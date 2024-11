Vetter eröffnet hochmodernes Bildungszentrum

Pharmadienstleister investiert noch stärker in eigene Talente

– Neueste Technik und Anlagen zur Aus- und Weiterbildung auf rund 5.000 Quadratmetern

– Fokus auf naturwissenschaftliche Ausbildung von Pharmakanten und Chemielaboranten

– Auszeichnungen als ausbildendes Unternehmen und Arbeitgeber

Ravensburg, 19. November 2024: Vetter, starker Partner globaler Pharmaunternehmen, hat am 18. November sein neues Bildungszentrum eröffnet, das sowohl die Aus- als auch die Weiterbildungsaktivitäten des Pharmadienstleisters weiter stärkt. Nachdem das Unternehmen bereits im Jahr 2020 sein erstes eigenes Ausbildungszentrum in Ravensburg eröffnet hat, setzt Vetter mit der neuen Investition auch künftig ganz auf den Aufbau und die Förderung eigener Talente. Das Familienunternehmen ist mit derzeit 160 Auszubildenden einer der größten Ausbildungsbetriebe der Region Bodensee-Oberschwaben. Mit der offiziellen Schlüsselübergabe feierte das Unternehmen die Eröffnung gemeinsam mit rund 100 geladenen Gästen aus Politik, Bildung und Medien, eingerahmt in eine Open House-Veranstaltung mit Erlebnisstationen und anschließendem Ausklang mit Getränken und Street-Food.

Hohe Ansprüche an sich selbst

Die Investitionen in die Zukunft der eigenen Mitarbeitenden unter dem Leitgedanken des lebenslangen Lernens sowie das Bestreben, die Ausbildung des Nachwuchses noch stärker selbst in die Hand zu nehmen, unterstreichen die hohen Ansprüche des Pharmadienstleisters an sich selbst. „Wir wollen mit unseren vielfältigen Initiativen im Bereich der Aus- und Weiterbildung sowohl unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden als auch noch aktiver dem Fachkräftemangel entgegenwirken,“ unterstreicht Senator h.c. Udo J. Vetter, Beiratsvorsitzender und Mitglied der Inhaberfamilie.

Bildung in hochmoderner Umgebung

Das neue Bildungszentrum bietet naturwissenschaftliche Labore, simulierte Produktionsumgebungen und (virtuelle) Schulungsräume für bis zu 75 Pharmakanten und Chemielaboranten in Ausbildung. Damit verfügt der Standort in Ravensburg über eine produktionsnahe, hochmoderne Ausstattung und schafft optimale Voraussetzungen für spätere Einsätze in verschiedenen Fachbereichen bei Vetter. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem neuen Bildungszentrum unseren Auszubildenden Anlagen und Equipment auf dem neuesten Stand bieten können. So können sie sich optimal auf die Herstellung von lebenswichtigen Medikamenten für Patienten auf der ganzen Welt vorbereiten,“ erklärt Geschäftsführer Thomas Otto. Neben der Ausstattung für die Ausbildung neuer Mitarbeitender verfügt das neue Bildungszentrum über moderne Seminarräume für weiterbildende Qualifizierungen, darunter verschiedene IHK-Zertifikatskurse wie die Fachkraft für Pharmazeutische Herstellung. Vetter plant, auch diese Angebote künftig auszuweiten.

Starke Region mit Karrierechancen und Jobsicherheit

Der Pharmadienstleister ist aktives Mitglied des Biopharma Cluster South Germany e.V., einem engen Netzwerk aus Forschungseinrichtungen und Unternehmen der Branche. Die Region zwischen Ulm und Bodensee zählt zu den bedeutendsten Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorten der pharmazeutischen Industrie in Deutschland. Als eine der Wachstumsbranchen in Baden-Württemberg bietet die Pharmaindustrie Mitarbeitenden vielversprechende Karrierechancen. „Die Ausbildung eigener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Weiterbildung unserer Belegschaft sind zentrale Bausteine unserer Unternehmenskultur. Auf diese Weise können wir von Anfang an die hohen Standards vermitteln, die unsere internationalen Kunden von uns gewohnt sind,“ erläutert Geschäftsführer Peter Sölkner.

Auszeichnungen unterstreichen hohen Stellenwert der Ausbildung

Dieses Engagement für innovative Aus- und Weiterbildung spiegelt sich auch in den Auszeichnungen, die der Pharmadienstleister zuletzt im Bereich Ausbildung sowie generell als Arbeitgeber erhalten hat. In einer unabhängigen Recherche des Leading Employers-Instituts konnte sich Vetter in diesem Jahr zum ersten Mal unter den Top 1 Prozent der ausbildenden Unternehmen platzieren. Zudem landete das Ravensburger Familienunternehmen in den Rankings der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf Platz 1 als Deutschlands Ausbildungschampion unter den Pharmaunternehmen und auf dem vierten Platz als begehrtester Arbeitgeber. Auch damit verdeutlicht Vetter seinen Anspruch, ein verlässlicher, attraktiver Arbeitgeber zu sein und gezielt eigene Nachwuchstalente aufzubauen. Für das kommende Jahr bietet der global agierende Pharmadienstleister erneut über 60 Ausbildungs- und Studienplätze an.

Vetter ist ein führender Pharmadienstleister für die Herstellung von injizierbaren Medikamenten und verbessert damit die Lebensqualität für Patientinnen und Patienten weltweit. Die Kompetenz und Expertise des Unternehmens ermöglichen Betroffenen unter anderem die Behandlung von Krebs, Multipler Sklerose und rheumatischer Arthritis bis hin zu seltenen Erkrankungen. Große und kleine Arzneimittelhersteller vertrauen auf die langjährige Erfahrung, die hohe Qualität und Innovationsfähigkeit, moderne Technologien, sowie die Zuverlässigkeit und das tägliche Engagement der über 6.600 Mitarbeitenden. Das unabhängige weltweit agierende Familienunternehmen mit Hauptsitz und langer Tradition in Ravensburg betreibt Produktions- und Entwicklungsstandorte in Deutschland, Österreich und den USA sowie Vertriebsstandorte in den asiatisch-pazifischen Märkten Japan, China, Südkorea und Singapur. Als größter Arbeitgeber Ravensburgs stellt Vetter seine Mitarbeitenden in den Mittelpunkt: Dazu gehören faire Entlohnung, hochwertige Aus- und Weiterbildungsangebote, ein umfassendes Gesundheitsmanagement und die Unterstützung bei einer nachhaltigen Work-Life-Balance. Der Pharmadienstleister versteht sich als aktiver Teil der Gesellschaft und handelt nach den Prinzipien der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit. Vetter wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Social Impact Award der WirtschaftsWoche, dem Umweltmanagementpreis, sowie mit dem Prädikat „familienbewusstes Unternehmen“ und der Auszeichnung als Best Managed Company. Das bereits 1950 in Ravensburg gegründete Unternehmen ist noch heute in Familienbesitz. Weitere Informationen unter www.vetter-pharma.com

