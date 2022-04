VELLO präsentiert das leichteste faltbare Elektrofahrrad der Welt

VELLO BIKE – der innovative Faltradhersteller und Mobilitätsanbieter aus Österreich wird auf der London Cycle Show das erste Elektro-Faltrad unter 10 kg Gesamtgewicht präsentieren. Der Launch findet am Freitag, den 22. April um 10:30 Uhr am VELLO Stand W314 auf der Messe statt.

Valentin Vodev, Absolvent des Royal College of Art in London, Industriedesigner und Gründer von VELLO: “Mit dem patentierten, 1,9 kg leichten VELLO-Faltrahmen aus Volltitan inklusive den 8-Sekunden-Faltmechanismus setzen wir neue Maßstäbe für Elektro-Falträder. Das neue elektrische VELLO bike wiegt 9,9 kg und verwendet ausschließlich Standardkomponenten.” Und weiter: “Mit unseren Faltradmodellen hat sich VELLO in Deutschland bereits erfolgreich als innovative Faltradmarke etabliert. Der nächste logische Schritt ist für uns die Expansion in die Wiege des Faltrades, in Großbritannien.”

Alle elektrische VELLO Falträder, so auch dieses neue, ultraleichte VELLO E-Bike, sind mit einem All-in-One-Hinterradnabenmotor ausgestattet.

Technische Daten zu den VELLO bike:

– Geringes Gesamtgewicht ab 9,9 kg elektrisch (6,5 kg nicht-elektrisch)

– Schnelle Faltung innerhalb von 8 Sekunden

– Große 20-Zoll-Räder mit kleinem Faltmaß (57x79x29 cm)

– Energie-Rückgewinnung

– All-in-One-Elektromotor mit eingebautem Akku

– BlueTooth Konnektivität über die App

– Elektronisches Motorschloss

– Ortung bei Diebstahl

– Optionale externe Fernbedienung mit Boost-Funktion

Mit seinen vier eingebauten Sensoren und der einzigartigen KERS-Technologie (Kinetic Energy Recovery System), bekannt aus der Formel 1 Technologie, lädt sich der Akku beim Bremsen oder Bergabfahren auf. Die faltbaren Elektrofahrräder von VELLO haben eine große Reichweite – bei voller Akkuladung reicht der Akku für 50 km im Turbo-Modus. Bei voller Nutzung der Rekuperation ist die Reichweite fast unbegrenzt.

Die Motorunterstützung wird dank dem Neigungssensor an die optimale Trittfrequenz angepasst, ähnlich wie bei einer automatischen Gangschaltung.

Optional können VELLO Bikes mit der Schlumpf Drive Tretlagerschaltung ausgestattet werden: Speed-Drive für den urbanen Bereich oder Mountain-Drive für ländliche Anstiege. Mit dem Planetengetriebe Speed-Drive sind Geschwindigkeiten jenseits der 25 km/h-Grenze für Elektromotoren mit einer komfortablen Trittfrequenz möglich. Mit dem Mountain-Drive hingegen lassen sich auch steilere Anstiege bis zu 17% problemlos bewältigen.

Die offizielle Präsentation des leichtesten elektrischen Faltrads findet an unserem Stand W314 auf der London Cycle Show am 22. April um 10:30 Uhr im Alexandra Palace, London N22 7AY statt.

Für Fahrradtests kontaktieren Sie bitte unser Media-Team.

Hochauflösende Fotos und weitere Presse-Informationen:

– Weitere Presseinformationen zu dieser Mitteilung: https://vello.bike/LondonCycleShow

– Zusätzliches VELLO Pressematerial: https://vello.bike/press_downloads

– MODEL ÜBERSICHT 2022: https://vello.bike/collections/bikes-accessoires

ÜBER VELLO:

Das Unternehmen mit Sitz in Wien und internationaler Ausrichtung ist auf die Entwicklung und Produktion von grünen, innovativen, tendenziell urbanen Mobilitätsprodukten sowie auf deren internationalen Vertrieb spezialisiert, insbesondere geht es um Fahrräder und ähnliche Fahrzeugvarianten. VELLO GmbH verfolgt eine innovationsgetriebene Unternehmensstrategie mit hohem Kreativgehalt, bei der auf internationale Präsenz mit österreichischen Wurzeln gesetzt wird.

Die ultraleichten VELLO Falträder mit und ohne E-Antrieb zeichnen sich durch den eigens entwickelten und patentierten Faltmechanismus aus. In wenigen Sekunden ist ein Bike für den Transport in ÖPNV, Auto oder Flugzeug und zum Verstauen in Wohnung oder Büro zusammengeklappt. Das VELLO bike ist in verschiedenen Modellen verfügbar – von Elektro bis hin zu Klassik mit Riemenantrieb und Naben- oder Kettenschaltung. Die Modelle repräsentieren populäre Fahrstile und sind je nach Ausführung mit qualitativ hochwertigen Citybike-, Trekkingbike- oder Rennradkomponenten ausgestattet.

2015 erhielt das VELLO bike beim Red Dot Award die höchste Auszeichnung “best of the best”, 2017 und 2018 folgte der European Product Design Award und Good Design Award und in 2019 der österreichische Staatspreis für Design und den deutschen Bundespreis Ecodesign 2019.

