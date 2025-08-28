Türen auf für ein einmaliges Leistungsspektrum

HKL lädt ein zur Hausmesse im HKL Center Lüneburg.

28.08.2025 – HKL BAUMASCHINEN (HKL) lädt am 4. September 2025 zu einer Hausmesse in das neue moderne HKL Center Lüneburg ein. Kunden, Partner und Interessierte können sich vor Ort über das umfassende Maschinen- und Serviceangebot des in Deutschland und Österreich führenden Baumaschinenvermieters und -händlers informieren, neue Produktlösungen kennenlernen und sich persönlich mit dem HKL Team über aktuelle Branchenthemen austauschen.

Auf über 3.000 Quadratmetern bietet das Center eine große Auswahl an modernen Baumaschinen und Geräten für unterschiedlichste Einsatzbereiche und ist damit eine zuverlässige Anlaufstelle für Unternehmen aus vielen Bereichen – vom klassischen Bau- und Galabauunternehmen über Elektro- und Gas-Wasser-Installationsbetriebe bis zum Facility-Management sowie für den in der Region stark vertretenen Gleisbau.

Ein besonderer Fokus am Standort Lüneburg liegt auf dem Service als dritter Kernkompetenz neben Mieten und Kaufen. Dafür stehen eine großzügig ausgestattete Werkstatt für Baumaschinen sowie ein separater Bereich für Kleingeräte zur Verfügung. So wird sichergestellt, dass Maschinen nicht nur optimal einsatzbereit sind, sondern auch professionell betreut und instandgehalten werden. Eigene Kundendienstwagen mit Hydraulikschlauch-Service sorgen zudem dafür, dass Maschinen bei Bedarf direkt beim Kunden oder auf der Baustelle schnell und fachgerecht repariert werden können.

Am Aktionstag stehen die aktuellen Neuheiten im Bereich emissionsarme Maschinen im Mittelpunkt. Gezeigt werden unter anderem Hybrid-Stromerzeuger, elektrische Rüttelplatten, E-Bagger und E-Radlader. Diese Maschinen sind insbesondere im innerstädtischen Bau sowie im Garten- und Landschaftsbau stark nachgefragt.

„Wir möchten unseren Kunden und Partnern unser einmaliges Leistungsspektrum aus Mieten, Kaufen und Service zeigen und auch, was moderne E-Baumaschinentechnik heute leisten kann: Sie ist effizient, emissionsarm und anwenderfreundlich“, sagt Andy Lindner, Betriebsleiter des HKL Centers Lüneburg.

Neben Maschinenvorführungen und Produktpräsentationen erwartet die Besucher ein Einblick in das umfassende Sortiment des HKL BAUSHOPs mit Maschinen, Werkzeugen und Zubehör für den täglichen Baustellenbedarf zum Kauf.

HKL BAUMASCHINEN steht seit 55 Jahren und mit heute 180 Centern für ein einmaliges Leistungsspektrum, Qualität in allen Bereichen, Beständigkeit und ein verantwortungsvolles Wachstum.

Journalisten sind herzlich zu einem Besuch und Gespräch mit Andy Lindner, Betriebsleiter des HKL Centers Lüneburg eingeladen: Lüner Heide 2a, 21339 Lüneburg.

Hochwertige Qualitätsprodukte, einfache Mietvorgänge, transparente Abläufe und höchste Zuverlässigkeit – dafür steht HKL BAUMASCHINEN ( www.hkl24.com; www.hkl-baumaschinen.at). Über 160.000 Baumaschinen, Arbeitsbühnen, Baugeräte, Werkzeuge, Raumsysteme, Stromerzeuger und Fahrzeuge garantieren höchste Verfügbarkeit der meisten Produkte – und machen HKL zum führenden Vermieter in Deutschland, Österreich und Polen. Das inhabergeführte Unternehmen betreibt über 180 Center, darunter Spezialcenter für Raumsysteme, Arbeitsbühnen und Teleskopmaschinen sowie für Strom. Immer dabei sind auch moderne, gut sortierte Baushops mit persönlicher Beratung und einem umfangreichen Sortiment an Kleingeräten, Werkzeugen und Verbrauchsmaterial. Rund 1.650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der eigene, schnelle Service vor Ort machen HKL seit 55 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Bau, Handwerk, Industrie und Kommunen. Im Jahr 2024 erzielte HKL mit seinen Geschäftsbereichen Mieten, Kaufen und Service einen Umsatz von über 500 Millionen Euro in Europa.

