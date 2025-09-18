Strategische Investitionen in Hotelimmobilien und Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich & Schweiz

Immobilieninvestor Holger Ballwanz: Erfahrener Immobilienexperte mit starkem Netzwerk und innovativen Konzepten für nachhaltige Wertschöpfung

Immobilieninvestor Holger Ballwanz ist eine feste Größe im Bereich der Hotelimmobilien und Gewerbeimmobilien in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Als Vorstand der Hotel Investments AG und der REBA IMMOBILIEN AG steuert er anspruchsvolle Immobilienprojekte und Investitionen, die nicht nur Rendite versprechen, sondern auch zukunftsfähige und nachhaltige Nutzungskonzepte umsetzen.

Strategische Immobilieninvestitionen mit Weitblick

Holger Ballwanz setzt auf ein nachhaltiges, langfristiges Investitionsmodell, das auf den Erwerb und die Entwicklung von Hotelimmobilien sowie Gewerbeobjekten fokussiert ist.

Unter seiner Leitung haben die Hotel Investments AG und die REBA IMMOBILIEN AG in Deutschland, Österreich und der Schweiz zahlreiche Projekte realisiert. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf dem Ankauf von Bestandsimmobilien, sondern auch auf innovativen Nutzungskonzepten und einer nachhaltigen Projektentwicklung, die den Anforderungen der Zukunft gerecht wird.

Immobilieninvestor Holger Ballwanz: Ein starkes Netzwerk für erfolgreiche Immobilienprojekte

Durch ein weit verzweigtes Netzwerk aus Investoren, Betreibern, Bauträgern und Projektentwicklern gelingt es Holger Ballwanz, komplexe Immobilienprojekte erfolgreich umzusetzen. Die Verknüpfung von Expertenwissen und Marktzugang ermöglicht die Steigerung von Immobilienwerten sowie die Sicherstellung von langfristigen Erträgen. Holger Ballwanz ist damit ein verlässlicher Partner für Investoren, Betreiber und Unternehmen in der Immobilienbranche.

Aktiv in Deutschland, Österreich und der Schweiz: DACH-Region als Erfolgsfaktor

Als Immobilieninvestor hat sich Holger Ballwanz nicht nur als versierter Marktkenner etabliert, sondern auch als bekannter Akteur, der in der DACH-Region maßgeblich zum Erfolg zahlreicher Projekte beiträgt.

Die länderspezifischen Marktkenntnisse sowie die Anpassung an die jeweiligen rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen machen ihn zu einem unverzichtbaren Partner für nationale und internationale Investoren.

REBA IMMOBILIEN AG: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien

Die REBA IMMOBILIEN AG, unter der Führung von Holger Ballwanz, ist auf diskrete Off Market Transaktionen spezialisiert. Das Unternehmen agiert als Immobilieninvestor, Bauträger und Projektentwickler. Als Investmentmakler für Gewerbeimmobilien bietet die REBA IMMOBILIEN AG Kunden und Partnern maßgeschneiderte Lösungen für den Erwerb von attraktiven Immobilien. Durch das exklusive Netzwerk und die langjährige Expertise vermittelt das Unternehmen Hotelimmobilien und Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die nicht öffentlich angeboten werden – ein Vorteil für Investoren und Betreiber, die auf der Suche nach weiteren Objekten für ihre Expansion sind.

Hotel Investments AG: Hotelimmobilien in der DACH-Region

Mit der Hotel Investments AG hat sich Holger Ballwanz als Hotelinvestor in der DACH-Region positioniert. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, die Verwaltung und die Beteiligung an Hotelimmobilien sowie auf die Zusammenarbeit mit Hotelbetreibern und Hotelinvestoren in Form von Joint Ventures.

Kontakt zum Immobilieninvestor Holger Ballwanz

Für Investitionsmöglichkeiten, Partnerschaften oder weitere Informationen über Immobilienprojekte steht Holger Ballwanz persönlich zur Verfügung. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem internationalen Netzwerk bietet er Investoren, Betreibern, Bauträgern und Projektentwicklern fundierte Beratung und maßgeschneiderte Lösungen. Diskretion, Professionalität und nachhaltige Wertschöpfung sind dabei die Eckpfeiler seiner Arbeit.

Kontaktaufnahme und weitere Informationen:

www.hotel-investments.ch

www.reba-immobilien.ch

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Weitere Informationen:

