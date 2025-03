Sonnenenergie für das Museum August Macke Haus

Knauber finanziert mit Kundenbeteiligung eine PV-Anlage

Wenn sich Knauber-Strom-Kunden für den GrünAktiv-Tarif entscheiden, leisten Sie einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Heute hat Knauber-Gesellschafterin Ines Knauber-Daubenbüchel offiziell eine PV-Anlage an das Museum August Macke Haus übergeben. Die Gesamtleistung der Anlage beträgt 16,53 kWp. Damit sollen jährlich ca. 12.000 kWh Strom produziert und etwa 3,5 t CO2 eingespart werden. Der erzeugte Strom kommt zu 100% dem Museum zugute und kann damit einen Teil des erheblichen Eigenbedarfs decken. So spart das Museum einen beträchtlichen Teil seiner Energiekosten.

Finanziert wird die Anlage durch einen speziellen Stromtarif, den Knauber nach den Vorgaben des Grüner-Strom-Labels anbietet. Kunden des Tarifs beteiligen sich an der Finanzierung des Projekts. Das Grüner Strom Label mit Sitz in Bonn wird von Umweltverbänden empfohlen und stärkt klimaorientierte Energieanbieter sowie die Verbreitung grüner Tarife.

Die PV-Anlage für das August Macke Haus ist bereits das zweite Nachhaltigkeitsprojekt in der direkten Nachbarschaft, welches Knauber mithilfe des GrünAktiv-Stromtarifs finanziert. Im April 2022 ging die Photovoltaikanlage für das Albert Schweitzer Tierheim in Bonn ans Netz und produziert seitdem mit einer Gesamtleistung von 10,88 Kilowatt rund 8.500 kWh Strom im Jahr. Jährlich werden so etwa 3,2 Tonnen CO2 eingespart und das Tierheim kann die freien Mittel zur Pflege der Tiere einsetzen.

„Wir freuen uns, mit der PV-Anlage unsere Energiekosten senken zu können und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Kulturstrategie zu leisten. Für die großartige Unterstützung sind wir der Knauber Unternehmensgruppe sehr dankbar“, sagt Martin König, kaufmännischer Geschäftsführer des Museums August Macke Haus

„Wir sind stolz darauf, mit der PV-Anlage auf dem Museum August Macke Haus einen weiteren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie unsere Kunden mit dem GrünAktiv-Stromtarif aktiv nachhaltige Maßnahmen unterstützen können. So schaffen wir gemeinsam einen echten Mehrwert für unsere Region und für den Klimaschutz“, sagt Dr. Ines Knauber-Daubenbüchel, geschäftsführende Gesellschafterin der Knauber Unternehmensgruppe.

Einordnung Pressefoto:

v.l.n.r.: Stefan Denkmann, Business Unit Manager smarte Energielösungen Knauber; Dr. Ines Knauber-Daubenbüchel, geschäftsführende Gesellschafterin der Knauber Unternehmensgruppe; Melanie Alberts, Leiterin Kommunikation und Marketing Grüner Strom-Label; Dr. Friederike Voßkamp, Direktion und Geschäftsführung August Macke Haus; Martin König, Kaufmännische Geschäftsführung August Macke Haus

Die Knauber Unternehmensgruppe ist ein inhabergeführtes Energie-Handelsunternehmen mit Sitz in Bonn. Mit mehr als 120 Jahren Erfahrung im Energiesektor bietet Knauber ein breites Portfolio, das von klassischen Energieträgern für Wärme und Mobilität über innovative und nachhaltige Alternativen bis hin zu Energieversorgungskonzepten reicht. Das mittelständische Familienunternehmen agiert flexibel und zukunftsorientiert. Es ist geprägt durch einen hohen Qualitätsanspruch und eine große Kundennähe.

