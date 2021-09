VSB Gruppe jetzt auch in Rom: Standort Italien wird weiter ausgebaut

Dresden/Rom, 9. September 2021 – Projektentwickler und Betriebsführer VSB setzt beim Ausbau der Erneuerbaren Energien in Italien auf weitere Regionalisierung. Dazu wurde in der Hauptstadt Rom ein neuer Standort eröffnet. Von hier aus werden künftig Windenergie- und Photovoltaikprojekte in Mittelitalien bearbeitet. Dies umfasst sowohl die Sicherung von Flächen als auch die Genehmigungsplanung bis hin zum Bau.

Seit 2011 plant und entwickelt VSB Windenergie- und Photovoltaikprojekte in Italien. Der Standort Rom ist eine ideale Ergänzung zu den bereits existierenden VSB-Niederlassungen in Palermo und Potenza, die bisher vornehmlich die südlichen Regionen Italiens bearbeitet haben.

“Die räumliche Nähe zu den italienischen Umweltschutzorganisationen, den Windenergie- und Solarverbänden sowie zu den nationalen Entscheidungsträgern bietet beste Voraussetzung zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch und für gemeinsame Initiativen. So können wir nun noch effizienter die italienische Energiewende vorantreiben”, freut sich Giuseppe de Benedictis, Geschäftsführer der VSB in Italien, über die neuen Chancen und Potenziale.

Um die gemeinsamen europäischen Klimaziele zu erreichen, strebt Italien an, bis 2030 den gesamten Energiebedarf zu 32 Prozent aus regenerativen Energiequellen zu decken. Dadurch wird die Gesamtkapazität der Erneuerbaren Energien von derzeit 30 GW auf rund 70 GW im Jahr 2030 anwachsen, wobei künftig Photovoltaik- und Windkraftanlagen die größte Bedeutung für den Energiemix des Landes haben werden. Die VSB Gruppe freut sich, diesen Wandel aktiv zu begleiten und Tempo in den Ausbau von Wind und Sonne zu bringen.

VSB mit Hauptsitz in Dresden zählt zu den führenden Komplettanbietern im Bereich der Erneuerbaren Energien. Das Kerngeschäft liegt in der nationalen und internationalen Projektentwicklung von Wind- und Photovoltaikparks, deren Betriebsführung und Instandhaltung sowie dem Betreiben eigener Parks. Darüber hinaus begleitet VSB Industrie- und Gewerbekunden zu den Themen Energieerzeugung und -effizienz. Bisher wurden seit 1996 mehr als 700 Windenergie- und Photovoltaikanlagen mit rund 1,1 GW installierter Leistung und einem Investitionsvolumen von 1,7 Milliarden Euro errichtet. VSB erbringt zudem Servicedienstleistungen von rund 1,4 GW. Im Konzern und den verbundenen Unternehmen sind über 300 Mitarbeiter an 24 Standorten tätig.

