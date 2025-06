Zwischen Stilfreiheit und Erwartung – Haben Dresscodes in Führung und Vertrieb noch einen Stellenwert?

Turnschuhe zum Maßanzug, Designer-Jeans mit Fransen im Kundentermin, hauchzarte Bluse statt Blazer: In vielen Unternehmen hat sich das Erscheinungsbild sichtbar gelockert. Doch auch wenn der klassische Dresscode in hierzulande nicht mehr überall vorgeschrieben ist – in Führungspositionen und im Vertrieb bleibt die Frage aktuell: Wie viel Stilfreiheit ist sinnvoll? Und wo beginnt der Imageverlust?

Der Dresscode ist nicht tot – er ist subtiler geworden

Führungskräfte und Vertriebsprofis stehen im Fokus – ob intern vor dem Team oder extern beim Kunden. Kleidung kommuniziert, oft bevor ein Wort gesprochen ist. Sie wirkt wie eine Visitenkarte: Wer Souveränität, Vertrauen und Seriosität vermitteln will, macht dies nicht nur mit Worten und Taten, sondern vor allem über sein äußeres Erscheinungsbild.

Die früher strengen Kleidervorschriften sind zwar vielerorts gelockert, allerdings wurden sie nicht abgeschafft – sie sind nur weniger formell formuliert. In klassischen Branchen wie Finanzen, Industrie oder Beratung gilt weiterhin: Wer in Shorts und T-Shirt zum Business-Lunch erscheint, signalisiert weniger Lässigkeit als mangelndes Gespür.

Frauen zwischen modischer Freiheit und Erwartungsdruck

Gerade bei Frauen ist der Dresscode oft ein Balanceakt. Der Spielraum ist größer als bei Männern, aber auch kritischer beäugt. Ein zu legeres Outfit wirkt schnell nachlässig, ein zu modisches als unprofessionell. Zu viel Schmuck, zu hohe Absätze oder zu enge Schnitte können irritieren – auch wenn sie stilvoll gemeint sind.

Die Kunst liegt dazwischen: Klare Linien, hochwertige Stoffe, neutrale Farben, kombiniert mit einem individuellen Akzent – etwa durch Schuhe oder Accessoires – wirken kompetent und souverän. Die Devise lautet: sichtbar präsent, aber nicht im Vordergrund der Aufmerksamkeit. In der Führung wie im Vertrieb sollte der Stil nicht ablenken, sondern unterstreichen.

Make-up und Frisur – unterschätzte Stilmittel

Auch Make-up und Frisur gehören zur beruflichen Außenwirkung – und werden besonders bei Frauen oft zur „stillen Bewertungsskala“. Zu stark geschminkt wirkt schnell künstlich, zu ungeschminkt unter Umständen müde oder blass. Ideal ist ein gepflegter, natürlicher Look mit dezenten Akzenten: ein frischer Teint, definierte Augenbrauen, ein zurückhaltender Lippenstift. Weniger wirkt in diesem Kontext oft mehr – aber gar nichts ist auch keine Lösung.

Ebenso die Frisur: Strenge oder auwendige Frisuren passen nicht mehr in die heutige Zeit, dafür darf sie stattdessen ordentlich, typgerecht und gepflegt sein. Eine Frisur, die ständig korrigiert wird, kann in Meetings oder Präsentationen störend wirken. Eine klare, souveräne Silhouette unterstützt auch hier die inhaltliche Kompetenz.

Für Männer gilt: Bart oder nicht – beides ist erlaubt, solange es ordentlich und bewusst getragen wird. Auch der klassische Haarschnitt hat Konkurrenz bekommen – gepflegte Individualität ist heute gefragt, aber eben nicht Nachlässigkeit.

Selbstbestimmung endet nicht bei der Kleiderwahl – aber sie braucht Kontext

Mittlerweile ist es normal, dass Mann die Krawatte weglässt. Es spricht auch nichts dagegen, statt einem Hemd, ein gepflegtes Shirt unterm Sakko zu tragen.

Das Etuikleid tauscht Frau heute gegen eine elegante und bequeme Hose.

Aber die Freiheit in der Kleiderwahl entbindet nicht von der Verantwortung, die jeweilige Situation richtig einzuschätzen. Im Kundenkontakt, auf Messen oder in Management-Meetings gelten andere Maßstäbe als im internen Homeoffice-Call.

Ein Zuviel an Haut passt nicht ins Business, hier gilt: Weniger ist mehr!

Wer Kleidung – und das Gesamtbild – strategisch einsetzt, schafft Vertrauen – und durchaus auch einen entscheidenden Vorsprung. Gerade im Vertrieb kann ein stilvolles, gepflegtes Erscheinungsbild den Unterschied machen: Es signalisiert Wertschätzung, Respekt und die Fähigkeit, sich auf das Gegenüber einzustellen.

Fazit: Dresscodes sind kein Relikt – sie sind ein Führungsinstrument

In Führungsrollen und im Vertrieb ist der Dresscode nicht überholt, sondern hat sich professionalisiert. Er basiert heute weniger auf Vorschriften als auf Fingerspitzengefühl. Wer diesen feinen Unterschied versteht, gewinnt nicht nur Stil, sondern auch Wirkung.

Denn eines bleibt: Wie Sie auftreten, sagt viel darüber aus, wie Sie führen – und wie überzeugend Sie verkaufen.

Nicola Schmidt – Wirkungsverstärkerin

ist Expertin für einen wirkungsvollen Auftritt auf den Bühnen des Lebens. In ihren lebendigen Veranstaltungen erfahren die Teilnehmer direkt, welche Chance und Kraft sich hinter dem persönlichen Auftreten in Outfit und Ausdruck steckt.

Sie ist im deutschsprachigen Raum tätig; begleitet Selbstständige und Führungskräfte aus Wirtschaft und Politik auf ihrem Karriereweg nach oben. Gerade wenn die Wirkung auf dem Prüfstand steht und das Image/ Wirkung verbessert werden soll.

