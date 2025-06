Spielend Programmieren lernen in der KreativWerkstatt Ried

Merchinger Mediengruppe unterstützt regionales Projekt

Mit Hilfe einer großzügigen Spende der Forum Media Group bietet die KreativWerkstatt Ried aktuell den „Coding Tuesday“ an – einen sechsmaligen Kurs, in dem Kinder ab 10 Jahren spielerisch das Programmieren lernen. Mithilfe von MicroBits, kleinen Mikrocontrollern mit integrierten Sensoren, Tasten und einer LED-Anzeige, und der Programmierplattform Scratch können Kinder auch ohne jegliche Vorkenntnisse im Programmieren sofort erste Miniprojekte umsetzen. Schon im ersten Termin wurden nach kurzer Zeit die MicroBits dazu genutzt, den eigenen Namen oder ein blinkendes Herz anzuzeigen.

Spannender Einstieg

Insgesamt zwölf Kinder und Jugendliche versammeln sich seit 29. April jeden Dienstagabend in den Räumlichkeiten der KreativWerkstatt Ried und nehmen mit dem eigenen oder einem geliehenen Laptop am „Coding Tuesday“ teil. Die KreativWerkstatt Ried wird von einem gemeinnützigen Verein betrieben und bietet Kinder und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen die Möglichkeit, ihre Kreativität in den Bereichen Kunst, Handwerk und Technologie zu entfalten. Beim „Coding Tuesday“ ist das Ziel, innerhalb von sechs Terminen den Umgang mit den Microbits so gut zu lernen, dass diese am Ende eine kleine Rakete steuern und damit zugleich verschiedene Messdaten sammeln können.

Die teilnehmenden Kinder sind begeistert bei der Sache und probierten schon beim ersten Termin nicht nur die vorgegebenen Aufgaben aus, sondern setzten auch eigene Ideen um. Die Kinder dürfen die Microbits zwischen und nach den Terminen mit nach Hause nehmen und damit weiter experimentieren.

Technik und Pizza dank Spende

Dank der Spende von knapp 1.000 EUR durch die Forum Media Group, eine internationale, in Merching ansässige Mediengruppe, konnten die Microbits gekauft werden sowie die Kinder bei jedem Termin mit Pizza verpflegt werden. Der aktuelle „Coding Tuesday“ läuft noch bis Anfang Juli. Es sollen aber noch weitere Kurse in diesem Jahr angeboten werden, sodass noch mehr Kinder erste Einblicke in das Programmieren erhalten können.

„Wir freuen uns, die KreativWerkstatt Ried zu unterstützen. Innovative Projekte wie der „Coding Tuesday“ stellen eine wunderbare Bereicherung für unseren Heimatlandkreis Aichach-Friedberg dar“, sagt Katrin Krauß-Herkert, CFO/COO der Forum Media Group, die im vergangenen Jahr die KreativWerkstatt vor Ort besuchte und von den Aktivitäten des Vereins tief beeindruckt war. Mögliche weitere Kooperationen sind in der Zukunft denkbar.

Weitere Informationen zur KreativWerkstatt Ried erhalten Sie unter: www.kreativwerkstatt-ried.de.

Die Forum Media Group ist eine international tätige Mediengruppe mit Sitz im bayerischen Merching. Die Gruppe beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeitende in Europa, Asien, Nordamerika und Australien. Der Fokus des 1988 gegründeten Unternehmens liegt auf der Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen für Geschäftskunden, beruflicher Fort- und Weiterbildung sowie maßgeschneiderten Lösungen. Weitere Informationen unter: www.forum-media.com

