Soziales Wirken gemeinsam mit engagierten Mitarbeitenden

Merchinger Medienunternehmen spendet für wohltätige Zwecke

Mithilfe engagierter Mitarbeitender unterstützte die Merchinger Forum Media Group in diesem Jahr in der Vorweihnachtszeit zwei gemeinnützige Projekte in der Region mit insgesamt 1.650 EUR: Bereits im November beteiligte sich das Unternehmen an der Aktion „Geschenk mit Herz“ der Allgäuer Hilfsorganisation Humedica, im Dezember wurden im Rahmen der Weihnachtsfeier Spenden für die Augsburger Stiftung Bunter Kreis, die sich um Familien mit kranken oder behinderten Kindern kümmert, gesammelt. Anfang Januar übergab Geschäftsführerin Katrin Krauß-Herkert die Spende offiziell an Angelika Lang, Vorstandsvorsitzende des Bunten Kreises.

Verkauf von Selbstgemachtem für den guten Zweck

Im Rahmen der Weihnachtsfeier, zu der die Geschäftsleitung der Forum Media Group am 12. Dezember alle Mitarbeitenden am Standort Merching eingeladen hatte, wurde Selbstgemachtes für den guten Zweck verkauft. Im Vorfeld der Feier waren die Mitarbeitenden dazu aufgerufen worden, Handarbeiten und Ähnliches dafür zu spenden.

Dank der einsatzkräftigen und handwerklich begabten Mitarbeitenden kam eine wunderbare Auswahl zusammen: Schmuck, Weihnachtsgestecke, Acrylgemälde, Gewürzsalz, Plätzchen, Socken und vieles mehr. Gegen einen beliebigen Beitrag konnten die Kostbarkeiten nun von den Kolleginnen und Kollegen erworben werden. Zudem konnte man sich auch selbst im Basteln versuchen und ebenfalls gegen eine Spende aus Papiertüten dekorative Sterne herstellen.

Über den Verkauf kamen insgesamt 820 EUR an Spenden für den Bunten Kreis zusammen, eine gemeinnützige Stiftung aus Augsburg. Der Betrag wurde von der Geschäftsleitung auf 1.500 EUR aufgestockt. Die Forum Media Group hat den „Bunten Kreis“ bereits in der Vergangenheit mehrfach unterstützt, unter anderem auch bereits im Sommer mit einer Spende über 500 EUR. Geschäftsführerin Katrin Krauß-Herkert konnte sich im Rahmen der Spendenübergabe damals auch ein Bild von der Arbeit der Stiftung im Therapiezentrum Ziegelhof in Stadtbergen machen und zeigte sich tief beeindruckt.

Liebevoll gestaltete Weihnachtspäckchen

Bereits im November konnte Katrin Krauß-Herkert zahlreiche kunstvoll gestaltete und weihnachtlich beklebte Päckchen an den Elternbeirat der Grundschule Merching übergeben. Die Schule beteiligt sich jedes Jahr an der Aktion „Geschenk mit Herz“ der Hilfsorganisation Humedica. Dabei werden Weihnachtspäckchen für bedürftige Kinder – überwiegend in Ost- und Südosteuropa – gepackt.

Franziska Mayr, Elternbeiratsvorsitzende und zugleich Mitarbeiterin der Forum Verlag Herkert GmbH, einer der Merchinger Tochtergesellschaften des Unternehmens, hatte bei der Geschäftsleitung angefragt, ob sie einen Spendenaufruf intern teilen darf. Geschäftsführerin Katrin Krauß-Herkert fand die Idee so gut, dass sie die Aktion unterstützen wollte und für jedes abgegebene Päckchen einen Zuschuss von 10 EUR auslobte.

Obwohl zu der Sammlung relativ kurzfristig aufgerufen wurde, machten sich viele Mitarbeitende die Mühe und packten ein kleines Weihnachtspaket. Insgesamt kamen so 14 Päckchen zusammen. FORUM steuerte noch ein eigenes Paket bei. Da die meisten außerdem auf den Zuschuss verzichteten und diesen lieber spenden wollten, legte die Geschäftsleitung noch eine Geldspende in Höhe von 150 EUR oben drauf.

