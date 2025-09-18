Zwischen Guss und Glanz: Design-Ikone trifft Hightech

Innovative Technik, die überzeugt

Inspiriert vom Design der 40er-Jahre und ausgestattet mit modernster Feuerungstechnik – der Kaminofen EDDA verbindet handwerkliche Gusskunst mit modernem Komfort. Gefertigt aus massivem Gusseisen, veredelt mit doppelt gebrannter Emaille und klaren Konturen, bringt er Stil und Charakter ins Wohnzimmer und inszeniert das Feuer als Erlebnis.

Seit mehr als 150 Jahren entstehen in der LEDA-Manufaktur im ostfriesischen Leer Kaminöfen aus hochwertigem Gusseisen. Hier wird nicht aus Blech gestanzt – jedes Teil entsteht aus rotglühendem Eisen und erhält dadurch unverwechselbare Formen und Konturen, wie sie nur mit Guss möglich sind. So verbindet LEDA handwerkliche Erfahrung, Materialqualität und technische Präzision bei der Herstellung seiner Feuerstätten, die weit mehr sind als Wärmequellen: Sie sind Ausdruck norddeutscher Gusskultur.

Klassisches Design – neu interpretiert

Mit dem Kaminofen EDDA greift LEDA die eigene Tradition auf und verwandelt ein Original der 1940er-Jahre in eine Design-Ikone von heute. Klare Linien und feine Konturen, eine großzügig gerundete Sichtscheibe und markante Standfüße verleihen ihm eine unverwechselbare Formensprache – nordisch, charakterstark und eigenständig.

EDDA ist in zwei Größen erhältlich: Als kompakte „small“-Variante mit knapp 92 Zentimetern Höhe oder als 130 Zentimeter hohe Ausführung – wahlweise mit gusseisernem Warmhaltefach oder einem Schamotte-Aufsatz für langanhaltende Speicherwärme. Die Schamottesteine nehmen die Hitze der Flammen auf und geben die Wärme, nachdem das Feuer erloschen ist, als milde Strahlungswärme ab. Auch bei den Oberflächen zeigt er Vielfalt: klassisch in Mattschwarz lackiert, edel emailliert in glänzendem Dunkelgrün oder – als markanter Akzent – in tiefem Petrolblau. Diese kräftige Farbe erinnert an das Meer und bringt friesische Frische in stillvolle Wohnwelten.

Innovative Technik, die überzeugt

Hinter dem Retro-Look steckt modernste Technik: Ein Volumenstromregler gleicht die Zugverhältnisse im Schornstein aus und sorgt für einen effizienten Abbrand. Die spezielle Muldenfeuerung mit seitlicher Luftzufuhr ermöglicht eine besonders saubere Verbrennung bei reduziertem Holzverbrauch. Für zusätzlichen Komfort gibt es eine elektronische Heizhilfe mit LED-Signal, ein Emissionsminderungsset mit Katalysator. So verbindet EDDA klassisches Design mit moderner Heiztechnik und maximaler Effizienz.

LEDA Werk GmbH & Co. KG – Viele Kompetenzen aus einem Guss

Harter Wettbewerb gehört für LEDA seit den Gründungstagen im Jahr 1873 zum Kerngeschäft: Aus der Eisengießerei entwickelte sich Zug um Zug ein führender Hersteller in den Bereichen Heiztechnik und Industrieguss, zunächst deutschland-, inzwischen europaweit.

LEDA verfügt über lange Erfahrung, vertieftes Wissen und vor allem hohe, kundenorientierte Flexibilität in Konstruktion, Design und Herstellung innovativer Bauteile aus Eisenwerkstoffen. Eine stabile Basis, um hochwertige Produkte und Systemlösungen für unterschiedlichste Branchen und Bedarfe zu schaffen. Sei es in der Fertigung von Einzelstücken, in der Serienfertigung oder beim Bau hochwertiger Kachelofen-Heizeinsätze, Kamineinsätze und -öfen: LEDA steht für perfekte Lösungen.

Wir sind ein führender Hersteller von Gussprodukten für HEIZTECHNIK und INDUSTRIEGUSS, der zu ihrer Profitabilität beitragen möchte.

Kontakt

LEDA Werk GmbH & Co. KG

Tomke Janssen-Reck

Groninger Str. 10

26789 Leer

+49 (0)491 60 99 0

+49 (0)491 60 99 290



http://www.leda.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.