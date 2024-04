T&O Group von brand eins zum „Berater des Jahres“ gekürt

T&O Group leistet ausgezeichnetes Prozessmanagement

In seiner aktuellen brand eins /thema-Ausgabe kürt das Wirtschaftsmagazin die T&O Group zum besten Berater des Jahres in den beiden Bereichen Operations und Maschinen- und Anlagenbau. Die Prozessoptimierer unter der Geschäftsführung von Marek Borgstedt helfen Unternehmen dabei, Produktion und Prozesse effizienter, kostengünstiger und nachhaltiger zu gestalten. Mit Know-how und individuellen Konzepten stärkt die T&O Group die Wettbewerbsfähigkeit.

„Wir fühlen uns zutiefst geehrt, von dem renommierten Magazin brand eins eine solche Anerkennung für unsere Arbeit im Bereich Operations sowie in der Maschinen- und Anlagenbaubranche zu erringen. Dieser Award honoriert das hohe Engagement unseres Teams und unseren Anspruch, den Erfolg unserer Kunden zu sichern“, freut sich Marek Borgstedt. „Wir verstehen die Herausforderungen, denen sich unsere Auftraggeber gegenübersehen, und sind stolz auf unsere Lösungen, die nachweisliche Ergebnisse liefern.“

1989 in München gegründet, beschäftigt die T&O Group heute 85 Mitarbeitende in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Verbindung von Technik, Organisation und Prozessen bildet die Grundlage des Teams um Geschäftsführer Marek Borgstedt. Ob produzierende Industrie, Logistik, öffentliche Verwaltung, ÖPNV oder Automobilindustrie – spezialisierte Beratungsteams unterstützen bei der zielorientierten Ausrichtung von Strategie, Supplychain, Produktion, Projekt- oder Prozessmanagement. Das in der T&O Group integrierte Consulting verfolgt nachhaltige Ziele und legt den Grundstein für die Realisierung effizienter und umweltschonender Prozesse. Wer mit T&O-Hilfe auf Lean & Green setzt, verkleinert den CO2-Fußabdruck messbar. Die Firma wurde im Frühjahr 2024 vom brand eins-Magazin zum besten Berater 2024 in den Bereichen Operations und Maschinen- und Anlagenbau ausgezeichnet. Mehr Informationen auf www.togroup.company

