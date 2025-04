Viel Hertz für wenig Geld

G4-Gaming-Monitore von AGON by AOC

Amsterdam, 10. April 2025 – AGON by AOC, die weltweit führende Marke für Gaming-Monitore (1), präsentiert aus seiner G4-Serie zwei leistungsstarke Displays für wettbewerbsorientierte Gamer – und das zu einem erstaunlich günstigen Preis. So kommt der 86,4 cm (34″) AOC GAMING CU34G4Z mit einem Curved Ultrawide-Screen und einer beeindruckenden Bildwiederholrate von 240 Hz. Bei dem ebenfalls neu vorgestellten 62,2 cm (24,5″) AOC GAMING 25G4SXU dagegen handelt es sich um einen E-Sport-Bildschirm mit blitzschnellem 300 Hz-Panel (übertaktbar auf 310 Hz). Beide Modelle bieten den Vorteil einer hohen Bildwiederholrate, den kompetitive Gamer brauchen – und das, ohne dafür einen hohen Preis zahlen zu müssen.

Ultrawide meets ultra-fast

Der CU34G4Z bietet mit seinem 34″ Curved VA-Panel (1500R), der UWQHD-Auflösung (3440 x 1440) und der Bildwiederholrate von 240 Hz ein enormes Qualitätsniveau bei der Bilddarstellung in verschiedenen Genres. Das große Seitenverhältnis von 21:9 hat erhebliche Vorteile in verschiedenen Spielszenarien – von der verbesserten peripheren Sicht in Renn- und Flugsimulatoren über die strategische Übersicht in RTS- und MOBA-Titeln bis hin zur cinematischen Immersion in Open-World-Abenteuern. Die hohe Bildwiederholrate ermöglicht ruckelfreie Darstellungen auch rasanter Inhalte, während Reaktionszeiten von bis zu 1 ms GtG und 0,3 ms MPRT im Modus Motion Blur Reduction für außergewöhnliche Klarheit bei schnellen Bewegungen auf dem Bildschirm sorgen.

Seine DisplayHDR-400-Zertifizierung steht zudem für ein tolles Bild mit leuchtenden Farben und verbessertem Kontrast bei unterstützten Inhalten. Hinzu kommen ein DisplayPort 1.4 und zwei HDMI-2.1-Eingänge für Kompatibilität mit den neuesten Grafikkarten und Spielekonsolen, um die Bandbreite für hohe Auflösung, hohe Farbtiefe (1,07 Milliarden Farben) und hohe Bildwiederholraten sicherzustellen. Last but not least lässt sich das Display über den ergonomischen Standfuß in der Höhe verstellen, neigen und schwenken.

Wettbewerbsvorteil bei 300 Hz und mehr: Präzision neu definiert

Der 25G4SXU mit seinem 24,5″ Fast IPS-Panel, das mit rasanten 300 Hz läuft und über das OSD auf 310 Hz bei Full-HD-Auflösung übertaktet werden kann, bringt turnierfähige Eigenschaften mit in die Reihe AOC GAMING. Mit Reaktionszeiten von bis zu 1 ms GtG und 0,3 ms MPRT bietet dieses Display die blitzschnelle visuelle Klarheit, die im Wettkampf den entscheidenden Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen kann.

Das vom E-Sport inspirierte Design des Monitors zeichnet sich durch einen Standfuß mit flachem, asymmetrischen Sockel aus, über den das Display um 130 mm in der Höhe verstellt sowie geneigt, geschwenkt und gedreht (Pivot) werden kann, und der auf dem Tisch genug Platz für die von vielen professionellen Gamern bevorzugte abgewinkelte Tastaturaufstellung lässt. Adaptive-Sync-Technologie und NVIDIA G-SYNC-Kompatibilität sorgen für eine flüssige, ruckelfreie Darstellung, während der spezielle Low-Input-Lag-Modus das unmittelbare Feedback liefert, das für blitzschnelle Reflexe in Wettkämpfen mit hohem Einsatz erforderlich ist.

„Unsere neuesten G4-Modelle sind Ausdruck unseres Entwicklungsansatzes, dass unterschiedliche Gaming-Genres ganz spezifische Anforderungen an die jeweilige Monitorleistung stellen“, sagt Cesar Acosta, Gaming Product Manager bei AGON by AOC. „Während wir mit der QD-OLED-Technologie in unserem AGON PRO Sortiment weiterhin Grenzen verschieben, integrieren wir ganz gezielt einzelne Hochleistungsfeatures in die Modelle unserer Reihe AOC GAMING. Der CU34G4Z bietet genau das, was sich Simulations-Enthusiasten gewünscht haben, während der 25G4SXU im Wettkampf den nötigen Frame-Rate-Vorteil verschafft – und das alles zu Gamer-freundlichen Preisen.“

Komplette Gaming-Lösungen

Beide Monitore sind mit USB 3.2 Gen 1 Hubs (2 Ports beim CU34G4Z, 4 Ports beim 25G4SXU) ausgestattet, die einen bequemen Anschluss von Peripheriegeräten ermöglichen, und unterstützen die AOC G-Menu Software für einen einfachen Zugriff auf Gaming-Voreinstellungen und Display-Settings. Die HDR10-Unterstützung sorgt für eine verbesserte Darstellung kompatibler Inhalte, während die Flicker-Free-Technologie und der Low Blue-Modus die Augen bei langen Gaming-Sessions schonen.

Der CU34G4Z eignet sich hervorragend für verschiedene Genres: Rennsimulatoren profitieren von der erweiterten peripheren Sicht und der flüssigen Bewegung bei Geschwindigkeit; Strategie- und MOBA-Spiele gewinnen wertvolle Bildschirmfläche für die Wahrnehmung des Schlachtfelds; Content-Ersteller schätzen das workflow-freundliche Seitenverhältnis; und Einzelspieler-Abenteuer liefern ein kinoähnlicheres, immersiveres Erlebnis.

Der 25G4SXU dagegen ist das Instrument der Wahl für kompetitive Spieler in rasanten Shootern wie Counter-Strike 2, Valorant und Overwatch, wo jeder Frame den Unterschied zwischen einem perfekten Schuss und einem vorschnellen Ende ausmachen kann.

Preise und Verfügbarkeiten

Die Monitore AOC GAMING CU34G4Z und 25G4SXU sind ab April 2025 für 459,00 EUR / 249,00 EUR (jeweils UVP) beziehungsweise 449,00 CHF / 239,00 CHF (jeweils UVP; exkl. MwSt. + vRG) erhältlich.

(1) In Bezug auf das Verkaufsvolumen, Gaming-Monitore mit 144 Hz+, IDC Research – Gaming Tracker Q1-Q3 2024

