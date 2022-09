VisorTech Elektronisches Haustürschloss TSZ-700

Bequem ohne Schlüssel aufschließen: einfach per Fingertipp oder App

– Spritzwassergeschützt: IP44

– Tür per Fingerabdruck-Scan öffnen

– Speichert bis zu 100 Fingerabdrücke

– Öffnen auch per App und Transponder

– Bluetooth-Verbindung mit Smartphone und Co.

– Bis zu 10 Millionen Schließ-Vorgänge

Bequem ohne Schlüssel aufschließen: per Transponder-Schlüssel oder noch einfacher mit dem Fingerabdruck. So ist man auch ohne Schlüssel mit dem elektronischen Tür-Schließzylinder von VisorTech nie ausgesperrt! Ideal für Ferienwohnung, Büro, Arbeitszimmer, Praxis u.v.m.

Ideal für die ganze Familie, die Belegschaft und Gäste: 3 Transponder-Schlüssel sind bereits im Lieferumfang enthalten. Diese erweitert man bei Bedarf auf bis zu 20 Transponder-Schlüssel! Zudem hat man die Möglichkeit bis zu 100 Fingerabdrücke von Personen zu speichern, denen man Zutritt gewähren möchte. Und bis zu drei Personen davon gewährt man dauerhafte, erweiterte Administrator-Rechte!

Volle Kontrolle per kostenloser App: Einfach das Mobilgerät über Bluetooth mit dem Schließzylinder koppeln. Schon entriegelt man bei Bedarf das Schloss mit dem Smartphone. Nach Bedarf kann man in der App Berechtigungen erstellen und teilen und Fingerabdrücke verwalten. Zusätzlich sieht man auf einem Blick alle Öffnungen – ob per Transponder-Schlüssel oder Fingerabdruck.

Optional auch weltweit steuerbar: Alles was man dafür benötigt ist das kompatible Gateway (Best. Nr. ZX-5258) zum Einbinden des Zylinders in das WLAN.

– Zum Öffnen einer Tür per Fingerabdruck, Transponder-Schlüssel oder App

– Speicher für bis zu 100 Fingerabdrücke: 3 Admin- und 97 Benutzer-Abdrücke

– 3 Transponder-Schlüssel enthalten, erweiterbar auf bis zu 20 Transponder-Schlüssel

– Sicherheit bei Brand und Co.: kann von innen immer geöffnet werden

– Bluetooth 4.0 für Verbindung mit Smartphone oder Tablet-PC

– Kostenlose App für iOS und Android: zum Öffnen der Tür per Mobilgerät sowie zur Verwaltung der Zugangsberechtigungen

– Weltweite Steuerung per optionalem WLAN-Gateway (bitte dazu bestellen)

– Für Türen mit 50 – 100 mm Stärke

– Spritzwassergeschützt: IP44

– Material: Zink-Legierung

– Langlebig: bis zu 10 Millionen Schließ-Vorgänge

– Stromversorgung: 3 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen), bis zu 12 Monate Laufzeit

– Micro-USB-Anschluss für Notfall-Stromversorgung z.B. per Powerbank

– Zylinder-Maße innen: 30 mm, außen: 40 mm

– Gesamtmaße: 19 x 5 x 4,3 cm, Gewicht: 400 g

– Tür-Schließzylinder TSZ-700 inklusive 3 Transponder-Schlüssel, Werkzeug, Resetnadel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107403870

Preis: 139,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5257-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5257-3112.shtml

Auch als Set mit Gateway:

VisorTech Elektronischer Tür-Schließzylinder mit WLAN-Gateway, Fingerscan, App

Preis: 165,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5325-625

Presseinformation inkl. Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/CwWPpSkLRd2pi2p

