Veranstaltungshinweis: Controlware Network Day & Controlware OT-Forum 2024 am 19./20. Juni in Hanau

Dietzenbach, 22. Mai 2024 – Controlware veranstaltet am 19. und 20. Juni 2024 den „Controlware Network Day“ und das „Controlware OT-Forum“ im Congress Park Hanau. Die Teilnehmer erhalten einen umfassenden Überblick über die aktuellen und zukünftigen Trends im Netzwerk-Umfeld sowie Einblicke in den effizienten und sicheren Betrieb von IoT- und Produktionsumgebungen.

„Von der digitalen Transformation über die explosionsartige Zunahme von Nutzern und die Einbindung von IoT-Clients – Netzwerke stehen unter enormem und wachsendem Druck. Dieser Zusammenhang, der sich schon seit Jahren immer mehr verstärkt, ist mit der rasanten Entwicklung von Systemen der Künstlichen Intelligenz, die sich fast ausschließlich in Cloud-Umgebungen manifestieren, noch weiter in den Fokus getreten. Parallel fehlen den Unternehmen oftmals die nötigen Ressourcen, um in diesem dynamischen Umfeld aktiv auf Veränderungen reagieren zu können. Hinzu kommen neue regulatorische Anforderungen – denn im Oktober wird die NIS2-Richtlinie in das nationale Recht der EU-Mitgliedstaaten überführt“, erklärt Jens Müller, Teamleiter Business Development Network Solutions bei Controlware. „Wir wollen IT-Verantwortlichen aufzeigen, wie sie innovative Netzwerktechnologien nutzen können, um einen performanten und sicheren Betrieb zu gewährleisten, Digitalisierungsanforderungen umzusetzen und allen gesetzlichen Bestimmungen Rechnung zu tragen.“

– Den Einstieg in die Veranstaltung bildet die Keynote „Bleiben wir schlauer als die KI?“ von Dr. Boris Nikolai Konrad. Der renommierte Gehirnforscher und Autor präsentiert die neuesten Erkenntnisse rund um das Thema Künstliche Intelligenz und untersucht, ob die KI in naher Zukunft der menschlichen Intelligenz den Rang ablaufen wird.

– Im Mittelpunkt des „Controlware Network Day“ steht ein breites Vortragsprogramm zu den Fokusthemen AI-Native Networks, Mobile Enterprises, Platform-First und Network-Services. Unterstützt werden die Experten von Controlware von den Partnern Alcatel-Lucent Enterprise, Arista Networks, Aryaka, Cisco Systems, Extreme Networks, F5, Fortinet, HPE Aruba Networking, Huawei, Juniper Networks, ManageEngine und NetBrain.

– Flankierend zu den Vorträgen stellen die Partner ihre aktuellen Lösungen in einer großen Ausstellung vor, an der auch ARP Guard und IP Fabric teilnehmen werden. Die Besucher erhalten hier die Möglichkeit, sich eingehend über die neuesten Technologien zu informieren und mit den Experten vor Ort über konkrete Projekte zu sprechen.

Halbtägiges „Controlware OT-Forum“ am 20. Juni 2024

Am 20. Juni 2024 lädt Controlware erstmals zum „Controlware OT-Forum“ ein, das den Schwerpunkt auf den sicheren und effizienten Betrieb von Industrie-Umgebungen legt. Unterstützt von den Partnern Cisco Systems, Fortinet und genua informiert der IT-Dienstleiser und Managed Service Provider über moderne Cybersecurity-Strategien in der Operativen Technologie sowie über neue Möglichkeiten, die der „Future-ready Shopfloor“ bietet.

Die Teilnahme am „Controlware Network Day & OT-Forum 2024“ ist kostenfrei. Es empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung. Die Agenda und Möglichkeit zur Online-Registrierung finden interessierte Leser unter: https://www.controlware.de/controlware-network-day/uebersicht/network-day-ot-forum-2024

Hinweis für Pressevertreter

Am Vortag des „Controlware Network Day 2024“ veranstaltet Controlware für Pressevertreter einen Presse-Round-Table. Wenn Sie den 18. Juni 2024 als Pressetermin wahrnehmen möchten, nimmt Frau Stefanie Zender Ihre Anmeldung gerne unter 06074/858-246 oder per E-Mail an stefanie.zender@controlware.de entgegen.

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH zählt zu den Markt- und Qualitätsführern unter den IT-Dienstleistern und Managed Service Providern in Deutschland. Das Unternehmen ist Teil der Controlware Gruppe mit insgesamt rund 1.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von über 400 Mio. Euro, zu der auch die Networkers AG sowie Controlware Österreich gehören. Als Digitalisierungspartner von mittelständischen und großen Unternehmen sowie von Behörden und Einrichtungen der öffentlichen Hand entwickelt, implementiert und betreibt Controlware agile und resiliente IT-Lösungen in den Bereichen Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, Collaboration, IT-Management und Managed Services – und unterstützt Kunden dabei, die Weichen für einen wirtschaftlichen, zukunftssicheren und nachhaltigen IT-Betrieb zu stellen. Dabei stehen wir unseren Kunden in allen Projektphasen zur Seite: von der Beratung und Planung bis hin zur Realisierung und Wartung. Als MSP mit einem eigenen ISO 27001-zertifizierten Customer Service Center reicht unser Angebot von Betriebsunterstützung bis zu kompletten Managed Services für Cloud-, Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen. Zudem bieten wir umfassende Cyber Defense Services. Neben unserem eigenen flächendeckenden Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH, die gemäß ISO 9001-zertifiziert sind, unterhalten wir internationale Partnerschaften und sind so in der Lage, anspruchsvolle globale Projekte abzuwickeln. Seit unserer Gründung im Jahr 1980 arbeiten wir eng mit den national und international führenden Herstellern sowie innovativen Newcomern zusammen und sind bei den meisten dieser Partner im höchsten Qualifizierungsgrad zertifiziert. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Nachwuchsförderung: Seit vielen Jahren kooperieren wir mit renommierten deutschen Hochschulen und betreuen durchgehend rund 50 Auszubildende und Studenten.

