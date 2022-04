So finden Sie den passenden Coach! – Antworten, die das Internet nicht gibt

Verloren im Coaching-Dschungel? Topexperte Martin Pichler weiß, worauf es bei der Suche nach einem Business-Coach ankommt. Sein profundes Wissen dient als Wegweiser durch den unübersichtlichen Coachingmarkt.

Aktuell gibt es rund 12.000 aktive Business-Coaches in Deutschland, weltweit sind es geschätzte 71.000 – Tendenz steigend. Der expandierende Markt steht dabei einer ebenso stetig wachsenden Nachfrage gegenüber, denn die Arbeitswelt verändert sich schnell und jede Veränderung erhöht den Coaching-Bedarf all jener Berufstätigen, die sich an die Veränderungen anpassen müssen. Doch wer für berufliche Fragen eine professionelle Begleitung sucht, ist im Internet mit einer Masse an unstrukturierten Informationen konfrontiert. Orientierung oder klare Anhaltspunkte, welcher Coach zu den eigenen Bedürfnissen passt, gibt es keine. Zudem ist der Beruf des Coaches nicht staatlich geschützt ist und damit keine bestimmte Aus- oder Weiterbildung verlangt. Wie kann es also jemals gelingen, den richtigen zu finden? Martin Pichler schafft mit seinem profunden Expertenwissen Abhilfe. Sein Ratgeber liefert die zielführenden Antworten, die das Internet nicht gibt.

Martin Pichler kennt den Coachingmarkt wie kaum ein zweiter und gibt einen klaren, strukturierten Überblick darüber, wann sich ein Coaching lohnt, welche Stolpersteine es bei der Suche gibt und bei welchen Versprechungen man misstrauisch werden sollten. Angefangen bei der grundsätzlichen Frage “Was muss ein Coach überhaupt leisten und was nicht?”, über die sieben goldenen Regeln für die Auswahl eines Coaches, die erste Kontaktaufnahme und die Vorstellung spezieller Coaching-Ansätze bis hin zur digitalen Zukunft des Coachings und einem eigenen Kapitel zu Schwätzern und Scharlatanen liefert Martin Pichler schnell und auf den Punkt alle Informationen, die es braucht, um den besten Coach für das eigene Anliegen zu finden und eine qualifizierte Entscheidung zu treffen.

“So finden Sie den passenden Coach” ist ein unverzichtbarer Wegweiser für alle, die das Dickicht des Coachingmarktes durchdringen möchten und auf der Suche nach verlässlichen Ratschlägen und klaren Informationen sind. Das Buch befähigt alle Leserinnen und Leser, das riesige Angebot zu überblicken und eine kluge Auswahl zu treffen, die zu den eigenen Bedürfnissen passt.

Der Autor

Martin Pichler war über zwei Jahrzehnte Chefredakteur der Zeitschrift “Wirtschaft + Weiterbildung” und arbeitet nun als freier Journalist. Die Coaching-Szene betrachtet er seit über 20 Jahren, beobachtet laufend aktuelle Entwicklungen und bewertet sie aus Sicht der Praxis.

Martin Pichler

So finden Sie den passenden Coach

Der Wegweiser zum Erfolg – Antworten, die das Internet nicht gibt

2022, 240 Seiten, Paperback broschiert

EUR 25,00/EUA 25,70/sFr 28,17

ISBN 978-3-593-51543-4

Erscheinungstermin: 13.04.2022

