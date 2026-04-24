Welt-Bestattung Würzburg: vom Grab zum Leichenschmaus

Welt-Bestattung Würzburg: Ganzheitliche Trauerbegleitung – vom Grab zum Leichenschmaus Trauerkaffe

Trauer braucht Raum. Nicht nur am Grab, sondern auch danach – beim gemeinsamen Erinnern, beim stillen Beisammensein, beim ersten Essen nach einem langen, schweren Tag.

Welt-Bestattung, das renommierte Bestattungs- und Überführungsinstitut, erweitert sein Serviceangebot um einen entscheidenden Mehrwert: die gezielte Empfehlung von Partneradressen für Leichenschmaus und Übernachtung in Würzburg.

Ein Netzwerk für den würdevollen Abschied

„Ein Begräbnis endet nicht mit dem Schließen des Grabes. Die Stunden danach sind oft die schwersten – und die wichtigsten“, erklärt das Team von Welt-Bestattung. „Deshalb wollen wir unseren Kunden und Hinterbliebenen auch in diesem Moment zur Seite stehen.“

Konkret empfiehlt Welt-Bestattung drei Partneradressen in Würzburg:

1. Restaurant B-Neumann im Postkutscherl – Leichenschmaus oder Trauerkaffee im Steinbachtal

Das Restaurant B-Neumann https://b-neumann.com bietet im charmanten Postkutscherl mit Biergarten den idealen Rahmen für den Trauerkaffee oder das Traueressen nach der Beisetzung. Die ruhige Lage im Steinbachtal, die herzliche fränkische Küche und das einfühlsame Personal machen diesen Ort zur ersten Wahl – besonders für Trauerfamilien, die nach einer Beerdigung am Waldfriedhof Würzburg einen kurzen Weg schätzen.

2. Hotel Postkutscherl – Übernachten in Würzburg nach der Beerdigung

Für Trauergäste, die von außerhalb nach Würzburg reisen, ist das Hotel Postkutscherl (postkutscherl.com) die empfohlene Unterkunft. Direkt im Steinbachtal gelegen, bietet das Hotel eine ruhige, naturnahe Atmosphäre – fernab der Hektik, nah am Herzen. Von hier aus sind alle wichtigen Würzburger Friedhöfe schnell erreichbar. https://www.postkutscherl.com/

3. Restaurant Bürgerspital – Leichenschmaus in der Würzburger Innenstadt

Wer eine zentrale Adresse bevorzugt, findet im traditionsreichen Restaurant Bürgerspital in der Würzburger Altstadt einen würdevollen Rahmen für das Traueressen. Gehobene fränkische Küche, historisches Ambiente und professioneller Service machen das Bürgerspital zur exzellenten Wahl für Trauergesellschaften jeder Größe. https://www.buergerspital-weinstuben.de

Welt-Bestattung: Ganzheitliche Begleitung als Markenkern

Mit dieser Partnerinitiative unterstreicht Welt-Bestattung seinen Anspruch: Bestattung ist kein Produkt – sie ist Begleitung. Das Institut steht für transparente Beratung, würdevolle Durchführung und ein Netzwerk, das Hinterbliebene in jeder Phase des Abschieds unterstützt.

Kontakt & Information:

https://welt-bestattung.de

Nach der Beisetzung in Würzburg – Leichenschmaus, Trauerkaffee & Übernachtung mit Herz

Ein Abschied endet nicht am Grab.

Er setzt sich fort – in gemeinsamen Erinnerungen, stillen Gesprächen, einem warmen Essen.

Welt-Bestattung begleitet Sie nicht nur bis zur letzten Ruhestätte, sondern darüber hinaus.

Deshalb haben wir für Sie ausgewählte Partneradressen in Würzburg, die Würde, Wärme und Gastfreundschaft in schweren Stunden vereinen.

Kontakt

Welt-Bestattung

Angela Stegerwald

Dettelbachergasse 5

97070 Würzburg

093146088479



https://welt-bestattung.de/

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