Somikon Dokumentenscanner- und Overhead-Stativ mit 10″-Ringlicht

Per Smartphone Dokumente, Pläne und Fotos digitalisieren

– Gefedertes Stativ mit Smartphone-Halterung für stabile Kameraposition

– Geeignet für Scans bis DIN A2 (hängend), perfekt bis DIN A3

– Tisch-Klemme zum Befestigen an Tischplatten mit einer Dicke bis zu ca. 4 cm

– Flexibel einstellbare Farbtemperatur und Helligkeit

– Ausziehbar bis zu 74 cm für optimale Ausrichtung

– Auch zum Digitalisieren von Fotos, Fotografieren von Produkten u.v.m

Ein 10-Zoll-Ringlicht auf einem stabilen Overhead-Stativ verwandelt jedes Smartphone in einen praktischen Dokumentenscanner. Dazu genügt es, das Gerät direkt über dem Blatt zu positionieren – der gleichmäßig leuchtende Ring sorgt für klare, schattenfreie Ergebnisse, egal ob Verträge, Belege oder Zeichnungen erfasst werden sollen. Damit eignet sich das System gleichermaßen für Büro, Schule und Homeoffice, überall dort, wo jedes Detail zählt.

Für wackelfreie Aufnahmen sorgt eine integrierte Smartphone-Halterung, die das Gerät zuverlässig fixiert. Dank drehbarer Aufnahme lässt sich zwischen Hoch- und Querformat wählen – Dokumente bleiben so stets exakt im Bild, ohne Nachjustieren.

Der höhenverstellbare Arm ermöglicht eine flexible Ausrichtung über der Arbeitsfläche und bietet dabei maximale Bewegungsfreiheit. Das macht das Stativ nicht nur beim Abfotografieren von Dokumenten nützlich, sondern auch bei Produktfotos oder beim Digitalisieren alter Aufnahmen.

Drei wählbare Lichtmodi – warmweiß, neutral und tageslichtweiß – sowie eine stufenlose Helligkeitsregelung helfen dabei, Spiegelungen auf Papier zu vermeiden und natürliche Farben zu erzielen.

Nach dem Einsatz lässt sich das Dokumentenscanner-Stativ von Somikon platzsparend zusammenfalten. Kompakt, robust und sofort einsatzbereit – ein praktisches Werkzeug für alle, die Dokumente, Skizzen oder kreative Projekte professionell beleuchten und direkt mit dem Smartphone festhalten möchten.

– Gefedertes Stativ mit Smartphone-Halterung

– Ideal zum Scannen von Dokumenten, zum Digitalisieren von Fotos u.v.m.

– 360° drehbar: zum perfekten Ausrichten des Lichts

– Ausziehbar bis zu 74 cm: für optimale Positionierung

– 10-stufig dimmbar Helligkeit

– Farbtemperatur in 3 Stufen einstellbar: warmweiß, weiß, tageslichtweiß (CCT, 3200 K bis 6500 K)

– Kabelgebundene Bedienung mit 4 Tasten für ein/aus, Modus und Helligkeit

– Funk-Fernauslöser für Aufnahmen: mit Bluetooth 5.2 zur kabellosen Verbindung mit Smartphone

– Tisch-Klemmbefestigung: für Tischplatten bis zu 4 cm

– Belastbarkeit: bis zu 300 g (ausgezogen)

– Stromversorgung: per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 41 x 27 x 9 cm, Gewicht: ca. 918 g

– Ringlicht inklusive gefedertem Stativ, Smartphone-Halter, Funk-Fernauslöser und deutscher Anleitung

Hinweis: Nicht für Beleuchtungs- oder Raumbeleuchtungszwecke vorgesehen. Nur für fotografische Anwendungen.

Das Somikon Dokumentenscanner- und Overhead-Stativ mit 10″-Ringlicht und Auslöser ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3885-625 zum Preis von 21,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:

Somikon 2er-Set Dokumentenscanner- & Overhead-Stative, 10″-Ringlicht, Auslöser

Preis: 43,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3896-625

Somikon 4er-Set Dokumentenscanner- & Overhead-Stative, 10″-Ringlicht, Auslöser

Preis: 81,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3897-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/s3WTw8xDai2Qszk

