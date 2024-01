Westcon-Comstor wird als erster Distributor Authorised Services Partner von Zscaler

Im Rahmen der EMEA-weiten Partnerschaft unterstützt der VAD seine Channelpartner bei der Implementierung des Zero-Trust-Portfolios von Zscaler und eröffnet ihnen so attraktive Wachstumspotenziale

PADERBORN, MÜNCHEN – 16. Januar 2024 – Westcon-Comstor, ein weltweit führender Technologieanbieter und Spezialdistributor, übernimmt ab sofort als erster Distributor die Vermarktung der Professional Services des führenden Cloud-Security-Anbieters Zscaler (NASDAQ: ZS).

Im Zuge der Zusammenarbeit unterstützt Westcon Reseller-Partner und deren Kunden mit maßgeschneiderten Lösungspaketen auf der Basis der Zscaler-Services bei der Implementierung des umfangreichen Zero-Trust-Portfolios des Herstellers.

Aufsetzend auf Zscaler Internet Access (ZIA), Zscaler Private Access (ZPA) und Zscaler Digital Experience (ZDX) stellt die Westcon-Lösung ein komfortables und effizientes Zero-Trust-Deployment sicher und garantiert Endanwendern durchgehend eine hochwertige User-Experience.

Mit dem nahtlosen Zusammenspiel der drei leistungsstarken Zscaler-Lösungen erschließen Westcon und Zscaler bestehenden und neuen Kunden eine breite Palette von Vorzügen – darunter eine jederzeit sichere und schnelle Internet- und SaaS-Anbindung sowie nachhaltige Produktivitätssteigerungen.

Die Vereinbarung betrifft die Länder in Europa, im Nahen Osten und in Afrika (EMEA) und soll den Westcon-Partnern in dieser Region den Zugang zu neuen Wachstumspotenzialen bei der Vermarktung der Zscaler-Services erschließen.

„Es freut uns sehr, dass wir als erster Distributor den Status als Zscaler Authorised Services Partner erreicht haben“, erklärt Martin Flensburg, VP Business Operations, Global Supply Chain Solutions und Services bei Westcon-Comstor. „Diese Vereinbarung ist ein schönes Beispiel für den Mehrwert, den wir unseren Partnern im Channel durch innovative Modelle in der Zusammenarbeit mit unseren Herstellern bieten können. So können unsere Channelpartner ihre Kundenbeziehungen nachhaltig festigen, während die Endanwender in den Unternehmen von höherer Sicherheit und einem Plus an Effizienz profitieren.“

„Wir freuen uns sehr darauf, mit Westcon-Comstor als unserem ersten autorisierten Professional-Services-Distributor durchzustarten und gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen für unsere Partner und deren Kunden zu entwickeln“, bestätigt Phanneth Wood, VP Global Distribution bei Zscaler. „Mit dieser Partnerschaft tragen wir der wachsenden Nachfrage nach Zscaler-Services in der EMEA-Region Rechnung – und eröffnen unseren Partnern den Zugang zu attraktiven neuen Wachstumspotenzialen.“

Zscaler Launch Party am 25. Januar 2024

Für Channelpartner, die mehr über die Partnerschaft von Westcon und Zscaler erfahren möchten, veranstaltet der VAD am 25. Januar 2024 in Mönchengladbach die „Zscaler Launch Party mit Sales Engineer Classroom“. Bei diesem kombinierten Sales- und Technik-Training erhalten die Teilnehmer zunächst einen Überblick über die neuesten Zscaler-Innovationen und können im Anschluss gleich die Zertifizierung zum Zscaler Sales Engineer absolvieren. Mehr zum Event unter https://p.westconcomstor.com/de_zsc_sase-launch.html.

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor ist ein weltweit führender Anbieter von Business-Technologien. Mit Niederlassungen in mehr als 70 Ländern bietet der Value-Added Distributor seinen Kunden greifbaren Mehrwert und erschließt ihnen den Zugang zu attraktiven Wachstumsmärkten. Dafür vernetzt Westcon-Comstor weltweit führende Hersteller aus allen Bereichen der IT mit renommierten Technologie-Resellern, Systemintegratoren und Service Providern. Der VAD vereint tiefe Branchenkenntnis mit umfassendem technischem Know-how und jahrzehntelanger Erfahrung in der Distribution, und stellt so gemeinsam mit seinen Herstellern und Partnern die Weichen für ein nachhaltig erfolgreiches Business.

