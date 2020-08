E.DIS: Artenschutz für Vögel in Brandenburg und MV

Fischadler brüten auf Strommasten. Netzbetreiber im Einsatz für den Naturschutz. Infos zu Stromnetzen, Gasnetzen und Netzsicherheit: www.e-dis.de.

Fürstenwalde. Mit dem Betrieb der Strom- und Gasnetze in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern stellt E.DIS die Versorgungssicherheit der Netzkunden sowie die Umsetzung der Energiewende in den Fokus. Zugleich setzt sich der Netzbetreiber vielfältig für den Naturschutz ein. Denn die Hochspannungs-Freileitungen (110 Kilovolt) von E.DIS sorgen nicht nur für den zuverlässigen Transport des Stroms – ihre Masten sind ein beliebter Brutplatz für Fischadler. Mehr als 80 Prozent der Population in Brandenburg brütet auf Strommasten. Daher sind aktuell Expertinnen und Experten für die 110-kV-Masten entlang der Havel rund um Pritzerbe unterwegs und beringen die Jungvögel. Weitere Informationen zum Artenschutz, zur Netzstabilität und zum Transport des Stroms aus Erneuerbaren Energien sind unter www.e-dis.de zu finden.

Innerhalb von einem Jahr hat die Belegschaft von E.DIS mehr als 300 Jungvögeln einen Ring angelegt, davon allein 135 Fischadlern auf Strommasten in Brandenburg, 91 Fischadlern auf 110kV-Masten und 96 Jungadlern auf 20kV-Masten in der Mecklenburger Seenplatte. Da Fischadler eine bedrohte Tierart sind, engagiert sich der Netzbetreiber für die Artenvielfalt und den Naturschutz in der Region. Wegen der luftigen Höhe auf den Strommasten von E.DIS ist es für Vogelschützer sonst schwierig, den Nachwuchs der Fischadler zu erreichen. Mit der Beringung unterstützt E.DIS die Naturschutzverbände dabei, die Vögel gezielt zu beobachten und Daten zum Zustand der Population zu erhalten. Das Gewicht eines Rings, den der Netzbetreiber anlegt, ist für die Vögel in etwa so schwer wie die Armbanduhr bei einem Menschen. Wer sich für das Engagement von E.DIS für den Naturschutz und Artenschutz interessiert, klickt auf https://www.maz-online.de/Lokales/Havelland/2000.-Fischadler-beringt

Der Naturschutz in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ist für E.DIS eine feste Institution, ebenso wie die verlässliche Partnerschaft zu Kommunen und Dienstleistern. Pro Jahr investiert der Netzbetreiber etwa 50.000 Euro in den Artenschutz. Mit dieser Summe werden Jungvögel beringt, Nisthilfen aufgestellt und gepflegt. Im Jahr 2019 hat E.DIS insgesamt zwölf Horste sowie jeweils vier Nisthilfen und -kästen aufgestellt. Mit diesen sicheren Brutplätzen für Störche oder Schleiereulen leistet der Netzbetreiber einen wichtigen Beitrag für den Naturschutz. Zusätzlich macht E.DIS seine Stromleitungen für Großvögel sicher – unter anderem werden Vogelschutzhauben an den Freileitungen nachgerüstet oder bei Neubauten direkt vorgesehen. E.DIS informiert über Versorgungssicherheit, Stromnetze und Gasnetze unter www.e-dis.de

Die E.DIS AG mit ihrer Tochter E.DIS Netz GmbH ist einer der größten regionalen Energienetzbetreiber Deutschlands und betreibt in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern auf einer Fläche von 35.500 Quadratkilometern ein rund 79.000 Kilometer langes Stromleitungsnetz. Hinzu kommt im östlichen Landesteil Mecklenburg-Vorpommerns und im Norden Brandenburgs auf einer Fläche von 9.770 Quadratkilometern ein ca. 4.700 Kilometerlanges Gasleitungsnetz.

In Fürstenwalde/Spree, Demmin und Potsdam befinden sich die drei großen Standorte des Unternehmens mit den wesentlichen zentralen Funktionen. Darüber hinaus arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von über 40 Standorten aus für eine zuverlässige Energieversorgung von Privat- und Gewerbekunden, Industrieunternehmen und Kommunen in der Region. Mit ca. 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einschließlich rund 150 Auszubildenden ist die E.DIS-Gruppe einer der größten Arbeitgeber in den neuen Ländern, kommunale Anteilseigner sind mit rund einem Drittel an E.DIS beteiligt.

