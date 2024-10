Westcon-Comstor und Extreme Networks vernetzen gemeinsam Event-Locations in EMEA

VAD vermarktet Extreme Lösungen für Sport- und Veranstaltungsstätten in der gesamten EMEA-Region

Mönchengladbach – 15. Oktober 2024 Westcon-Comstor, ein weltweit führender Technologieanbieter und Spezialdistributor, übernimmt ab sofort die Vermarktung der Extreme Networks-Branchenlösungen für Sport- und Kultur-Veranstaltungsstätten in der EMEA-Region – und ermöglicht es Event-Veranstaltern so, Kunden jederzeit eine hochwertige User Experience zu bieten.

Westcon-Comstor ist der erste Distributor in der EMEA-Region, über den das marktführende Lösungsportfolio von Extreme Networks für Stadien und andere Veranstaltungsorte erhältlich ist. Die marktführende Technologie von Extreme Networks ist derzeit beispielsweise bei weltweit bekannten Fußballvereinen wie Manchester United und Borussia Dortmund sowie bei US-amerikanischen Sportverbänden wie Major League Baseball (MLB), NASCAR und National Football League (NFL) im Einsatz.

Extreme Networks hat es sich auf die Fahne geschrieben, die Idee eines vollständig vernetzten Stadions weiterzuentwickeln, um Fans am Spieltag ein vollkommen neues Sporterlebnis zu bieten.

Aufsetzend auf hoch performante WLAN-Umgebungen und umfassende WLAN-Analysen erreichen die Locations eine hochwertige Experience – inklusive digitaler Tickets, bargeldloser Transaktionen, digitalem Ticketkauf, Sportwetten in Echtzeit und einer besseren Performance der Stadion-App. Dies kommt einerseits den Fans zugute – erschließt aber auch den Veranstaltern attraktive neue Umsatzpotenziale. Starke Netzwerk-Infrastrukturen verbessern darüber hinaus das Zusammenspiel zwischen den Ticket-, Security-, und Mitarbeiter-Teams und liefern datenzentrierte Insights für eine bessere operative Planung und Ressourceneinteilung.

Westcon-Comstor und Extreme Networks verbindet eine langjährige, erfolgreiche Partnerschaft. Der VAD setzt beim Vertrieb der Extreme Lösungen in der EMEA-Region auf ein breites Netz an Channel-Partnern – darunter Technologie-Reseller, Systemintegratoren und Service Provider – und ergänzt das Portfolio um attraktive Value-Added-Services, um neue Wachstumschancen zu erschließen.

„Extreme Networks setzt im Event-Bereich ganz neue Maßstäbe und eröffnet Kunden ganz viele Ansatzpunkte, um ihre Business-Outcomes zu verbessern. Bei anspruchsvollen Projekten im High-End-Event-Bereich ist die Wahl der richtigen Technologie von entscheidender Bedeutung – und wir freuen uns sehr, Extreme Networks beim Ausbau der Präsenz in EMEA zu unterstützen“, so Martin Flensburg, VP, Business Operations, Global Supply Chain Solutions und Services bei Westcon-Comstor. „Die neue Vereinbarung eröffnet unseren Channel-Partnern spannende neue Möglichkeiten und bietet viele Optionen, um unsere langjährige Partnerschaft zu erweitern. Die Kombination aus Netzwerk-Lösungen von Extreme und Services von Westcon ist ein Türöffner für viele spannende Projekte.“

„Ein performantes Netzwerk ist heute kein Luxus mehr – sondern das Fundament für eine hochwertige Experience, die Fans immer wieder begeistert. Zu einem unvergesslichen Erlebnis gehört heute nicht nur ein spannendes Spiel auf dem Feld, sondern auch eine stabile Verbindung auf den Rängen“, erklärt Markus Nispel, CTO EMEA bei Extreme Networks. „Extreme verfügt über marktführende Lösungen und umfassendes Know-how bei der Vernetzung von Sport- und Event-Locations. Das dichte Partnernetz von Westcon-Comstor ermöglicht es uns, diese Stärken voll auszuspielen – und eröffnet damit beiden Unternehmen spannende neue Wachstumschancen in der EMEA-Region.“

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor ist ein weltweit führender Anbieter von Business-Technologien. Mit Niederlassungen in mehr als 70 Ländern bietet der Value-Added Distributor seinen Kunden greifbaren Mehrwert und erschließt ihnen den Zugang zu attraktiven Wachstumsmärkten. Dafür vernetzt Westcon-Comstor weltweit führende Hersteller aus allen Bereichen der IT mit renommierten Technologie-Resellern, Systemintegratoren und Service Providern. Der VAD vereint tiefe Branchenkenntnis mit umfassendem technischem Know-how und jahrzehntelanger Erfahrung in der Distribution, und stellt so gemeinsam mit seinen Herstellern und Partnern die Weichen für ein nachhaltig erfolgreiches Business.

