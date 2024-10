Ukrainischer Zauberwürfel

Einblick in die ukrainische Literatur als Teil der Babel Matrix Anthologie

Der Projekt zielt auf die Präsentation ukrainischer literarischer Bücher durch Veröffentlichung der Werke und der Autoren in einer mehrsprachigen Webplattform.

Unser Kooperationsprogramm wird in erster Linie die Literatur der Ukraine präsentieren. Babel Matrix ist eine mehrdimensional-mehrsprachige Web-Anthologie. Der Titel ist eine Anspielung auf die biblische Mythologie des Turms von Babel, und die Website zeigt die Original- und die übersetzten Werke parallel. So erhalten die Nutzer einen angemessenen Einblick in die Sprachen und die Literatur anderer europäischer Länder.

Unser Projekt repräsentiert und verwirklicht die europäische Idee der Mehrsprachigkeit, der Einheit in der Vielfalt, des Austauschs von literarischen Werken zwischen Ländern und Sprachen und erhöht die internationale Sichtbarkeit von Werken und Autoren und schafft neue Möglichkeiten für Verleger kleinerer Sprachen neue Möglichkeiten für den Zugang zum internationalen Buchmarkt und die internationale Lizenzierung ihrer Bücher. Das Projekt zielt außerdem zielt darauf ab, den Digitalisierungsgrad im Buchsektor zu erhöhen und durch die Zusammenarbeit zwischen Verlagen eine neue innovative Methode zu entwickeln.

Wir stellen uns vor, dass ein Teil des Buches in drei Sprachen übersetzt wird, ins Deutsch und/oder ins Polnisch und ins Ungarisch. Es ist vorgesehen, dass auf diesem Weg 450 Übersetzungen entstehen werden. Ein besonderer Wert der Idee liegt darin, dass die Übersetzungen zwischen den Sprachen in Form einer Matrix dargestellt werden. Auf diese Weise werden die Verbindungen zwischen den Sprachen visuell nachvollziehbar.

Das Programm startet im Oktober 2024 und über wird zwei Jahre in Kooperation mit sechs Partnern verwirklicht und wird durch das Kreativ Kulturprogramm der Europäischen Union unterstützt.

Der Schenk Verlag ist in der Mitte Europas in einem Dreiländereck tätig und steht somit mit seinen Büchern und Autor*innen in alle geografischen Richtungen Europas offen.

