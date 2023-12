Wir stellen vor: Kinderfreund

Kinderfreund – Die neue Marke der TK Gruppe GmbH für Spaß und Sicherheit im Kinderalltag

Die TK Gruppe GmbH gibt mit großer Freude die Markteinführung von Kinderfreund bekannt, unserer neuesten Marke, die sich der Bereitstellung von Spielzeug und Zubehör für Kinder widmet. Kinderfreund bietet ein vielfältiges Sortiment, das von Kinderwarnwesten über Wasserpistolen bis hin zu Klatschhänden und anderen Mitgebseln reicht.

Kinderfreund entstand aus dem Wunsch heraus, Produkte zu schaffen, die nicht nur Spaß machen, sondern auch die Sicherheit und das Wohlbefinden von Kindern fördern. Unsere Kinderwarnwesten sorgen für Sichtbarkeit und Sicherheit im Straßenverkehr, während unsere Wasserpistolen und Klatschhände für stundenlangen Spielspaß sorgen.

Unsere Produktpalette ist sorgfältig ausgewählt und gestaltet, um die Fantasie und Kreativität von Kindern anzuregen. Wir legen großen Wert auf die Qualität und Sicherheit unserer Produkte. Alle Artikel von Kinderfreund werden aus kinderfreundlichen Materialien hergestellt und entsprechen den höchsten Sicherheitsstandards.

Wir laden Einzelhändler und Eltern ein, die bunte und aufregende Welt von Kinderfreund zu entdecken. Unsere Produkte sind ideal für Familien, die nach unterhaltsamen und gleichzeitig sicheren Spieloptionen für ihre Kinder suchen. Für weitere Informationen über Kinderfreund und unser Sortiment besuchen Sie bitte unsere Website. Jetzt unsere neue Marke Kinderfreund entdecken!

Über die TK Gruppe GmbH

Die TK Gruppe GmbH ist ein führendes Handelsunternehmen, insbesondere im Bereich des Onlinehandels und bietet innovative Lösungen für eine Vielzahl von Herausforderungen. Mit einem Fokus auf Qualität, Innovation und Kundenzufriedenheit setzt die TK Gruppe GmbH Maßstäbe in der Branche.

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen – beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

