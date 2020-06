Vorteile von GPS Trackern im Unternehmen

Die wichtigsten Vorteile die Unternehmen mit dem GPS Tracking erzielen können

Das anliegen der Kunden ist schnell zusammengefasst: schnelle Lieferung, schnelles Service und die Möglichkeit Ihre wichtigsten Sendungen verfolgen zu können. Es ist schwierig geworden, die Anforderungen ihrer Kunden zu erfüllen. Mit Unterstützung von GPS Tracking Systemen gibt es eine einfache Lösung die Geschäftsziele effizienter zu erzielen.

Die Vorteile von GPS für Unternehmen liegen auf der Hand. Manager können mit diesen Gadgets die Möglichkeit nutzen, Bereitstellungssysteme zu steuern. Mit GPS Systemen kann jedes Fahrzeug verfolgt werden und sie haben ein genaues Bild, wo sich Ihre Flotte befindet.

Die Vorteile des GPS für Unternehmen

Erhöhte Sicherheit

Da die Autofahrer wissen, dass ihr Standort überwacht wird, übernehmen sie auch mehr Verantwortung. Wenn das Fahrzeug ausfällt durch einen Unfall oder einen Schaden, kann man schneller darauf zugreifen und man sieht genau wo sich das Fahrzeug befindet. Dies ist in allen Notsituationen sehr hilfreich, vor allem wenn der Fahrer ärztliche Hilfe benötigt.

Senkung der Kraftstoffkosten

Möglicherweise ist man als Unternehmer nicht in der Lage, die Kosten für Benzin zu kontrollieren, aber wenn es GPS-Tracker gibt, kann dies die Kraftstoffmenge überwachen. Sie haben mit dem Tracker die Möglichkeit zu sehen wie viel jedes einzelne Fahrzeug verbraucht und können schließlich Lösungen finden um die Kraftstoffkosten zu senken.

Die Fähigkeit, das Fahrzeug nach dem Diebstahl wiederzufinden

Ihr Fahrzeug wird gestohlen, sie erhalten vom GPS-System eine Warnmeldung und die aktuellen Kartendaten. Sie können diese Daten den Behörden vorlegen, um Ihr Eigentum zurückzuholen. Unternehmen sie nichts ohne die Behörden, dies kann schnell schief gehen.

Minderung der Betriebskosten

Als Firmen Manager können sie mit Hilfe eines Fahrzeugüberwachungssystem feststellen, wer bei der Verwendung des Dienstwagens die Route einhält und wer nicht. Die Überwachung der nicht autorisierten Verwendung senkt die Betriebskosten für das Unternehmen. Ein weiter Vorteil das GPS Tracking System, es zeichnet alles auf und es kann nicht mehr von Mitarbeitern behauptet werden das mehr gearbeitet worden ist, als Aktivitäten aufgezeichnet worden sind.

Steigerung der Mitarbeiterproduktivität

Mitarbeiter werden motiviert, härter zu arbeiten, da sie wissen, dass das Unternehmen genaue Zeitaufzeichnungen führt. Die Produktivität der Mitarbeiter wird gewährleistet und durch die Möglichkeit der GPS-Überwachung unterstützt.

Fuhrparkmanagement

GPS unterstützt vor allem große Unternehmen und Sie sparen Zeit und Geld. Ihre Firmenfahrzeuge und Mitarbeiter können ihr volles Potential entfalten. Die besten Vorteile von GPS-Systemen für Ihre Flotte wären eine reibungslosere Geschäftsführung und eine Verbesserung der Kundenservice Bereitstellung.

Softwarelösungen gibt es jede Menge, aber eine integrierte GPS-Ortungslösung und Fuhrparkmanagement macht ihnen die Sache viel einfacher und übersichtlicher.

Unser Fazit

Es gilt ihr aktuelles Dienstleistungsangebot zu verbessern oder neue innovative Lösungen zu entwickeln und Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen können GPS-Ortungssysteme genau dafür nutzen. Die erfüllen die Anforderungen der Kunden besser. Webbasierte Coupon Distributionsunternehmen können GPS-Systeme nutzen, um Kunden jederzeit Gutscheine für Unternehmen in unmittelbarer Nähe zu ihrem Standort bereitzustellen. Es gilt auch das gleiche Prinzip für die Identifizierung von Ereignissen in der Nähe oder für bestimmte Produkt oder Servicekategorien. Sie sagen ihren Kunden die voraussichtliche Ankunftszeit schnell und genau nur durch das Verwenden von GPS-Systemen

Mit Easytrack als Partner Ihre zentrale Anlaufstelle für alle Ihre GPS-Systemanforderungen, mit Hilfe von GPS-Tracking, gewinnen sie also viel.

Firma Easytrack GPS Ortungssysteme, welche seit 2008 Corporate Business Partner von Arvento Mobile Systems ist bietet allen Unternehmen, Partnern und Geschäftskunden eine professionelle Beratung und Analyse des eigenen Fuhrparks um die möglichen Schwächen festzustellen. Dank der eigenen GPS Hardware/ GPS Softwarelösung aus eigener Entwicklung gelingt es uns die Bedürfnisse unserer Kunden in hohem Ausmaß mit nachhaltigem Erfolg zu erfüllen.

Easytrack GPS Ortungssysteme und Arvento ist auf Telematik- und Asset Tracking spezialisiert.

Arvento ist auch in Europa ein renommiertes Technologieunternehmen, welches 2015 als das 5. Größte GPS-Fuhrparksystemunternehmen weltweit ausgezeichnet wurde und hat mehr als 90.000 Kunden und 900.000 verbaute Ortungssysteme.

Aufgrund der individuellen Anpassung und Flexibilität gegenüber dem Markt und dem Kunden umfasst unsere Hard und Softwarelösung viel mehr als nur Fahrzeugortung.

Unser System unterscheidet sich im Gegensatz zu anderen durch den umfangreichen Leistungsumfang! Durch die gemeinsame und eigene Herstellung werden Hard und Software optimal miteinander abgestimmt. Ortung von Personen/Tieren sowie Überwachung von Baumaschinen, Baufahrzeugen, Kleingeräten, Stapler, Container, Fahrräder, Motorräder, Kräne uvm. Mit unserer Lösung haben Sie eine perfekte Lösung.

Mit unseren Easytrack GPS Ortungssystemen haben Sie nicht nur Ihren Fuhrpark rund um die Uhr im Überblick sondern steigern die Produktivität und senken die Betriebskosten.

Mit großem Stolz können wir verkünden, dass 98% unserer Kunden, Easytrack GPS Ortungssysteme weiterempfehlen würden und über 30% unserer Kunden aus Empfehlungen stammen.

Easytrack GPS Ortungssysteme ist seit 2008 Corporate Business Partner von Arvento Mobile Systems und vertritt mit den internationalen Telematik Lösungen den europäischen Raum.

Seit 2014 sind wir offizieller Partner von klimaaktiv, einer Klimaschutz-Initiative des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, seit 2017 proEthik Mitglied und seit 2019 Austrian Logistics Markenpartner..

