Was bedeutet freiwillige CO2-Kompensation?

Immer mehr Chancen auf Klimaschutz im Alltag

sup.- Der so genannte CO2-Fußabdruck, den jeder Mensch hinterlässt, kann durch klimabewusstes Handeln reduziert, in einigen Bereichen sogar neutralisiert werden. Das ermöglicht die so genannte freiwillige CO2-Kompensation: Produzenten oder Dienstleister, deren Angebot Emissionen verursacht, erwerben in entsprechender Höhe Zertifikate aus Klimaschutzprojekten, die Emissionen verhindern. Verbraucher können inzwischen bei immer mehr Fluggesellschaften, Busunternehmen oder Reiseportalen diesen Emissionsausgleich zum Auswahlkriterium machen. „Anbieter für Kompensationen gibt es viele“, erklärt das Umweltbundesamt (UBA), „einige bieten Zertifikate für eigene Klimaschutzprojekte an. Andere kaufen und verkaufen Zertifikate von bereits existierenden Projekten.“ Dies gilt auch für eine wachsende Zahl von Energiehändlern. So gibt es heute die Chance, CO2-neutral zu heizen, indem bei der Brennstoffbestellung ein CO2-kompensiertes Produkt verlangt wird. Dass dafür tatsächlich Minderungszertifikate in angemessener Höhe erworben wurden, bestätigt das Prädikat „RAL-Gütezeichen CO2-kompensierte Energieprodukte“ ( www.guetezeichen-energiehandel.de).

