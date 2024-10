Teambuilding durch gemeinsames Segeln

Merchinger Mediengruppe bietet ihren Auszubildenden ein besonderes Onboarding-Programm

An Bord eines Segelschiffes ist Teamarbeit gefragt: Beim Brassen oder Segelsetzen muss zusammengearbeitet werden. Um schnell als Team zusammenzuwachsen, starten die Ausbildendenden der im bayerischen Merching beheimateten Forum Media Group ihre berufliche Reise mit einem besonderen Erlebnis: einem Segeltörn auf dem firmeneigenen Segelschiff „Eye of the Wind“. In diesem Jahr ging es vom 17. bis 21. September von Kappeln aus über die Ostsee nach Dänemark.

Lernen an Bord

Der Törn begann mit der Anreise per Zug quer durch Deutschland bis nach Kappeln an der Schlei. Während der Zugfahrt wurden zur Vorbereitung auf das Segeln Knoten geübt und Freundschaftsarmbänder für die anderen Teammitglieder geknüpft. Die insgesamt acht teilnehmenden Auszubildenden und Studierenden der Forum Media Group (FMG) und ihrer Tochtergesellschaft, der Forum Verlag Herkert GmbH (FVHG), wurden dabei von Daniela Krauss, Personal- und Ausbildungsleitung bei der FVHG, begleitet.

Der Segeltörn diente vor allem dem Onboarding der neuen Auszubildenden und der Förderung von Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten. An Bord lernten die Teilnehmenden, wie ein Schiff – und im übertragenen Sinn auch ein Unternehmen – funktioniert. Die junge Crew des Schiffes leitete die Auszubildenden an und band sie in anspruchsvolle Aufgaben ein: So ging es hoch hinauf auf die Masten, um gemeinsam die Segel einzuholen. Die Auszubildenden waren motiviert bei der Sache und arbeiteten fleißig an Bord mit. Die erste Etappe führte am 18. September nach Dänemark zur Insel Lyø. Am folgenden Tag segelte die Gruppe weiter zur Insel Aerø, bevor sie am 20. September in Kiel eintraf.

Workshops und Teamentwicklung

Neben der Mitarbeit an Bord waren interaktive Workshops zu Themen wie Projektmanagement und Kommunikation ein wichtiger Bestandteil der Reise. Diese waren von den Auszubildenden selbst vorbereitet worden und boten reichlich Gelegenheit zur Reflexion. Neben den intensiven Lernphasen kamen auch der Spaß und das gemeinsame Erleben nicht zu kurz. Die Abende wurden genutzt, um die Häfen und Inseln zu erkunden. Die Crew der „Eye of the Wind“ unterstützte die Teilnehmer tatkräftig und sorgte für eine angenehme Atmosphäre an Bord, während die exzellente Verpflegung für zusätzliche Motivation sorgte. Auch das Wetter spielte mit und es herrschte fast durchgehend strahlender Sonnenschein.

„Es war rundum eine inspirierende, lehrreiche und außergewöhnliche Reise, die uns zusammengebracht hat und viel zur persönlichen Weiterentwicklung beigetragen hat“, so Daniela Krauss. Der Segeltörn ließ die neuen Auszubildenden und Studierenden als Team zusammenwachsen und wurde von allen mit Begeisterung aufgenommen.

Die Forum Media Group ist eine international tätige Mediengruppe mit Sitz im bayerischen Merching. Die Gruppe beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeitende in Europa, Asien, Nordamerika und Australien. Der Fokus des 1988 gegründeten Unternehmens liegt auf der Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen für Geschäftskunden, beruflicher Fort- und Weiterbildung sowie modernen Services.

Am Standort Merching, an dem auch die Tochtergesellschaften Forum Verlag Herkert GmbH und Forum Zeitschriften und Spezialmedien GmbH beheimatet sind, bietet Forum eine breite Palette an Ausbildungsrichtungen wie beispielsweise Kaufleute im E-Commerce oder Fachinformatiker an. Das Unternehmen kooperiert außerdem mit mehreren Hochschulen und bietet duale Studiengänge an. Weitere Informationen unter: www.forum-media.com

Bildquelle: ©Eye of the Wind