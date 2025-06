TV-Dokumentation bei Welt der Wunder: EXTRA Computer – Hightech aus der Heimat

Was verbindet medizinische Diagnostik, industrielle Robotik und moderne Automobiltechnik? Die Antwort liegt oft tief in ihren Rechnern verborgen. EXTRA Computer, einer der führenden Hersteller individueller IT-Systeme in Deutschland, zeigt in einer neuen TV-Dokumentation auf Welt der Wunder, wie innovative Technik „Made in Germany“ entsteht.

– Sendetermin: 15. Juni 2025, 20:00 Uhr auf Welt der Wunder TV

– Online: Ab 15. Juni 2025 – 20:15 Uhr auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Welt der Wunder – https://www.youtube.com/@WeltderWunder

Die aufwendig produzierte Sendung wirft einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Unternehmens mit Sitz auf der Schwäbischen Alb. Vom ersten Kundenkontakt bis zum finalen Test in der Klimakammer wird der Weg eines individuell gefertigten Rechners verfolgt. Mit beeindruckenden Kameraeinstellungen – darunter Perspektiven aus Sicht von Bauteilen – entsteht ein eindrucksvolles Porträt technologischer Präzision und deutscher Ingenieurskunst.

Individualität trifft Effizienz

EXTRA Computer steht für maßgeschneiderte IT-Lösungen: Vom Mini-PC für Büros über Industrie-Rechner bis zu Hochleistungssystemen für Forschungs- und Entwicklungsabteilungen großer Konzerne wie dSPACE. Dabei setzt das Unternehmen konsequent auf die Fertigung in Deutschland, kurze Lieferketten und höchste Qualitätsstandards. In einem zunehmend globalisierten Markt bleibt EXTRA Computer bewusst unabhängig – etwa durch die enge Zusammenarbeit mit europäischen Zulieferern wie Kontron.

Zukunft „Made in Germany“

Mit einer Kombination aus Automatisierung, hoher Fertigungstiefe und Kundenorientierung zeigt EXTRA Computer, dass Innovation auch außerhalb des Silicon Valley entsteht. Der Film dokumentiert eindrucksvoll, wie die Schwaben für Kunden wie dSPACE sogar Sonderlösungen mit 3D-Druck entwickeln – ein Paradebeispiel für schnelle Reaktionsfähigkeit und Ingenieursleistung.

EXTRA Computer in Zahlen:

– 200 Mitarbeitende am Hauptsitz in Deutschland

– Gründung 1989 durch die Brüder Fetzer im elterlichen Bauernhaus

– Innovative IT aus Deutschland – Inklusive Tests in Schall- und Klimakammern

Weitere Informationen unter: https://www.extracomputer.de/

Kontakt

EXTRA Computer GmbH

Christian Herzog

Berliner Straße 31

89250 Senden

+49 (0)7307 870-0



https://www.extracomputer.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.