ADLER Smart Solutions findet mit EMERAM einen Wachstumspartner

ADLER Smart Solutions: ein Full-Service Anbieter für Photovoltaik- und Ladeinfrastrukturprojekte

ADLER Smart Solutions GmbH, ein Full-Service Anbieter für die Konzeptionierung und Umsetzung von Photovoltaik- und Ladeinfrastrukturprojekten, schließt eine Partnerschaft mit EMERAM, einem führenden Wachstumsinvestor für mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Tajo Adler, Chief Executive Officer und Gründer, freut sich, das Unternehmen gemeinsam mit EMERAM voranzutreiben.

ADLER Smart Solutions verfolgt einen One-Stop-Shop-Ansatz in den Bereichen Photovoltaik und Ladeinfrastruktur entlang der Wertschöpfungskette, beginnend mit der Cleanenergy-Beratung, über die Projektentwicklung und Realisierung (EPC) der Projekte bis hin zur langfristigen Betriebsführung der Anlagen. Das Unternehmen hat sich auf komplexe Großprojekte und überregionale Rollouts spezialisiert und bedient mit dem heutigen Leistungsportfolio überwiegend Bluechip-Kunden. An seinem Hauptsitz in Hamburg sowie Standorten in Dresden und München beschäftigt ADLER Smart Solutions aktuell rund 100 Mitarbeiter.

Tajo Adler, CEO und Gründer von ADLER Smart Solutions, erklärt seine Beweggründe für die Zusammenarbeit: „Mit EMERAM haben wir einen erfahrenen und langfristig orientierten Investor gefunden, der uns als Wachstumspartner unterstützt, um unsere Chancen in der nächsten Phase optimal zu nutzen. Wir sehen weiterhin immenses Wachstumspotenzial in den Bereichen Photovoltaik und Ladeinfrastruktur. Dieses wollen wir gemeinsam mit EMERAM voll ausschöpfen.“

Kai Köppen, Managing Partner von EMERAM, erläutert: „Wir freuen uns darauf, ADLER Smart Solutions aktiv dabei zu unterstützen, die Energiewende in den nächsten Jahren voranzutreiben. ADLER Smart Solutions ist ein schnell wachsendes Engineering-Unternehmen und stellt mit seinen hochqualifizierten Mitarbeitern eine optimale Plattform für weitere Investitionen in einem attraktiven Wachstumsmarkt dar.“

Matthias Obermeyr, Partner von EMERAM, fügt hinzu: „Unser Engagement bei ADLER Smart Solutions ist der erste Schritt einer umfassenden Initiative im Bereich Erneuerbare Energien. Unser Ziel ist es, einen CleanTech Champion in der DACH-Region zu formen. Hierfür sind wir weiterhin auf der Suche nach Unternehmen, um die Gruppe strategisch zu ergänzen.“

EMERAM wurde von GLNS (Legal), FGS (Tax), A&M (Financial), conenergy (Commercial) und IEG (M&A) beraten.

Die ADLER Smart Solutions wurde von LMPS (Legal) und IOM Advisory (M&A) exklusiv beraten.

Weitere Informationen unter https://www.adlersmartsolutions.de und https://www.emeram.com

ÜBER ADLER Smart Solutions:

Die ADLER Smart Solutions begleitet Unternehmen und Gesellschaften umfassend in den vier Phasen Beratung, Projektentwicklung, EPC und Betriebsführung für einen möglichst einfachen Einstieg in die nachhaltige Energie- und Mobilitätswende.

Geleitet werden wir von unserer Vision, eine Welt mitzugestalten, in der Energie ausschließlich erneuerbar und nachhaltig erzeugt wird. Durch unsere Erfahrung bei der Umsetzung komplexer Projekte sowohl für den Mittelstand als auch international agierende Großkonzerne sichern wir hohe Qualitätsstandards und Kundenzufriedenheit vom ersten Schritt bis zur schlüsselfertigen Errichtung von Ladeinfrastruktur und Photovoltaikanlagen. Unser Expertenwissen ermöglicht eine optimale Ausgestaltung der nachhaltigen Energiestrategie unserer Kunden, die volle Ausschöpfung des Einsparpotentials sowie die smarte Kopplung von PV-Strom mit Elektromobilität.

ÜBER EMERAM:

EMERAM ist einer der führenden Investmentmanager für mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Von EMERAM beratene Fonds stellen mehr als 500 Mio. Euro Kapital für die Entwicklung von Wachstumsunternehmen bereit. Das Portfolio umfasst Unternehmen aus den Sektoren Technology/Software, Value-added Services und New Consumer Staples. EMERAM agiert als langfristiger Business Development Partner für seine Unternehmen und fördert das nachhaltige Wachstum (organisch und anorganisch) der Portfoliounternehmen. Darüber hinaus steht die Implementierung ganzheitlicher ESG-Konzepte im Fokus.

Aktuell besteht das Portfolio aus sechs Plattformbeteiligungen mit kumuliert mehr als 2.500 Mitarbeitern. Die Unternehmen erzielen kontinuierlich ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum. Zusätzlich beschleunigten bisher insgesamt 30 Add-on-Akquisitionen das Wachstum und ermöglichten die internationale Expansion.

Kontakt

Adler Smart Solutions GmbH

Daphne Ravens

Caffamacherreihe 7

20355 Hamburg

+49 (0)40/ 22 86 62 18-1

ravens@adlersmartsolutions.de

https://adlersmartsolutions.de

