Varonis bietet ab sofort Managed Data Detection and Response (MDDR)

Neuer 24x7x365-Service zur Bedrohungserkennung und -reaktion speziell zum Schutz von sensitiven Daten

Varonis Systems, Inc., (NASDAQ:VRNS), der Spezialist für datenzentrierte Cybersicherheit, stellt Varonis Managed Data Detection and Response (MDDR) vor, den branchenweit ersten Service, der gezielt Angriffe auf die Unternehmensdaten adressiert. Hierdurch unterscheidet sich der Ansatz von herkömmlichen MDR-Angeboten, die auf Endpunkte und Netzwerke ausgerichtet sind. Das Angebot kombiniert die preisgekrönte Bedrohungserkennungstechnologie und Automatisierung von Varonis mit einem globalen Team von Threat Huntern, forensischen Analysten und Incident Respondern, die rund um die Uhr Bedrohungen untersuchen und darauf reagieren.

„Unternehmen zahlen Millionen Euro für Produkte und Dienstleistungen zur Erkennung von Bedrohungen. Doch wenn ein Vorfall eintritt, haben sie Schwierigkeiten, die wichtigste Frage zu beantworten: Wurden Daten gestohlen?“, erklärt Matt Radolec, Varonis VP of Incident Response and Cloud Operations. „Varonis bringt die Bedrohungserkennung und -reaktion näher an das Ziel der Angreifer – die Daten. MDDR bietet den Kunden die gewünschten Resultate, ohne die Komplexität und die Kosten für den Aufbau eines eigenen 24×7-Betriebs.“

Varonis leistete 2013 Pionierarbeit bei der Echtzeit-Datenerkennung und -Reaktion (DDR), fügte 2016 eine fortschrittliche Analyse des Benutzer- und Entitätsverhaltens (UEBA) hinzu und gründete 2018 sein Incident-Response-Team (IR), das bislang über 10.000 Vorfälle untersucht hat. Jetzt erhöht MDDR den Kundennutzen nochmals enorm und füllt eine große Lücke auf dem Markt für verwaltete Cybersicherheitsdienste.

Sobald Angreifer den Endpunkt- und Perimeter-Schutz überwunden haben, ist Varonis die letzte Verteidigungslinie des Unternehmens. MDDR gibt Kunden die zusätzliche Sicherheit, dass ihre Daten rund um die Uhr geschützt werden:

Branchenführende SLAs: MDDR bietet eine 30-minütige Reaktionszeit bei Ransomware-Angriffen und eine 120-minütige Reaktionszeit bei allen anderen Warnmeldungen. Der Service umfasst auch eine proaktive Bedrohungssuche und monatliche Sicherheitsbewertungen, um sicherzustellen, dass die Datensicherheit der Kunden kontinuierlich verbessert wird.

KI-gesteuerte Untersuchungen: MDDR stützt sich auf Varonis‘ proprietäre Dateneinblicke und eine KI-Analyse-Engine, die die Untersuchungen automatisiert. Kritische Alarme werden an das Expertenteam von Varonis zur weiteren Untersuchung und Bekämpfung weitergeleitet.

Sofortiger Nutzen: MDDR ist eine schlüsselfertige Lösung, die die Herausforderung des automatischen Schutzes sensitiver Daten meistert und innerhalb von Stunden einsatzbereit ist. MDDR integriert sich nahtlos in vorhandene Teams und eskaliert Vorfälle nur bei Bedarf.

„Unser MDDR-Angebot erlaubt es unseren Partnern, den Kunden noch bessere Lösungen zu bieten und damit ihr Portfolio auszubauen“, erklärt Volker Sommer, Regional Sales Director DACH von Varonis. „Es stellt einen idealen Anknüpfpunkt für Gespräche über Datensicherheit dar, die Teildisziplin der Cybersecurity, die nicht zuletzt dank des von Gartner neu geschaffenen Begriffs Data Security Posture Management (DSPM) stetig an Bedeutung gewinnt.“ Der neue Service wird auf der Cloud-nativen Datensicherheitsplattform von Varonis bereitgestellt und ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen finden sich unter www.varonis.com/mddr

Varonis stellt den Schutz der Daten ins Zentrum der Sicherheitsstrategie und verfolgt so einen anderen Ansatz als traditionelle IT-Sicherheits-Anbieter. Die Cloud-native Datensicherheitsplattform entdeckt und klassifiziert kontinuierlich kritische Daten, behebt Schwachstellen und erkennt fortschrittliche Bedrohungen mit KI-gestützter Automatisierung.

Tausende Unternehmen weltweit vertrauen beim Schutz ihrer Daten auf Varonis, ganz egal, wo diese gespeichert sind: lokal, in SaaS-, IaaS- oder Hybrid-Cloud-Umgebungen. Mit Varonis können Kunden eine breite Palette von Sicherheitsfunktionen automatisieren, wie Data Security Posture Management (DSPM), Datenklassifizierung, Data Access Governance (DAG), Data Detection and Response (DDR), Data Loss Prevention (DLP) oder Insider Risk Management. Weitere Informationen unter www.varonis.com/de

Firmenkontakt

Varonis Systems

Rachel Hunt

Broadway, 29th Floor 1250

10001 New York, NY

+1-877-292-8767



https://www.varonis.com/de/

Pressekontakt

Weissenbach Public Relations GmbH

Bastian Schink

Nymphenburger Str. 86

80636 München

089/55067775



http://www.weissenbach-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.