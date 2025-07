Transformation beginnt innen – Change Prozesse scheitern an der Haltung

Pferdegestütztes Coaching als Katalysator für eine agile Haltung

Sie haben agile Methoden scheitern sehen? Gut möglich, denn wenn die Haltung nicht passt, funktioniert auch die Methode nicht. Auch kleine und mittelständische Unternehmen stehen vor der Herausforderung, sich in einer komplexen, unsicheren Welt handlungsfähig zu halten. Doch während die Methoden dazu schnell vermittelt sind, bleibt ein Aspekt oft unterschätzt – die innere Haltung.

„Meine Haltung, die Art und Weise, wie ich auf die Welt und die Menschen blicke, macht den Unterschied“, sagt Dr. Julia Staffa, Gründerin der agiLOGO GmbH. Die Organisationsentwicklerin weiß, wovon sie spricht. Sie hat selbst erlebt, wie fragil Pläne werden können, wenn sich das Umfeld radikal verändert. „Ich hatte einen klaren Plan, wie ich nach dem Umzug von Köln nach Hamburg mein Unternehmen neu ausrichte – mit direktem Kundenkontakt als wichtigstem Hebel. Dann kam Corona. Keine Veranstaltungen, keine persönlichen Gespräche – alles war plötzlich anders. Mein Plan war hinfällig und auch nicht einfach anpassbar. – Das auszuhalten war nicht einfach und ich war froh um meinen agilen Methodenkoffer.“ Neben dem Methodenkoffer war es aber vor allem die agile Haltung, die half, die Unsicherheiten auszuhalten.

Pferde als Katalysator für Veränderung

Mit dem Relaunch ihrer Website und einem erweiterten Portfolio bringt Julia Staffa diesen Erfahrungsschatz jetzt gezielt in ihre Arbeit ein – unter anderem durch pferdegestütztes Coaching.

„Pferde bewerten nicht. Sie reagieren. Damit berühren sie unsere unbewussten und unwillkürlichen Anteile und ermöglicht tiefgreifende Veränderung“, erklärt Staffa.

Die Tiere geben nonverbales Feedback – unmittelbar, ehrlich und ohne taktisches Kalkül. Wer einem Pferd ohne Präsenz oder Führung begegnet, bekommt eine Reaktion, die in der Regel eher anders aussieht als erwartet. An dieser Stelle methodisch Varianten auszuprobieren, ändert meist nicht viel am Ergebnis. Erst wenn die Haltung sich verändert, verändert sich auch die Dynamik zwischen Mensch und Pferd.

Agile Haltung: Der unsichtbare Hebel für agiles Handeln

Gerade in einer Zeit, in der sich globale Entwicklungen überschlagen – ob politische Polarisierung, wirtschaftliche Unsicherheit oder technologische Disruption – braucht es Menschen und Organisationen, die sich nicht an starren Plänen festhalten, sondern die sich anpassen, ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren. „In einer Welt, die sich ständig verändert, geht es nicht mehr um richtig oder falsch – sondern darum, Wahrscheinlichkeiten für Zielerreichung zu erhöhen. Dazu brauche ich allen voran ein klares Ziel, einen zieldienlichen Plan und die geistige Elastizität, mich anzupassen, ohne beliebig zu werden.“

Mit diesem Verständnis unterstützt agiLOGO Unternehmen dabei, eigene Wege zu finden – im Kontext passend, zieldienlich und mit hoher Wirksamkeit.

Sommer nutzen – persönliche Entwicklung fördern

Gerade in ruhigeren Sommerwochen entstehen oft die besten Impulse: weniger Termine, mehr Raum für Reflexion – und der Wunsch, mit Klarheit und neuer Energie in die zweite Jahreshälfte zu starten. Für diese Phase bietet agiLOGO ein individuelles Sommer Spezial an: Ein auf Ihre Situation zugeschnittenes Einzelcoaching – wahlweise mit oder ohne Pferd. Ziel ist es, die eigene Haltung zu klären, Kommunikationsmuster zu hinterfragen und neue Handlungsoptionen zu erschließen. Für Führungskräfte, Unternehmer:innen oder Einzelpersonen, die innehalten und mit neuer Perspektive vorangehen wollen.

Interessierte erhalten das Sommer Spezial bis zum 31.07.2025 jetzt zu besonderen Konditionen – einfach über www.agilogo.de ein unverbindliches Erstgespräch mit Hinweis auf das „Sommer Spezial“ buchen.

Mehr Informationen und Buchung unter: www.agilogo.de

agiLOGO berät kleine und mittelständische Unternehmen in Hamburg und Norddeutschland, die sich souverän in der heutigen VUKA-Welt bewegen möchten. Dafür unterstützen wir unsere Kunden darin, ihren Mitarbeitern den passenden Freiraum zu geben, um unternehmerische Prozesse so zu gestalten und zu leben, dass sie Kundenbedürfnisse vorausschauend erkennen und optimal bedienen können. Mit einer klaren Haltung und eindeutiger Zielsetzung gelingt es, der Schnelllebigkeit, Ungewissheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit unserer Wirklichkeit wirtschaftlich erfolgreich und nachhaltig zu begegnen.

Schwerpunkte sind Strategieentwicklung, Change Management, Prozessoptimierung, Personalentwicklung und Teambuilding sowie Coaching.

