Vom 27. Juli bis 15. August

Vom 27. Juli bis 15. August ist im LOOP5 für Spannung und interaktive Unterhaltung während der Sommerferien gesorgt. Mit besonderen Attraktionen lädt das beliebte Shopping- und Freizeitcenter in Weiterstadt dazu ein, das Entertainmentprogramm im Rahmen der Sommerferien hautnah zu erleben.

Ob bei der Game-Lounge von 27. Juli bis 08. August mit dem PlayStation Spiel “Horizon Chase Turbo” eine persönliche Bestzeit erzielen und tolle Gewinne abstauben oder vom 03. August bis zum 08. August mit Freunden bei der sechs Spurigen Carrera Rennbahn um die Wette zu fahren. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Für die Fußballbgeisterten finden am 05. August und am 06.August jeweils von 12:00 bis 17:00 Uhr die Fußballturniere der Bölle Bande (die Bölle Bande ist der Kids Club des SV Darmstadt 98) im LOOP5 statt. Gemeinsam mit dem SV Darmstadt 98 hat das Loop5 dieses Turnier auf die Beine gestellt und bieten den Nachwuchskickern die Möglichkeit Ihr Können unter Beweis zu stellen.

Das Entertainmentprogramm kann man im Loop5 nicht nur hautnah erleben, sondern auch auf ganz magische Weise festhalten. Mit dem “Magic Mirror” haben die Besucher des Loop5 die Möglichkeit, am 07. und 08. August Bilder zu machen und diese mithilfe von Emojis, Sprechblasen und Texten zu verschönern und den entstandenen Bildern eine ganz persönliche Nachricht zu verleihen. Das Beste daran, die Bilder können direkt mitgenommen oder auf Social Media veröffentlicht werden.

“Für uns stehen die Kunden im Mittelpunkt und so möchten wir ihnen besondere Einkaufs- und Freizeiterlebnisse bieten. Mit unserem Sommerferienprogramm möchten wir vor allem den Familien aus der Region ein bisschen Abwechslung in dieser schwierigen Zeit im LOOP5 bieten”, so Thomas Haeser, Center Manager des LOOP5.

Am 15.08.2020 können die Besucher des Loop5 die fantastische Live-Show des CandyMan bestaunen und leckere Süßigkeiten abstauben. Vor den Augen unserer Besucher wird eine leckere Zuckermasse erstellt und die Herstellung von Lollys und BonBons Schritt für Schritt erklärt.

Die vorgeschriebenen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen werden selbstverständlich beachtet und umgesetzt.

Weitere Informationen zum den LOOP5 Sommerferien finden Sie hier: http://www.loop5.de und www.facebook.com/loop5

