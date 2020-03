Ushuaïa Ibiza Beach Hotel feiert Scheidungspartys mit neuen Divorce-Packages

Wer hat behauptet, Single zu sein sei kein Grund zum Feiern? Ushuaïa Ibiza Beach Hotel auf der Insel Ibiza, das immer den aktuellsten Themen und neusten sozialen Trends nachgeht, präsentiert seinen neuen Ushuaïa Divorce Packages-Service, ein Angebot für frischgebackene Singles.

Bei dem Angebot handelt es sich um ein exklusives Paket, das ab jetzt auf der hoteleigenen Website gebucht und ab nächstem Mai, zeitgleich mit dem Eröffnungstermin des Ushuaïa Ibiza Beach Hotels, gebucht werden kann. In den Ushuaïa Divorce Packages enthalten sind die Hotelunterkunft, eine Reservierung im Whirlpool-Bereich des The Ushuaïa Tower mit atemberaubender Aussicht auf das Mittelmeer und der Möglichkeit, den besten gastronomischen Service seiner exklusivsten Restaurants zu genießen, sowie eine Auswahl an Cocktails auf der Dachterrasse Up Sky Society.

Das Produkt basiert auf einer Analyse der neuesten veröffentlichten Daten zu Trennungen und Scheidungen. 2018 lag die Scheidungsrate in Deutschland bei rund 32,94 %. In der Schweiz stieg die Scheidungsquote im Vergleich zum Vorjahr um über 2 % auf ca. 38,2 % an, während in Österreich etwa 41 % der Eheschließungen mit einer Trennung enden.

Be Single by Ushuaïa Ibiza Beach Hotel

Mit Be Single folgt das Hotel einem in vielen Ländern boomenden Trend: Abschiedspartys von Verheirateten. Das Scheidungspaket für Singles deckt damit eine echte soziale Nachfrage ab, denn es enthält alles Notwendige, um einen Abschied von Ehepartner*innen mit Freund*innen feiern zu können.

Die Divorce Packages gibt es ab € 549 in der Nebensaison und in der Hauptsaison ab € 649 pro Person und Nacht in einem Doppelzimmer des Ushuaïa Ibiza Beach Hotel. Das Paket gilt nur bei Gruppenaufenthalten mit Reservierungen von mindestens elf Zimmern und zwei Übernachtungen. Das Angebot gilt nach Verfügbarkeit.

Ushuaïa Ibiza Beach Hotel

Ushuaïa Ibiza Beach Hotel ist ein luxuriöses Hotel mit 415 Zimmern, das sich aus zwei Gebäuden zusammensetzt: The Ushuaïa Club mit einer weltberühmten Bühne am Pool und The Ushuaïa Tower, der einen atemberaubenden Blick auf das Mittelmeer bietet. Ushuaïa Ibiza Beach Hotel hat sich der besten Outdoor-Unterhaltung in Verbindung mit einem modernen, innovativen Hotelerlebnis verschrieben. Für anspruchsvolle Reisende konzipiert, die den Spaß und die Unterhaltung suchen, die mit Ibiza verbunden werden, setzt das Hotel kontinuierlich neue Maßstäbe – von Swim-Up Zimmern zu Daytime-Partys mit internationalen Top DJs, sodass die Party niemals endet. Das Angebot an Restaurants und Bars ist unübertroffen, von Ibizas erstem Premium Steakhouse Montauk Steakhouse Ibiza und Sushi und anderen japanischen Delikatessen im Minami Japanese Restaurant, bis hin zu The Oyster & Caviar Bar direkt am Pool und dem entspannten The Beach by Ushuaïa Ibiza, das den perfekten Treibstoff für Partygänger liefert, sowie dem italienischen Sir Rocco Beach Restaurant by Ushuaïa. Weitere Informationen unter: www.theushuaiaexperience.com

Palladium Hotel Group

Palladium Hotel Group ist eine spanische Hotelgruppe mit fünfzig Jahren Erfahrung. Das Unternehmen betreibt 48 Hotels mit insgesamt mehr als 14.000 Zimmern in sechs Ländern (Spanien, Mexiko, der Dominikanischen Republik, Jamaika, Italien und Brasilien) sowie zehn Marken: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Palladium Boutique Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, BLESS Collection Hotels, Ayre Hoteles, Only YOU Hotels und die lizenzierte Marke Hard Rock Hotels in Ibiza und Teneriffa. Alle Hotels der Palladium Hotel Group zeichnen sich durch ihre Philosophie aus, den Kunden einen hohen Qualitätsstandard ihrer Produkte und Dienstleistungen sowie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Palladium Hotel Group ist Teil der Grupo Empresas Matutes (GEM).

www.palladiumhotelgroup.com

