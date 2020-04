Zürcher Start-up Timly.com startet mit Cloud-Lösung durch

Cloud-basierte SaaS-Plattform für Firmenkunden

Das Start-up Timly Software AG mit Sitz in Zürich bietet mit seiner cloud-basierten SaaS-Plattform für das Qualitätsmanagement in Firmen zwei Module an: Inventar & Services und Personal & Talent. Dank der intelligenten Nutzung von Mobiltechnologien und QR-Codes verbindet es die physische mit der digitalen Welt. Da Timly als Cloud-Lösung konzipiert ist, bedarf es keinen grossen Anfangsinvestitionen. Daher ist die Lösung besonders für KMU geeignet. Die zwei Gründer Philipp Baumann und Fitim Mehmeti, die zusammen mehr als 20 Jahre Berufserfahrung aus der Digitalwirtschaft mitbringen, legen grossen Wert auf intuitive, ansprechende und benutzerfreundliche Software. Bereits konnten erste Unternehmen aus Deutschland und der Schweiz in der Bauindustrie, im Gesundheitswesen und der öffentlichen Verwaltung als Kunden gewonnen werden.

Timly Inventar & Services ist das elektronische Inventarverzeichnis für Firmen. Informationen zu Geräten, Fahrzeugen und Anlagen fliessen zentral in der Cloud zusammen und sind dank Mobiltechnologie und QR-Codes dort abrufbar, wo die Geräte stehen. Zudem speichert Timly die GPS-Positionen von Geräten und Fahrzeugen, sodass deren Standort schnell ermittelt und zurückverfolgt werden kann. “Dies ist z.B. im Gesundheitswesen, wo viel teures Gerät herumsteht oder regelmässig den Standort wechselt, ein grosser Mehrwert. Man kann schnell den letzten Standort eines Geräts aufrufen und hat stets aktuelle Informationen zur Hand” so Mitgründer Fitim Mehmeti. Das Erfassen von Schäden und die zentrale Dokumentation von Wartungen erfolgt einfach und effizient über das Mobiltelefon.

Timly Personal & Talent erlaubt die Digitalisierung der Personalakte und erfasst Fähigkeiten, Zertifizierungen und Schulungen von Mitarbeitern. Timly macht den Fähigkeitspool in Unternehmen transparent und vereinfacht damit die Ausbildungsplanung. Die Software ist speziell relevant für Firmen, die in einem gefahrvollen Umfeld tätig sind und entsprechend dem Thema Arbeitssicherheit eine grosse Rolle beimessen, wie bspw. in der Bauindustrie, bei Schutz & Rettung (Feuerwehr etc.) oder im Gesundheitswesen. Arbeitgeber müssen die Qualifikationen und Zertifizierungen ihrer Mitarbeiter überwachen und in regelmässigen Abständen mit Ausbildungen für den Erhalt der Qualifikationen sorgen. Timly Personal & Talent übernimmt die Überwachung, unterstützt in der Planung und Organisation von Schulungen und aktualisiert automatisch die Personalakten. So ist es für Firmen ein Leichtes, Schulungsbedarf von Mitarbeitern zu erkennen und fristgerecht zu planen. Mitgründer Fitim Mehmeti: “Arbeitgeber können mit Timly Personal & Talent sicherstellen, dass sie jederzeit ihren unternehmerischen Ausbildungspflichten nachkommen und die Mitarbeiter ausreichend qualifiziert sind. Arbeitgeber stellen so ihre Compliance mit arbeitsmarktrechtlichen Anforderungen sicher und reduzieren damit das eigene Haftungsrisiko”.

Pressekontakt:

Fitim Mehmeti, Gründer, Timly Software AG, +41 76 222 79 07, fitim@timly.ch, timly.com

Zu den beiden Gründern:

Philipp Baumann ist Ideengeber von Timly und verantwortet die Produktentwicklung. Philipp hat mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Digital und Strategie Beratung und hat bei ricardo.ch das B2C Geschäft mit aufgebaut. Er hat Informations-, Medien und Technologiemanagement an der Universität St. Gallen studiert.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/philippbaumann/

Fitim Mehmeti war zuletzt als Head Digital Business bei BonusCard.ch tätig, wo er die digitalen Projekte des Unternehmens verantwortete. Davor leitete Fitim den Aussenhandel (Cross-Border Handel) bei ricardo.ch. Der Internet Entrepreneur verantwortet den Bereich Marketing & Sales. Fitim hat einen Abschluss (B.A.) in Betriebswirtschaft und Unternehmensführung der Hochschule Heilbronn.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/fitimmehmeti/

Den Grundstein für das Start-up Timly Software AG legten die zwei Gründer Anfangs 2019 zusammen mit einem Partner aus der Bauindustrie. Per April 2020 gründen sie die Timly Software AG und stellen damit die Weichen für das weitere Wachstum. Bereits vor der Gründung konnten diverse Firmen aus den Industrien Baugewerbe, Gesundheitswesen und der öffentlichen Verwaltung aus Deutschland und der Schweiz gewonnen werden. Timly hat ihren Sitz in Zürich.

