Vortrag zu Changemanagement: 3 Schritte zur Veränderung

Veränderungen einleiten: Der Vortragsredner Dr. Stephan Meyer erklärt, worauf es beim Changemanagement ankommt.

Aller Anfang ist schwer – insbesondere, wenn es um Veränderung geht. Doch laut dem Redner für Change, Dr. Stephan Meyer, muss das nicht sein. In seinem Vortrag erklärt er, worauf es beim Changemanagement ankommt.

Banküberweisungen, Krankschreibung und Personalakten – was haben diese Dinge gemeinsam? Sie funktionieren alle digital und vereinfachen die Organisation und das Leben enorm. Es ist inzwischen sogar möglich, digital zu unterschreiben. Allerdings lässt der Staat das Verfahren in einigen Bereichen nicht zu. Dabei würde der bürokratische Aufwand erheblich verringert werden. Warum hat sich das also noch nicht verändert?

In der Privatwirtschaft wird die digitale Unterschrift als Authentifizierungsverfahren bereits seit Jahren genutzt und gilt sogar als auditsicher. Doch der Staat schreibt einige Ausnahmen vor. Der Vortragsredner und Unternehmensberater Dr. Stephan Meyer sagt dazu klar: „Wir brauchen eine Veränderung“.

Vortrag zu Change: Darum ist Veränderung so wichtig

Laut dem Redner für Change nutzen Unternehmen die digitale Unterschrift seit Jahren, beispielsweise „für Arbeitsverträge und Mietverträge.“ Das erleichtert nicht nur die Arbeit, sondern schont zugleich die Umwelt durch die reduzierte Papierverschwendung. Doch der Staat erkennt diese Form der Signatur nicht in allen Bereichen als rechtskräftig an. Bei der Kündigung beispielsweise muss eine manuelle Unterschrift das Schreiben authentifizieren.

Wo drückt hierbei der Schuh beim Gesetzgeber? „Eine einheitliche Einführung der digitalen Unterschrift würde so viele bürokratische Prozesse vereinfachen“, meint der Vortragsredner für Change. In seinem Vortrag „Veränderung gelingt nur gemeinsam“ zeigt er Unternehmen und der Gesellschaft, welche Vorteile Veränderungen bieten und worauf es bei einem guten Changemanagement ankommt.

Veränderungen durchführen: So gelingt Ihr Changemanagement

„Die Regeln von gestern sind nicht automatisch auch die Regeln von morgen“, erklärt der Vortragsredner für Change. Sowohl Unternehmen als auch die Gesellschaft allgemein sind sich dessen zwar bewusst, doch sie zögern, wenn es um Veränderungen geht. Oftmals wissen sie nicht, wo sie mit dem Change-Prozess beginnen sollen.

Hier setzt der Meyer an. Unter dem Motto „Wenn Fortschritt, dann richtig!“ vermittelt der Redner für Veränderung in seinem Vortrag drei Schritte, damit das Changemanagement gelingt:

* Abteilung Change: Veränderungen geschehen nicht von heute auf morgen. Es bedarf zudem einer guten Strategie und Organisation. Gründen Sie deshalb eine Abteilung Change, die sich dem gezielt widmet.

* Starten: Die größte Herausforderung in Change-Prozessen ist der erste Schritt. Wie kommen Unternehmen oder auch die Gesellschaft ins Handeln? Der Vortragsredner für Veränderung hilft Unternehmen und der Gesellschaft dabei, den ersten Schritt zu gehen.

* Gemeinsam: Die neue Veränderungskultur muss aktiv von allen mitgetragen werden. Laut dem Vortragsredner für Change sei dies gerade in turbulenten Zeiten der entscheidende Wettbewerbsfaktor.

Meyer möchte mit seinem Vortrag zu Changemanagement sowohl Unternehmen als auch der Gesellschaft allgemein die Angst vor Veränderung nehmen. „Veränderungen sind nichts, wovor Sie sich fürchten müssen. Im Gegenteil: Sie sind für den langfristigen Erfolg von Unternehmen und der Gesellschaft entscheidend“, meint der Redner für Change und fügt hinzu: „Also Schluss mit der Unentschlossenheit. Sagen Sie einfach „Ja!“ zur Veränderung.“

Internationaler Keynote Speaker Dr. Stephan Meyer.

Kontakt

Almademey Limited

Stephan Meyer

Kinira 28, Office 303

8011 Paphos

+491749427327

https://www.redner-veraenderung-psychologie.de/

Bildquelle: Pexels (Karolina Grabowska)