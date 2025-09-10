Keine eigenen IT-Admins? So wird Ihr Betrieb trotzdem sicher, schnell und sorgenfrei

Wenn niemand offiziell „die IT“ macht, machen es alle – nebenbei. Laptops werden „irgendwie“ eingerichtet, Passwörter per Excel verwaltet, Updates verschoben, Drucker und WLAN kosten Nerven. Aus gut gemeintem Pragmatismus entsteht Risiko: Ausfälle, Datenverlust, Sicherheitslücken – und ein Team, das Zeit in Technik statt ins Kerngeschäft investiert.

AB IN DIE CLOUD dreht das um: IT-as-a-Service, klar strukturiert, messbar und bezahlbar – ohne interne IT-Admins.

„Gute IT ist unsichtbar, weil sie einfach funktioniert. Unsere Aufgabe ist es, diese Ruhe herzustellen – jeden Tag“, sagt Vito Lo Verde, Geschäftsführer von AB IN DIE CLOUD GmbH.

Typische Lage ohne eigene IT – und warum das teuer wird

– Nebenbei-IT: Office-Manager, Buchhaltung oder Geschäftsführung lösen Störungen ad hoc. Das lähmt Fokusarbeit.

– Uneinheitliche Geräte & Software: Unterschiedliche Versionen, keine Standards, kein Überblick.

– Sicherheitsrisiken: Kein konsequentes Patchen, schwache Passwörter, fehlende MFA, keine geübten Backups.

– Vendor-Chaos: Internet, Telefon, Drucker, ERP, Microsoft 365 – jeder liefert etwas, niemand ist verantwortlich.

– Wissensinseln: Wenn „der Kollege, der sich auskennt“ im Urlaub ist, steht alles.

Die Lösung: Ein Single Point of Contact, klare Standards, automatisierte Abläufe – und Verantwortung, die bei uns bleibt, bis etwas wirklich gelöst ist.

IT-as-a-Service von AB IN DIE CLOUD – alles drin, was Sie brauchen

Wir liefern einen kompletten IT-Betrieb aus einer Hand. Modular, skalierbar, zu einem monatlichen Festpreis pro Nutzer und Gerät.

1) Service Desk & Soforthilfe

Deutschsprachiger Support für Ihre Mitarbeitenden – telefonisch, per Portal und E-Mail. Mit vereinbarten Reaktions- und Lösungszeiten, transparenter Ticket-Historie und proaktiven Status-Updates.

2) Geräte & Benutzer – Modern Workplace

Standardisierte Windows- und macOS-Bereitstellung (z.B. mit Autopilot), Intune-basierte Richtlinien, automatisches Patch-Management, sichere Konfigurationen, Self-Service für Standardthemen.

3) Microsoft 365 im Griff

Lizenz- und Identitätsmanagement, Teams/SharePoint/OneDrive-Governance, Gastzugriffe, E-Mail-Sicherheit, Archivierung – sauber dokumentiert und revisionsfest.

4) Sicherheit by Default

MFA, bedingter Zugriff, Endpunkt-Schutz (EDR/XDR), Phishing-Schutz, Härtung nach Best Practices, regelmäßige Schwachstellen-Checks. Sicherheit ist Standard, kein Zusatz.

5) Backup & Wiederherstellung

Getestete Backups für M365 und Endgeräte nach der 3-2-1-Regel, klare Wiederanlauf-Prozesse (Restore-Playbooks), regelmäßige Test-Restores – schwarz auf weiß.

6) Netzwerk & Standort-IT

WLAN, Switches, Firewalls – geplant, dokumentiert, überwacht. Wir sprechen mit Ihrem Internetanbieter und lösen Eskalationen. Ein Ansprechpartner, kein Ping-Pong.

7) On-/Offboarding & Rollen

Neue Mitarbeitende sind am ersten Tag arbeitsfähig – mit den richtigen Rechten, Tools und Geräten. Beim Offboarding wird sauber und nachweisbar entzogen, was nicht bleiben darf.

8) Vendor-Management

Wir koordinieren Ihre Dienstleister (ISP, Drucker, ERP, Branchen-Software) – inklusive Termin-, Ticket- und Vertragsmanagement. Sie sprechen mit uns, wir regeln den Rest.

9) Dokumentation & Reporting

Aktuelle CMDB/Inventar, Netzwerkpläne, Richtlinien, Notfallnummern. Monatliche Betriebsberichte mit KPIs, Trends und klaren Empfehlungen.

Klarheit schafft Ruhe: Das RAKE-Modell von AB IN DIE CLOUD

Damit Services jederzeit nachvollziehbar sind, nutzen wir RAKE:

– Rollen – Wer ist verantwortlich (Owner), wer entscheidet, wer liefert zu?

– Aufgaben – Welche Leistung wird genau erbracht, mit welchem Input?

– Kompetenzen – Welche Befugnisse/Tools sind freigegeben, damit wir liefern können?

– Ergebnisse – Welche messbaren Outcomes gelten als „erledigt“?

RAKE eliminiert „Zuständigkeits-Grauzonen“. Jede wiederkehrende Aufgabe – vom Laptop-Rollout bis zum Passwort-Reset – ist definiert und reproduzierbar.

Fünf Versprechen für Unternehmen ohne eigene IT

1. Ownership statt Durchreichen – Wir bleiben dran, bis es läuft.

2. Sicherheit ohne Extra-Aufpreis – MFA, Patching, Backup sind Standard.

3. Transparenz – Sie sehen Tickets, Assets, Kosten und Fortschritt.

4. Einfachheit – Ein Vertrag, ein Ansprechpartner, klare Pakete.

5. Mitwachsen – Neue Standorte, mehr User, weitere Tools? Skalieren statt neu anfangen.

So starten wir – pragmatisch, ohne Stillstand

– Potenzialanalyse: Kurzer Check Ihres Status quo (Geräte, M365, Sicherheit, Backup, Netzwerk) mit priorisierter Maßnahmenliste.

– Stabilisieren: Quick Wins zuerst – z.B. MFA aktivieren, Updates automatisieren, Backup testen, Service Desk live schalten.

– Standardisieren: Baselines für Geräte/Benutzer, Rollen & Rechte, dokumentierte Prozesse.

– Betreiben & verbessern: Monatliche Reviews mit KPIs, Empfehlungen und geplanter Weiterentwicklung.

Ergebnis: Weniger Ausfälle, schnellere Lösungen, planbare Kosten – und Mitarbeitende, die arbeiten statt „Computer zu reparieren“.

Für wen eignet sich das?

– KMU ohne interne IT (10-500 Mitarbeitende)

– Wachsende Teams mit verteilten Standorten oder Remote-Work

– Unternehmen mit Compliance-Ansprüchen (z.B. DSGVO, Kunden-Audits), die Nachweisbarkeit brauchen

– Chefin/Chef-geführte Betriebe, die IT „von der To-do-Liste“ streichen wollen – ohne Kontrollverlust

Was ändert sich konkret im Alltag Ihrer Mitarbeitenden?

– Ein Self-Service-Portal und eine Hotline, die wirklich hilft.

– Vorbereitete Geräte – anmelden, arbeiten, fertig.

– Weniger Rückfragen dank klarer Prozesse & Vorlagen.

– Sichtbare Sicherheit (MFA, automatische Updates, verlässliche Backups).

– Planbare Budgets – statt Überraschungen.

„Kein eigener IT-Admin ist kein Nachteil – solange jemand die Verantwortung professionell übernimmt. Genau das tun wir“, so Vito Lo Verde.

Nächster Schritt: Kostenfreie Potenzialanalyse

Lernen Sie in einem kompakten Check, wo Ihre größten Chancen liegen – von schnellen Stabilisierungspunkten bis zur zukunftsfähigen IT-Roadmap. Unverbindlich, verständlich, umsetzbar.

AB IN DIE CLOUD GmbH – IT-Support, der ohne interne IT-Admins funktioniert.

Standardisiert. Automatisiert. Sicher.

AB IN DIE CLOUD ist Ihr Partner für Managed IT & Security: Service Desk mit SLAs, Modern Workplace (Microsoft 365, Intune, AVD), Azure-Architektur & Cloud-Migration, ISMS/ISO27001, NIS2 & DORA-Compliance, Backup & Wiederherstellung sowie SOC/SIEM-Anbindung. Wir liefern IT-as-a-Service – standardisiert, automatisiert, sicher – speziell für den deutschsprachigen Mittelstand.

