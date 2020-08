Werteorientierte Führung

Madeleine Zbinden erklärt, warum Vertrauen, Wertschätzung, Mut und Glaubwürdigkeit essenzielle Werte erfolgreicher Führung sind

Digitalisierung, Globalisierung, die Auswirkungen von VUCA – und aktuell – die Corona-Krise machen eines deutlich: Menschen und Organisation müssen sich schnell und wirksam verändern können. Damit dies gelingt und um den Herausforderungen der Arbeitswelt heute gewachsen zu sein, empfiehlt Madeleine Zbinden Führungskräften auf die folgenden vier Säulen zu setzen: Vertrauen, Wertschätzung, Mut und Glaubwürdigkeit. “Ein erfolgreiches Unternehmen zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, ein kraftvolles Umfeld zu schaffen, in welchem trotz oder eben wegen den Veränderungen außerordentliche Resultate erzielt werden”, erklärt die Expertin für den erfolgreichen Wandel. Die Kraft resultiere aus der Unternehmenskultur. Und obwohl sie maßgeblicher Erfolgsfaktor der Veränderung sei, so werde sie in Unternehmen oftmals vernachlässigt.

“Oberstes Ziel sollte es sein, ein Klima des Vertrauens zu schaffen. Führungskräfte müssen ihren Mitarbeitenden etwas zu-trauen und etwas zu-muten. Mitarbeitende brauchen Freiraum, um Neues auszuprobieren. Sie sollten Fehler machen dürfen, denn das steigert die Innovationskraft”, so Madeleine Zbinden. Übertriebene Kontrolle und rigide Vorgaben seien hingegen kontraproduktiv.

Des Weiteren müsse Wertschätzung gelebt werden. Ein oberflächliches Lob schaffe kein respektvolles Miteinander. Aufrichtiges und kritisches Feedback sowie eine Kultur der Wertschätzung, in der die Mitarbeitenden wachsen können – für Madeleine Zbinden sind dies essenzielle Faktoren erfolgreicher, werteorientierter Führung.

Neben Vertrauen und Wertschätzung brauche es jedoch auch den Mut, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, deren Ergebnis nicht vorhersehbar, nicht planbar ist. “Führungskräfte müssen bereit sein, Entscheide klar zu kommunizieren und die Konsequenzen ihrer Entscheidungen zu tragen – im Guten wie im Schlechten”, führt Madeleine Zbinden aus. Und im nächsten Schritt gelte es, hinter diesen Entscheidungen zu stehen – heute wie morgen. So strahle eine Führungskraft erst echte Glaubwürdigkeit aus. Wichtig sei darüber hinaus, sich Fehler offen einzugestehen und diese nicht unter den altbekannten Teppich zu kehren. “Werte müssen gemeinsam erarbeitet, explizit gemacht und vorgelebt werden. Und die Führungskräfte aller Managementebenen müssen die Werte aktiv und konsistent vorleben”, resümiert Zbinden.

Unsere Arbeitswelt befindet sich in einem rasanten Wandel. Durch die dynamische Entwicklung der Märkte steigen die Anforderungen an Menschen und Organisationen. Unternehmen, Führungskräfte, Teams und Mitarbeitende müssen sich weiter entwickeln – damit sie den Herausforderungen heute und morgen kraftvoll und erfolgreich begegnen können und sich neue Horizonte erschließen.

Madeleine Zbinden ist Expertin für Organisationsberatung, Coach und erfahrene Fach- und Führungsverantwortliche verschiedener Branchen und Unternehmen im In- und Ausland. In Ihrer Arbeit verbindet Sie die Erfahrung aus zahlreichen Veränderungsprojekten mit interdisziplinären Kompetenzen aus Betriebswirtschaft, Psychologie und Pädagogik.

Unter dem Credo “Messerscharf analysiert. Glasklar kommuniziert” begleitet Sie als Sparringspartnerin, Macherin und Impulsgeberin Menschen und Organisationen mit Leidenschaft durch Veränderungsprozesse.

