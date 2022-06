Vom Start zum Ziel mit Hezinger

Das Hezinger-LogistikCenter übernimmt die sichere Lieferung von Hezinger Maschinen zur halbautomatischen Blechbearbeitung

Gerade beim Transport großer Produktionsmaschinen fallen für zu beliefernde Unternehmen nicht Mehrkosten, sondern oft auch weiterer Arbeitsaufwand an. Hier bietet die Hezinger Maschinen GmbH einen voll umfänglichen Service, der die Arbeit für die Kunden erleichtern soll.

Gerade in produzierenden Unternehmen können nur wenige Stunden Produktionsausfall hohe Verluste bedeuten und finanzielle Schäden verursachen. Beim Transport von Produktionsmaschinen ist der zeitliche Rahmen entsprechend eng gestrickt und eine pünktliche Lieferung für den Kunden wichtig. Das Hezinger-LogistikCenter sorgt mit seiner Arbeit dafür, dass Maschinen stundengenau ausgeliefert werden.

Neben dem zeitlichen Aspekt ist auch der finanzielle Aspekt bei der Buchung einer Spedition immer wieder ein Thema. Durch jahrelange Erfahrungen in diesem Bereich bietet das LogistikCenter eine sehr detaillierte Kostenvoranschlagsrechnung und übernimmt die Wartekosten, falls diese beim Abladen noch zusätzlich zum veranschlagten Preis anfallen.

Auch der Mehraufwand durch organisatorische Arbeiten, welche bei der Streckenplanung, Fahrerplanung, etc. anfallen, werden vom Team des LogistikCenters übernommen und die Kunden der Hezinger Maschinen GmbH sparen sich hier nicht nur Zeit, sondern auch bares Geld.

Sind die Maschinen dann am gewünschten Standort angekommen, kümmert sich das Fachpersonal der Hezinger GmbH darum, dass die Maschine nicht nur am richtigen Ort, sondern auch ordnungsgemäß aufgebaut wird, so dass der Kunde möglichst zeitnah mit der Produktion starten kann.

Thomas-Alexander Weber, Geschäftsführer der Hezinger Maschinen GmbH meint zum vollumfänglichen Service im Bereich Logistik: “In dem klaren Bewusstsein, dass unser Kunden Bleche bearbeiten und nicht als Speditionsfachmann tätig sind, übernimmt Hezinger die komplette Organisation der Anlieferung und Aufstellung am Einsatzort. Und das ist für Maschinen dieser Größenordnung oft eine spannende Aufgabe. So können sich die Kunden fortlaufen mit dem Kerngeschäft ihres Unternehmens auseinandersetzen.”

Seit mehr als 42 Jahren liegt die Kompetenz der Hezinger Maschinen GmbH im Maschinenbau für die Blechbearbeitung. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf das Schneiden, Formen, Biegen und Entgraten für die variantenreiche und halbautomatische Bedienung. Hezinger ist Hersteller, der europaweit produziert. Das sichert dem Kunden ein einmaliges Preis-/Leistungsverhältnis wie auch deutsche Qualitätsstandards und entsprechende Gewährleistungen. Durch langjährige Maschinenbau-Kompetenz berät Hezinger bedarfsgerecht und produzierte auf Wunsch entsprechende Sonderanfertigungen.

Firmenkontakt

Hezinger Maschinen GmbH

Thomas-Alexander Weber

Max-Planck-Str. 1

70806 Kornwestheim

+49 7154 8208 00

+49 7154 8208 25

info@hezinger.de

http://www.hezinger.de

Pressekontakt

KOKON – Digitales Marketing

Marion Gräber

Lindenstraße 6

72666 Neckartailfingen

+49 711 52855500

+49 711 52855509

info@kokon-marketing.de

http://www.kokon-marketing.de/

Bildquelle: @shutterstock_761907082/Gorodenkoff