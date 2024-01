7links WLAN-Pan-Tilt-Kamera IPC-440.echo mit 2K

Die Wohnung dauerhaft oder nur zu bestimmten Zeiten überwachen

– Privatsphäre-Modus für Überwachungs-Pausen zu festgelegten Zeiten

– Extrahohe 2K-Auflösung mit 2304 x 1296 Pixel (1296p) und 100 Bildwinkel

– Bewegungserkennung mit definierbarem Bereich und zuschaltbarer Personenerkennung

– Folgt erkannten Objekten und Personen, mit Gegensprech-Funktion

– Auch als Baby-Kamera einsetzbar, mit Anzeige auch auf Echo Show

– Kostenlose App ELESION für weltweiten Zugriff, Live-Bild-Anzeige u.v.m.

Das Zuhause smart im Blick behalten: Denn die hochauflösende WLAN-Pan-Tilt-2K-Überwachungskamera

von 7links unterscheidet auf Wunsch zwischen Personen, Tieren und anderen beweglichen Objekten. So

nimmt sie bei Bewegung automatisch nur das auf, worauf es ankommt.

Lässt niemanden entkommen: Der Überwacher folgt auf Wunsch beweglichen Objekten und Personen und

hält sie im Bild. Dabei schwenkt er horizontal um bis zu 350° und neigt sich vertikal um bis zu 95°. Das sorgt

zusammen mit dem großen 100° Bildwinkel für eine volle 360° Rundumsicht.

Schützt die Privatsphäre: Dank Privat-Modus sorgt man bequem für Überwachungs-Pausen, für welche die

Kamera ihr Objektiv komplett einfährt – manuell oder per Zeitplan. So überwacht man Wohnung, Büro & Co.

z.B. nur dann, wenn man nicht vor Ort ist.

Beste Sicht bei Nacht: Von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen leuchten Infrarot-LEDs das Bild

aus und sorgen für bestmögliche Sicht auch im Dunkeln.

Per App „ELESION“ behält man weltweit die volle Kontrolle und sieht auf dem Display des Android- oder

iOS-Mobilgeräts jederzeit das Kamera-Live-Bild. Durch die Bewegungs-Erkennung informiert die Kamera

automatisch über jede Aktivität!

Kombinierbar mit Amazon Echo Show und Smart-Displays mit Google Assistant: Das Kamerabild lässt sich

einfach per Sprachbefehl auf das Display des Amazon Echo-Gerätes oder ein Smart Display mit Google

Assistant für noch mehr Komfort bei der Überwachung übertragen.

Fernzugriff per Internet-Browser: Auch vom Computer oder Laptop aus greift man bequem auf das

Kamerabild zu.

– Automatischer Aufnahmestart bei Bewegungserkennung per PIR-Bewegungssensor und bei

Geräuscherkennung, z.B. bei Alarm eines Rauchmelders oder einer Alarmanlage, Empfindlichkeit ab

60 dB (in 2 Stufen anpassbar)

– Auch als Baby-Kamera einsetzbar

– Privatsphäre-Modus: vollständig einfahrbares Objektiv für Überwachungs-Pausen zu festgelegten

Zeiten oder manuell per App

– CMOS-Bildsensor mit 2 MP für hochauflösende Videos in 2K: 2304 x 1296 Pixel (interpoliert)

– H.264-Video-Kompression: für hohe Bildqualität bei geringem Speicherplatzbedarf

– Riesiges Sichtfeld dank Pan-Tilt-Funktion: schwenkt horizontal um 350° und neigt sich vertikal um

95°, für volle 360°-Rundumsicht

– Lichtstarke Optik mit Blende: f/2,0, Brennweite: 3,6 mm, Bildwinkel: 100°

– LEDs für Infrarot-Nachtsicht: bis zu 6 m Reichweite, schaltet sich bei Dämmerung und Dunkelheit

automatisch ein

– Objekt-Tracking: folgt erkannten Objekten und hält sie im Bild

– Personenerkennung zuschaltbar: unterscheidet auf Wunsch zwischen Mensch, Tier und anderen

beweglichen Objekten und löst nur dann Alarm aus, wenn Person erkannt wird

– Lautsprecher und Mikrofon für Gegensprech-Funktion (2-Wege-Kommunikation) und Aufnahmen mit Ton

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: informiert weltweit bei Bewegung vor der Kamera

per Push-Benachrichtigung, zeigt Live-Bild u.v.m.

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig,

zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung der Überwachungskamera u.v.m.

– Kompatibel zu Amazon Echo Show / Spot und Smart-Displays mit Google Assistant: Live-Übertragung,

mit Anzeige per Sprachbefehl

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch

zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Fernzugriff auch über Internet per Browser

– ONVIF-kompatibel: nach internationalem Standard

– Steckplatz für microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

– Stromversorgung: per USB-C

– Maße (Ø x H): 82 x 106 mm, Gewicht: 188 g

– Kamera IPC-440.echo inklusive USB-Stromkabel (USB-A auf USB-C), Netzteil, Wand-/Deckenhalterung,

Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107426367

Preis: 32,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5500-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5500-1340.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/eST5PPyYs3CRDaa

