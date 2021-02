Weiterdenken – Werbeagentur “plus” Büroservice

Radolfzell, 19.02.2021 – Die Werbeagentur TennCom erfindet sich pandemiebedingt neu und erweitert ihr Portfolio um die Kategorie “Büroservice” für kleine bis mittelständische Betriebe und Vereine sowie Privatpersonen. Neben der reinen Büroorganisation und Buchhaltungstätigkeiten erledigt TennCom unter anderem auch Übersetzungs-, Korrektorats- sowie Lektoratsaufträge.

Etwa ein Jahr ist es jetzt her, da machte sich ein kleines, anfangs unscheinbar wirkendes, Virus mit dem klangvollen Namen “CORONA” oder auch “COVID 19” aus China auf in die große, weite Welt. Wer hätte damals gedacht, welch große und bedrohliche Auswirkungen dieser Ausflug haben würde?

Wir, die Werbeagentur TennCom aus Radolfzell am Bodensee, hatten anfangs nur die Sorge, dass die bestellten USB-Sticks für unsere Kunden nicht rechtzeitig nachgeliefert werden konnten. Schließlich standen für das Jahr 2020 einige Messen an, die es zu organisieren galt! Zwei davon durften wir noch erfolgreich abwickeln, alle weiteren jedoch schon nicht mehr. Das war ein herber Schlag!

So erging es neben uns noch einigen anderen Firmen – oder noch schlimmer: Viele meldeten Kurzarbeit an, mussten zum Teil Mitarbeiter*innen entlassen oder gar Insolvenz anmelden. Davon waren und sind wir zum Glück nicht betroffen, da wir sofort auf diese enormen Veränderungen reagiert und uns während des ersten Lockdowns überlegt haben: Was tun, wenn wir aktuell nicht das machen können oder dürfen, was wir bisher getan haben?

Für Werbemaßnahmen gibt derzeit kaum einer Geld aus, da alle den Gürtel enger schnallen und das Geld zusammenhalten. Da ist schon mal nicht viel zu holen.

Messen & Events? Fehlanzeige! Alles in dieser Richtung wird (wenn überhaupt) sehr klein gehalten, verschoben, abgesagt oder gar verboten.

So entstand schlussendlich die Idee, zusätzlich zu unseren bisherigen Tätigkeiten einen Büroservice für kleine bis mittelständische Betriebe und Vereine sowie Privatpersonen anzubieten. Dieser Service umfasst nicht nur die reine Büroorganisation, sondern auch Unterstützung in der

Buchhaltung beim Kontieren und Verbuchen von Belegen oder bei der Erstellung von monatlichen Betriebsauswertungen.

Darüber hinaus haben wir Übersetzungsarbeiten, Korrektorat und Lektorat sowie Unterstützung beim Ausfüllen von Anträgen und Formularen jeglicher Art in unserem Portfolio – im Prinzip genau die Tätigkeiten, die wir im Rahmen unserer Werbekampagnen bereits erfolgreich ausgeübt haben. Wirklich neu hinzu kam noch unser Hol- und Bringservice für solche Unterlagen, die (noch) nicht digital verfügbar sind.

Der Büroservice lief regional recht vielversprechend an, vor allem ältere Mitbürger*innen, aber auch kleine (Startup-)Unternehmen machten bisher davon Gebrauch. Jedoch wurde uns die Arbeit durch den erneuten Lockdown und erhebliche Kontaktbeschränkungen im Herbst/Winter wieder

deutlich erschwert. Dennoch gilt: Wir sind und bleiben wie gewohnt für unsere Kunden erreichbar!

Die TennCom GmbH wurde im Jahr 2000 am Standort Radolfzell am Bodensee gegründet und ist eine Werbe-, PR- und Dokumentationsagentur sowie Dienstleister für Büroorganisation. Die Agentur erstellt und verbreitet Dokumente und Publikationen jeder Art, außerdem plant und führt sie Marketing-, Werbe-/Promotionsveranstaltungen sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit durch. Deren Service im Bereich Büroorganisation umfasst unter anderem die Fakturierung und Buchhaltung sowie das Lektorat und Korrektorat.

Firmenkontakt

Tenncom GmbH

Diana Ziegler

Robert-Gerwig-Str. 35

78315 Radolfzell

07732 – 953940

07732 – 953939

office@tenncom.de

http://www.tenncom-gmbh.de

Pressekontakt

Tenncom GmbH

Diana Ziegler

Robert-Gerwig-Str. 35

78315 Radolfzell

07732 – 953940

dziegler@tenncom.de

http://www.tenncom-gmbh.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.