 gegründete SIMWERT GmbH ist auf ethnisch ausgerichtete Telekommunikationslösungen im Mobilfunkbereich spezialisiert. Das in Berlin ansässige Unternehmen ist mehrfach für sein nachhaltiges Wachstum ausgezeichnet worden.

Themen wie die Digitalisierung und Innovationskultur nimmt man bei SIMWERT ernst. Moderne, kundennahe Kommunikationslösungen sind weitaus mehr als reine Mobilfunk-Angebote. Der Vertrieb über ein stetig wachsendes Netzwerk aus Handelspartnern bedarf einer ebenfalls stetigen Weiterentwicklung. So fördert man mit einem nachhaltigen Innovationsmanagement eine Innovationskultur mit Bestand.

Zuletzt präsentierten die Berliner mit SIMPOS ein auf die Vertriebspartner zugeschnittenes, innovatives B2B-Portal – eine intelligente digitale Handelswelt, die Service und Support mit individuellen vertrieblichen Lösungen verbindet. Mit SIMPOS bekommen die Handelspartner ein Tool, das ihnen die heute notwendige Flexibilität beim Umgang mit den Wünschen und Anforderungen ihrer Kundinnen und Kunden bietet.

Um die Kräfte des Unternehmens noch besser zu bündeln und innovative digitale Lösungen zu ermitteln und umzusetzen, wurde zuvor der hauseigene SIMWERT Innovation Hub gegründet. Dieser ist auch für die Entwicklung des B2B-Portals SIMPOS verantwortlich.

Das Innovationsmanagement und die Innovationskultur der SIMWERT GmbH wird durch moderne Produkte, kundennahe Dienstleistungen und die in den betrieblichen Prozessen verankerte Flexibilität sowie den Wunsch, zu lernen, definiert.

Die SIMWERT GmbH mit Sitz in Berlin vermarktet nicht nur Originalverträge deutscher Netzbetreiber, sondern distribuiert auch Prepaid-SIM-Karten. Das Produkt-Portfolio wird stetig ergänzt und erweitert, unter anderem mit globalen Schwerpunkten im Bereich der Mobildatenkommunikation sowie den betreffenden Produkten.

