TAP Air Portugal verstärkt Flugverkehr nach Deutschland, Österreich und die Schweiz

“Clean & Safe” stets auch an Bord

Mit mehr als 80 wöchentlichen Flügen im August und insgesamt 137 im September nimmt TAP Air Portugal seinen Betrieb nach Deutschland, Österreich und die Schweiz schrittweise wieder auf. Insgesamt sind für August 65 Strecken und für September 76 Strecken geplant.

Der Flugbetrieb läuft selbstverständlich unter der Flagge des coronabedingt von der portugiesischen Tourismusbehörde eingeführten Hygienesiegels “Clean & Safe”, das tourismusbezogene Institutionen tragen, welche Auflagen der Gesundheitsbehörden erfüllen, um so das Vertrauen der Touristen in das Reiseland Portugal zu stärken.

Als Zeichen dafür, dass Maßnahmen wie “Clean & Safe” zur Eindämmung der Pandemie im Land beitragen, erhielt Portugal als erstes europäisches Land jüngst das “Safe Travels Siegel”, das vom World Travel & Tourism Council herausgegeben wird.

Im August bietet TAP Air Portugal insgesamt 49 Flüge von Deutschland nach Lissabon an, die im September auf 84 Flüge pro Woche mit Abflug in Frankfurt am Main, München, Berlin, Hamburg und Düsseldorf erhöht werden. Damit werden Frankfurt am Main und München im August täglich zwei Flüge nach Lissabon anbieten, die bereits Anfang September auf drei erhöht werden. Berlin, Hamburg und Düsseldorf werden im August über eine Verbindung täglich verfügen, die im September mit zwei weiteren Flügen aufgestockt wird.

Auch in der Schweiz wird TAP Air Portugal die Anzahl der Verbindungen nach Lissabon erhöhen und in Zürich mit zehn Flügen pro Woche im August und 21 Flügen im September operieren. Genf rechnet im August bereits mit 14 Flügen pro Woche und im September mit 21 Flügen. Auch der Flugbetrieb nach Porto mit Abflug von Zürich mit vier Flügen pro Woche wird wieder aufgenommen.

Von Österreich aus plant die TAP Air Portugal außerdem, ab 16. August wieder einen Flug pro Tag von Wien nach Lissabon durchzuführen.

Obwohl die Umgebung an Bord aufgrund der Luftqualität und der Konfiguration der Kabine zu den sterilsten und sichersten hinsichtlich der Ansteckung mit Infektionskrankheiten gehört, hat TAP Air Portugal die Abläufe angepasst und neue, striktere Verfahren eingeführt, um den Passagieren eine sichere Umgebung, die “Clean & Safe” ist, zu gewährleisten.

Eine Verstärkung des Flugbetriebs im August und September wird auch für Brasilien, Nordamerika und Afrika sowie für andere Ziele in Portugal wie Porto, Faro, Funchal, Porto Santo, Ponta Delgada und Terceira geprüft.

Die Liste der Strecken und Flüge kann jederzeit angepasst werden, falls es die Umstände erfordern. Dies läuft stets unter Berücksichtigung der Entwicklung der Auflagen und Beschränkungen der verschiedenen Länder aufgrund der Entwicklung der Pandemie und Nachfrage.

Kampagne “Buchen Sie mit Vertrauen” bis zum 31. August verlängert

Sitzplatzreservierungen auf Flügen zu TAP-Destinationen profitieren von einer kostenlosen Umbuchung, wenn sie bis zum 31. August gebucht werden. Alle Informationen über Strecken und Flüge sowie über Bedingungen und Werbeaktionen können unter https://www.flytap.com/de-de/promo/buchen-sie-mit-vertrauen im Detail eingesehen werden.

Portugal begrüßt Sie als sicheres und sauberes Reiseziel:

#CantSkipOpening

Weitere Informationen unter:

Website: www.visitportugal.com

“Clean & Safe” Film: https://www.flytap.com/pt-pt/recomendacoes-covid-19

KPRN network ist eine der führenden Full-Service-Agenturen für den Tourismus in Deutschland mit Sitz in Frankfurt und Berlin. 1994 von Hanna Kleber gegründet, bietet KPRN individuelle Kommunikationslösungen zur erfolgreichen Umsetzung von B2B und B2C Marketingzielen im deutschsprachigen Markt. Der Service reicht von umfassenden Kommunikationsstrategien bis hin zu Lösungen für einzelne Projekte. Dabei stehen Konzeption und Umsetzung von Kampagnen, Kooperationen und Promotions im Mittelpunkt. KPRN ist Gründungsmitglied des global agierenden Agenturnetzwerks Travel Lifestyle Network. ( http://travellifestylenetwork.com/)

Kontakt

KPRN network GmbH

Hanna Kleber

Hamburger Allee 45

60486 Frankfurt

06971913631

portugal@kprn.de

http://www.kprn.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.