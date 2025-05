7links Mini-2K-IP-Überwachungskamera IPC-240

Der hochauflösende Video-Wächter, rasche Privatsphäre durch Einklappen

– 4-Megapixel-Sensor für hohe 2K-Video-Auflösung

– Faltbare Halterung zum einfachen Einklappen der Kamera für mehr Privatsphäre

– Automatischer Aufnahmestart mit definierbarem Bewegungserkennungs-Bereich

– Zuschaltbare Personen- und Geräuscherkennung für noch genauere Überwachung

– Infrarot- und Farb-Nachtsicht mit bis zu 10 m Reichweite

– Gegensprechfunktion dank Lautsprecher und Mikrofon

Die WLAN-IP-Überwachungskamera von 7links ist mit einem 4-Megapixel-Sensor ausgestattet und liefert klare Videoüberwachungsaufnahmen mit einer Auflösung von 2K-Bildqualität – selbst kleinste Details können deutlich sichtbar gemacht werden. Sechs integrierten Infrarotleuchten bieten eine verlässliche Nachtsicht-Funktion in Farbe und schwarz-weiß.

Wird Bewegung im Erfassungsbereich festgestellt, startet die Kamera automatisch mit der Videoaufzeichnung. Zur Eingrenzung der Fehlalarme lässt sich ein persönlicher Überwachungsbereich einstellen. Zusätzlich kann man einfach die Personen- oder Geräuscherkennung aktivieren.

Mit der Zweiwege-Audio-Funktion ist es möglich, direkt mit den Personen zu kommunzieren, die von der Kamera erfasst werden – sei es, um Besucher zu begrüßen oder unerwünschte Besucher abzuweisen.

Wird die Videoüberwachung nicht benötigt, kann das Kameramodul einfach in die Basisstation eingeklappt werden, um so die Aufnahme zu deaktivieren und die Privatsphäre zu schützen.

Die App „ELESION“ ermöglicht es, weltweit die volle Kontrolle zu behalten: Mit dem Android oder iOS-Mobilgerät verfolgt man live auf dem Bildschirm, was vor der Kamera passiert. Die Bewegungserkennung informiert automatisch über jegliche Aktivitäten!

Die Kamera lässt sich nahtlos mit gängigen ELESION, Smart-Life und Tuya-basierten Smart Home Systemen integrieren. So wird beispielsweise bei unerwünschtem Eindringen in das Zuhause die Alarmanlage aktiviert.

– Überwachungskamera mit Zugriff per WLAN von Smartphone und Tablet-PCs

– Kamera kann für Überwachungs-Pausen in die Basis eingeklappt werden werden

– 4-Megapixel-Sensor für hohe 2K-Video-Auflösung: 2304 x 1296 Pixel (1296p)

– Videokompression H.264: für hochauflösende Videos bei geringem Speicherplatzbedarf

– Automatischer Aufnahmestart bei Bewegungserkennung (Erfassung per Bildsensor) und bei Geräuscherkennung, z.B. bei Alarm eines Rauchmelders, Empfindlichkeit einstellbar

– Überwachungsbereich definierbar

– Zuschaltbare Personenerkennung für noch genauere Überwachung

– Lichtstarkes Objektiv mit Blende: f/2,0, Brennweite: 4 mm, Bildwinkel: 100° Weitwinkel

– Infrarot- und Farb-Nachtsicht mit bis zu 10 m Reichweite

– Gegensprechfunktion dank Lautsprecher und Mikrofon

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: informiert weltweit bei Bewegung vor der Kamera per Push-Benachrichtigung und zeigt Live-Bild

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung der Kamera u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– 360°-Halterung für flexibles Ausrichten

– Steckplatz für microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

– Leistungsaufnahme: 5 Watt

– Stromversorgung: per USB-C

– Maße aufgeklappt: 53 x 77 x 67 mm, zuammengeklappt: 53 x 36 x 62 mm, Gewicht: 62 g

– IP-Kamera IPC-240 inklusive USB-Netzteil, USB-Stromkabel (USB-C auf USB-A), Klebepad und deutscher Anleitung

Die 7links Mini-2K-IP-Überwachungskamera IPC-240 ist ab sofort bei pearl.de verfügbar und unter der Bestellnummer ZX-5707 zum Preis von 19,99 Euro erhältlich.

Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:

7links 2er-Set Mini-2K-IP-Überwachungskamera IPC-240, 4 MP, Nachtsicht, 360°-Halter

Preis: 39,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-9725

7links 4er-Set Mini-2K-IP-Überwachungskamera IPC-240, 4 MP, Nachtsicht, 360°-Halter

Preis: 69,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-9726

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/rb9kTfxk7B3mzZp

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.