Wirtschaft 2023: Darum sind Veränderungen gut

Aus diesen Gründen sind Veränderungen gut für Unternehmen

Krieg, Corona und zahlreiche Krisen verändern die Wirtschaft nachhaltig. Unternehmen sind vom Wandel verunsichert. Doch der Change-Experte Dr. Stephan Meyer sieht darin Möglichkeiten. In seinem Vortrag erklärt er, wie Teams und Firmen eine Veränderungskultur aufbauen können.

Eigentlich hätte die Wirtschaftsstimmung zum Jahreswechsel euphorisch sein sollen. Doch eine Umfrage zeigt, dass ein Großteil der Branchen mit Sorge auf das neue Jahr blickt. Ist die turbulente Phase der Wirtschaft vorüber oder verschlechtert sich das Geschäft 2023 für manche Unternehmen sogar?

Schuld an der pessimistischen Einstellung sind die Energiekrise und die wackelnde geopolitische Lage. Das Jahr 2023 könnte Veränderungen für Branchen und Unternehmen mit sich bringen. Doch ist das etwas Schlimmes? Laut dem Vortragsredner und Change-Experten Dr. Stephan Meyer sollte die deutsche Wirtschaft in veränderten Bedingungen keine Bedrohung, sondern eine Chance sehen.

Veränderungen 2023: Darum ist „Change“ in Unternehmen etwas Gutes

Die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und die Energiekrise haben uns gezeigt, wie schnell sich die Welt um uns herum verändert. Insbesondere für Unternehmen gilt: „Die Regeln von gestern sind schon lange nicht mehr automatisch auch die Regeln von heute“, erklärt der Vortragsredner und Experte für Changemanagement.

Doch nur weil sich die Bedingungen um uns herum verändern, heißt das nicht, dass wir mit Angst und Panik durch den Alltag gehen sollten, so Meyer. Veränderung sei nichts Schlechtes. „Im Gegenteil: Sie ist etwas Gutes. Auch wenn sie ungewohnt ist, hilft sie Unternehmen, Teams und auch Einzelpersonen dabei zu wachsen“, erklärt der Vortragsredner weiter und fügt hinzu: „Und ohne Wachstum hat ein Unternehmen keine langfristigen Erfolgsperspektiven.“

In seinem Vortrag „Veränderung gelingt nur gemeinsam“ hilft er Unternehmen und Teams dabei, Veränderungen zu akzeptieren und daraus Verbesserungsmöglichkeiten zu schöpfen.

Changemanagement: Veränderung gelingt nur gemeinsam

Damit Unternehmen auch durch Krisen kommen, müssen sie sich verändern. Laut dem Change-Experten gelingt Veränderung aber nur, wenn das gesamte Unternehmen mit sämtlichen Teams bis hin zum einzelnen Mitarbeiter den Wandel mitträgt. „Deshalb bilde ich gemeinsam mit Ihnen die „Abteilung Change““, sagt der Experte für Veränderungsmanagement in seinem Vortrag.

Veränderung geschehe nicht über Nacht, deshalb sei es wichtig, eine interne Abteilung zu gründen, die nicht nur den Change-Prozess initiiert, sondern dabei auch alle Mitarbeiter und Führungskräfte integriert. Die „Abteilung Change“ hilft Unternehmen dabei…

* den ersten Schritt zu machen: Wie kommen Firmen am besten ins Handeln? Veränderung erkennen ist eine Sache. Den Wandel jedoch im Unternehmen, in den Teams bis hin zum einzelnen Mitarbeiter umzusetzen, ist eine andere Angelegenheit.

* Strukturen zu etablieren und Ziele zu definieren: Veränderung muss vor allem eins sein: konsequent. Deshalb müssen Strukturen hinterfragt und klare Ziele für das gesamte Unternehmen sowie die einzelnen Abteilungen und Teams festgelegt werden.

* Führungskräfte in Change-Kompetenzen zu schulen: Veränderungen sind nur von Dauer, wenn die Teams und Mitarbeiter sie mittragen. Ihre Zufriedenheit ist deshalb ein entscheidender Faktor. Führungskräfte müssen die Vorteile des Change-Prozesses vermitteln können und zeigen, dass sich die harte Arbeit dafür auszahlen wird.

Meyer will mit seinem Vortrag Change-Prozesse nicht verherrlichen. „Veränderungen sind immer auch eine Herausforderung. Deshalb ist es so wichtig, dass jedes Unternehmen ein Sicherheitsnetz hat, das Teams und Mitarbeiter während des Change-Prozesses auffängt“, meint der Vortragsredner und fügt hinzu: „Sie brauchen keine Angst vor Veränderungen zu haben, wenn Sie sie richtig angehen. Und dabei helfe ich Ihnen.“

Internationaler Keynote Speaker Dr. Stephan Meyer.

Kontakt

Almademey Limited

Stephan Meyer

Kinira 28, Office 303

8011 Paphos

+491749427327

office@stephanmeyer.com

https://www.redner-veraenderung-psychologie.de/

Bildquelle: Pixabay