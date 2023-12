Wir stellen vor: Hey!Easter

Hey!Easter – Die neue Marke der TK Gruppe GmbH für ein zauberhaftes Osterfest

Die TK Gruppe GmbH ist stolz darauf, die Einführung ihrer neuesten Marke, Hey!Easter, zu verkünden. Hey!Easter widmet sich der Bereitstellung von Dekorationsartikeln und Zubehör, um das Osterfest zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Unser Sortiment umfasst eine Vielzahl von Produkten, darunter Ausstechformen mit Ostermotiven, Ostergras, Ostereier Malhilfen und vieles mehr.

Hey!Easter entstand aus der Idee, das Osterfest mit kreativen und farbenfrohen Dekorationen zu bereichern. Unsere Produkte sind sorgfältig ausgewählt und entworfen, um die Freude und Magie des Frühlings in jedes Zuhause zu bringen. Mit unseren Ausstechformen können Familien gemeinsam Osterkekse backen, während das Ostergras und die Malhilfen für Ostereier das Fest für Kinder noch spannender machen.

Wir legen großen Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit unserer Produkte. Hey!Easter-Artikel sind nicht nur schön und praktisch, sondern auch umweltfreundlich und sicher für die ganze Familie. Unser Ziel ist es, das Osterfest mit Produkten zu bereichern, die Freude bereiten und gleichzeitig umweltbewusst sind.

Wir laden Einzelhändler und Familien ein, die bunte Welt von Hey!Easter zu entdecken und sich von unserem vielfältigen Sortiment für das Osterfest inspirieren zu lassen. Für weitere Informationen über Hey!Easter und unsere Produktpalette besuchen Sie bitte unsere Website. Jetzt unsere neue Marke Hey!Easter entdecken!

Über die TK Gruppe GmbH

Die TK Gruppe GmbH ist ein führendes Unternehmen im Bereich Festtagsdekoration und verpflichtet sich, besondere Anlässe mit kreativen und hochwertigen Produkten zu bereichern. Mit Hey!Easter erweitern wir unser Engagement, die Osterzeit mit fröhlichen und nachhaltigen Dekorationsartikeln zu verschönern.

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen – beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

Firmenkontakt

TK Gruppe GmbH

T K

Haupstraße 129

69207 Sandhausen

062249233590



https://www.tk-gruppe.com/

Pressekontakt

info@tk-gruppe.com

T K

Haupstraße 129

69207 Sanhausen

062249233590



https://www.tk-gruppe.com/

